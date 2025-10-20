Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí

Ý nghĩa tượng chó trong phong thuỷ

Chó dũng cảm, trung thành, đặc biệt là có trí thông minh, tiếp thu nhanh… đấy là những phẩm chất mà hiếm con vật nào có được. Nhưng để hiểu được ý nghĩa tượng chó trong phong thủy, chúng ta cần tìm hiểu về hình ảnh loài vật này trong quan niệm của người xưa.

Báo Dân Việt cho hay, chó đến nhà được coi là biểu tượng của sự may mắn, phú quý. Tượng chó đá còn hay được đặt ở cổng đình chùa, đền miếu, cổng làng, cổng nhà để cảnh báo kẻ gian, trừ tà ma...

Trong phong thuỷ, ý nghĩa tượng chó tượng trưng cho phú quý, lộc tài, may mắn.

Trong văn hóa Á Đông chó được xếp vào 12 con giáp ở vị trí thứ 11 với chi Tuất và một trong những con vật thuộc lục súc. Tục thờ chó đá cũng có từ xa xưa, nhân gian thường gọi với vẻ đầy tôn kính là thần Cẩu hay Thạch Cẩu. Trong quan niệm của người Việt thì chó là con vật có thể đem đến những điều may mắn, mang đến thuận lợi và nhiều niềm vui (mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu).

Trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, con chó là động vật thân thiết gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng và con người nói chung, những đức tính của chó được tôn vinh như trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ… Nó là bạn gần gũi của con người, chó canh gác nhà cửa cho con người, vì thế có nơi chó được thờ cúng tại các đền thờ, miếu mạo.

Việc cung thỉnh hay thờ cúng tượng chó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Là một vật nuôi gắn bó lâu đời, nên tượng chó cũng biểu hiện cho lòng trung thành trước sau như một. Ý nghĩa tượng chó trong phong thủy biểu tượng của sự may mắn và trung thành. Trong phong thuỷ học, chó cũng là vật để hóa giải sát khí trong nhà, để cầu mong sự tốt lành, tránh điều dữ.

Việc cung thỉnh hay thờ cúng tượng chó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ đúng cách

Tượng phong thủy được sử dụng để đặt trong không gian sinh sống và làm việc ngày càng phổ biến. Với ý nghĩa may mắn, hút tài lộc và hoá giải sát khí, bài trí tượng chó trong nhà, phòng làm việc, ôtô... cũng được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cách bài trí như thế nào cho đúng phong thuỷ thì không phải ai cũng biết.

Theo VietnamNet, nhiệm vụ của chó đá là xua đuổi tà ma, yêu quái vào nhà quấy nhiễu, xua đuổi bệnh tật, mang đến tài lộc cho gia chủ. Chính vì nó có ý nghĩa như vậy nên một số người thường tặng nhau chó đá với ý nghĩa mang lại nhiều tài lộc. Về mặt thẩm mỹ, giới kiến trúc và giới họa sĩ mê chó đá bởi sự giản dị, mang đậm hồn quê...

Với những tượng có kích thước nhỏ, bạn chỉ cần đặt nó tại bất cứ nơi nào như trên bàn làm việc hay tủ trang trí phòng khách. Còn tượng to hơn thì đặt tại những nơi cao ráo, thông thoáng và đón nhiều năng lượng.

Tránh những nơi ô uế như gần thùng rác hay nguồn nước thải… hay góc khuất như gầm cầu thang, dưới cửa sổ.

Cũng không được đặt tượng chó trực tiếp dưới nền nhà mà cần chọn những nơi cao ráo có bệ đỡ từ 6 nấc trở lên để đảm bảo chó có thể có đủ tầm nhìn để quan sát mọi nơi trong nhà.

Khi chọn tượng chó phong thuỷ, bạn nên quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bên trong.

Theo phong thủy, hướng đặt tượng chó có thể thay đổi theo từng năm. Hướng tốt nhất để đặt tượng là hướng Đông Bắc – Tây Nam, không nên đặt tượng hướng Đông Nam. Trong thiên can địa chi, hướng Đông Bắc chỉ quẻ Cấn, hướng Tây Nam chỉ quẻ Khôn. Đây là hai hướng Tam tài, Ngũ phúc đẳng đem đến nhiều điều may mắn cho gia chủ.

Trước khi mang tượng chó về nhà, gia chủ cần phải xem đúng ngày giờ. Cụ thể, có những ngày tốt đó là ngày trực Thành, trực Định và trực Kiến.

Nếu có thời gian nên đi xem thêm cả giờ để mọi sự được khởi đầu tốt, mang lại may mắn, bình an. Khi chọn tượng chó phong thuỷ, bạn nên quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bên trong.

* Thông tin phogn thủy trong bài mang tính tham khảo.