Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí

Thứ hai, 19:17 20/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phong thuỷ, ý nghĩa tượng chó tượng trưng cho phú quý, lộc tài, may mắn. Bài trí tượng chó trong nhà đúng cách còn giúp gia chủ hút cát khí, có thêm tài lộc.

Ý nghĩa tượng chó trong phong thuỷ

Chó dũng cảm, trung thành, đặc biệt là có trí thông minh, tiếp thu nhanh… đấy là những phẩm chất mà hiếm con vật nào có được. Nhưng để hiểu được ý nghĩa tượng chó trong phong thủy, chúng ta cần tìm hiểu về hình ảnh loài vật này trong quan niệm của người xưa.

Báo Dân Việt cho hay, chó đến nhà được coi là biểu tượng của sự may mắn, phú quý. Tượng chó đá còn hay được đặt ở cổng đình chùa, đền miếu, cổng làng, cổng nhà để cảnh báo kẻ gian, trừ tà ma...

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí - Ảnh 1.

Trong phong thuỷ, ý nghĩa tượng chó tượng trưng cho phú quý, lộc tài, may mắn.

Trong văn hóa Á Đông chó được xếp vào 12 con giáp ở vị trí thứ 11 với chi Tuất và một trong những con vật thuộc lục súc. Tục thờ chó đá cũng có từ xa xưa, nhân gian thường gọi với vẻ đầy tôn kính là thần Cẩu hay Thạch Cẩu. Trong quan niệm của người Việt thì chó là con vật có thể đem đến những điều may mắn, mang đến thuận lợi và nhiều niềm vui (mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu).

Trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, con chó là động vật thân thiết gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng và con người nói chung, những đức tính của chó được tôn vinh như trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ… Nó là bạn gần gũi của con người, chó canh gác nhà cửa cho con người, vì thế có nơi chó được thờ cúng tại các đền thờ, miếu mạo.

Việc cung thỉnh hay thờ cúng tượng chó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Là một vật nuôi gắn bó lâu đời, nên tượng chó cũng biểu hiện cho lòng trung thành trước sau như một. Ý nghĩa tượng chó trong phong thủy biểu tượng của sự may mắn và trung thành. Trong phong thuỷ học, chó cũng là vật để hóa giải sát khí trong nhà, để cầu mong sự tốt lành, tránh điều dữ.

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí - Ảnh 2.

Việc cung thỉnh hay thờ cúng tượng chó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ đúng cách

Tượng phong thủy được sử dụng để đặt trong không gian sinh sống và làm việc ngày càng phổ biến. Với ý nghĩa may mắn, hút tài lộc và hoá giải sát khí, bài trí tượng chó trong nhà, phòng làm việc, ôtô... cũng được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cách bài trí như thế nào cho đúng phong thuỷ thì không phải ai cũng biết.

Theo VietnamNet, nhiệm vụ của chó đá là xua đuổi tà ma, yêu quái vào nhà quấy nhiễu, xua đuổi bệnh tật, mang đến tài lộc cho gia chủ. Chính vì nó có ý nghĩa như vậy nên một số người thường tặng nhau chó đá với ý nghĩa mang lại nhiều tài lộc. Về mặt thẩm mỹ, giới kiến trúc và giới họa sĩ mê chó đá bởi sự giản dị, mang đậm hồn quê...

Với những tượng có kích thước nhỏ, bạn chỉ cần đặt nó tại bất cứ nơi nào như trên bàn làm việc hay tủ trang trí phòng khách. Còn tượng to hơn thì đặt tại những nơi cao ráo, thông thoáng và đón nhiều năng lượng.

Tránh những nơi ô uế như gần thùng rác hay nguồn nước thải… hay góc khuất như gầm cầu thang, dưới cửa sổ.

Cũng không được đặt tượng chó trực tiếp dưới nền nhà mà cần chọn những nơi cao ráo có bệ đỡ từ 6 nấc trở lên để đảm bảo chó có thể có đủ tầm nhìn để quan sát mọi nơi trong nhà.

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí - Ảnh 3.

Khi chọn tượng chó phong thuỷ, bạn nên quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bên trong.

Theo phong thủy, hướng đặt tượng chó có thể thay đổi theo từng năm. Hướng tốt nhất để đặt tượng là hướng Đông Bắc – Tây Nam, không nên đặt tượng hướng Đông Nam. Trong thiên can địa chi, hướng Đông Bắc chỉ quẻ Cấn, hướng Tây Nam chỉ quẻ Khôn. Đây là hai hướng Tam tài, Ngũ phúc đẳng đem đến nhiều điều may mắn cho gia chủ.

Trước khi mang tượng chó về nhà, gia chủ cần phải xem đúng ngày giờ. Cụ thể, có những ngày tốt đó là ngày trực Thành, trực Định và trực Kiến.

Nếu có thời gian nên đi xem thêm cả giờ để mọi sự được khởi đầu tốt, mang lại may mắn, bình an. Khi chọn tượng chó phong thuỷ, bạn nên quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bên trong.

* Thông tin phogn thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách bài trí tượng chó phong thuỷ để may mắn, hoá giải sát khí - Ảnh 4.Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

GĐXH - Bài trí tượng chuột phong thuỷ trong nhà có tác dụng hút khí lộc, mang sung túc, thịnh vượng đến trong năm mới. Tuy nhiên, việc bày biện cũng cần lưu ý để tượng phát huy được tác dụng phong thuỷ.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải

Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải

Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giường

Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giường

Loại cây cảnh dùng để khai vận

Loại cây cảnh dùng để khai vận

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Cùng chuyên mục

Bật đèn thờ tuân thủ thời gian này tài lộc, bình an và hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảo

Bật đèn thờ tuân thủ thời gian này tài lộc, bình an và hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảo

- 4 giờ trước

GĐXH - Đèn thờ mang một ý nghĩa tâm linh phong thủy trong phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Vậy có nên để đèn bàn thờ hay không dùng nữa thì nên tắt. Bài viết sau sẽ giải đáp giúp bạn vấn đề này một cách chi tiết.

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

- 4 giờ trước

GĐXH - Bài trí tượng chuột phong thuỷ trong nhà có tác dụng hút khí lộc, mang sung túc, thịnh vượng đến trong năm mới. Tuy nhiên, việc bày biện cũng cần lưu ý để tượng phát huy được tác dụng phong thuỷ.

Cháu trai gia tộc giàu có nhất Việt Nam trổ tài cắm hoa khiến nhiều chị em phải 'hổ thẹn'

Cháu trai gia tộc giàu có nhất Việt Nam trổ tài cắm hoa khiến nhiều chị em phải 'hổ thẹn'

- 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ có gu thời trang cá tính, Lý Quí Khánh còn thể hiện sự sáng tạo vượt khuôn khổ trong từng bình hoa. Anh không bó buộc vào một phong cách cố định mà linh hoạt từ tối giản đến phá cách, từ tươi sáng rực rỡ đến trầm tối sang trọng.

Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải

Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải

- 9 giờ trước

GĐXH - Cách thiết kế nhà vệ sinh hay phòng tắm đều quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận mệnh của chủ nhà. Vì vậy, vị trí các căn phòng trong nhà luôn được cân nhắc kỹ trước khi xây dựng và thiết kế.

Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ ‘đại cái đại lợi’

Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ ‘đại cái đại lợi’

- 10 giờ trước

GĐXH – Ngày mai 21/10 là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025. Chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo dưới đây để mang ‘đại cát đại lợi’ những tháng cuối năm.

Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giường

Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giường

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, giường là nơi tụ khí, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tài lộc của cá nhân và gia đình, do đó không nên đặt những vật linh tinh.

Loại cây cảnh dùng để khai vận

Loại cây cảnh dùng để khai vận

- 1 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn cây cảnh phù hợp vừa trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, vừa mang đến nhiều may mắn cho mọi người trong gia đình.

Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?

Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?

- 1 ngày trước

GĐXH - Bạn nóng lòng muốn chuyển đến ở ngay khi căn hộ hay ngôi nhà mới vừa được sửa chữa hoàn thiện xong. Tuy nhiên, bạn không nên chuyển đến khi vừa mới sửa nhà. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân để lý giải cho quan điểm này trong bài viết dưới đây.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’

- 1 ngày trước

GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương xuất hành tuần mới 20/10 – 26/10, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người có thể tham khảo dưới đây để ‘tiền vào như nước’

Thiết kế phòng ngủ sau phòng thờ có bất lợi gì?

Thiết kế phòng ngủ sau phòng thờ có bất lợi gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bố trí phòng ngủ đặt sau phòng thờ có thể mang đến nhiều điều bất lợi, cũng như ảnh hưởng đến vận mệnh, cuộc sống của gia đình.

Xem nhiều

Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừng

Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừng

GĐXH – Theo phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Loại cây này vẫn được nhiều người giàu thích trồng trước cửa để ‘hút vận may, đổi vận xui’ vì có ý nghĩa phong thủy tốt.

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thang

Loại cây phong thủy được cho là 'nam châm hút tiền', hầu như có mặt trong những gia đình giàu

Loại cây phong thủy được cho là 'nam châm hút tiền', hầu như có mặt trong những gia đình giàu

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top