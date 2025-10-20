Mới nhất
Không gian sống

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộc

Thứ hai, 15:31 20/10/2025
GĐXH - Bài trí tượng chuột phong thuỷ trong nhà có tác dụng hút khí lộc, mang sung túc, thịnh vượng đến trong năm mới. Tuy nhiên, việc bày biện cũng cần lưu ý để tượng phát huy được tác dụng phong thuỷ.

Ý nghĩa chuột trong phong thuỷ

Thông tin trên Báo Dân trí, về quan niệm dân gian, trong âm dương ngũ hành, con chuột thuộc hành Thủy, do đó việc bày tượng chuột phong thủy tại gia thể hiện mong ước, khát vọng có sự bắt đầu mới và sự phát triển trường tồn.

Bởi, khi vũ trụ được hình thành đã sinh ra nước (thủy) đầu tiên, nhờ có nước mà tạo ra sự sống và sinh ra vạn vật. Vì thế, hình ảnh chuột trong phong thủy gắn liền với sự khởi đầu hanh thông, mang đến sự may mắn về tiền tài, của cải.

May mắn về đường tình duyên, gia đình hạnh phúc

Khả năng sinh sản rất nhanh và nhiều, nên sự sinh sôi nảy nở thành đàn nhiều người cho rằng như là đang mang lại may mắn về đường tình duyên cho các cặp vợ chồng.

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng ''huyệt'' đón tài lộc - Ảnh 1.

Hình ảnh chuột trong phong thủy gắn liền với sự khởi đầu hanh thông, mang đến sự may mắn về tiền tài, của cải.

Không chỉ để trang trí trong phòng, nhiều gia đình thường bài trí tượng chuột trong phòng ngủ để tăng tình cảm, hạnh phúc vợ chồng, tránh những mâu thuẫn, ghen tuông và những xung đột không đáng có.

Chuột tượng trưng sự sung túc, đủ đầy

Chuột là loài vật có khả năng sinh sản tốt. Để duy trì sinh tồn thì khả năng tìm kiếm thức ăn rất nhanh nhẹn. Theo quan niệm phong thủy, nhiều người vẫn tin rằng nếu thời khắc giao thừa đón năm mới, ai đó nghe thấy tiếng chuột kêu ngoài đồng ruộng thì đó là điềm báo những điều may mắn, thuận lợi đủ đầy cả năm.

Để duy trì sinh tồn hàng ngày, chuột thường tìm đến những nơi có nhiều thức ăn dư thừa. Vì phải gia đình khá giả thì mới thể dư thừa nhiều.

Do vậy, có những người Việt vẫn quan niệm rằng, nơi nào có chuột, là nơi đó có của ăn của để. Nhiều người dùng tượng chuột để trang trí trong phòng, vừa ước muốn công việc làm ăn được thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

Tư duy nhạy bén, sống tích cực hơn

Chuột phong thuỷ có khả năng hóa giải những tiêu cực, mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày. Bài trí chuột vàng trong nhà để tạo ra những thuận lợi cho gia chủ, các thành viên trong gia đình.

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng ''huyệt'' đón tài lộc - Ảnh 2.

Bài trí chuột vàng trong nhà để tạo ra những thuận lợi cho gia chủ, các thành viên trong gia đình.

Theo Báo Dân việt, quan niệm truyền thống của người Trung Hoa, chuột được xem là biểu tượng của sự trung thực, lòng vị tha, óc cầu tiến, trí thông minh, tính cách dễ dãi và sự hào phóng. Đây cũng là con vật đứng đầu trong 12 con giáp.

Về đặc tính thì chuột là loài vật nhanh nhẹn, tinh khôn. Nên nhiều người vẫn quan niệm rằng chuột vàng có thể giúp chủ nhân khi gặp những tình huống khó khăn thì luôn sáng suốt, tìm ra những hướng giải quyết. Đối với những người làm kinh doanh thì tư duy nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ.

Từ những ý nghĩa phong thuỷ trên, nếu bạn đặt một tượng trong gia đình thì nó sẽ là linh vật mang lại nhiều của cải, châu báu.

Cách bài trí tượng chuột phong thủy

Vị trí đặt tượng chuột phong thuỷ

Chuột là loài vật rất nhanh nhẹn khéo léo, linh hoạt. Vì vậy, bài trí tượng chuột phong thủy trong phòng khách hoặc phòng ngủ còn có tác dụng mong muốn các thành viên trong gia đình biết gắn bó, yêu thương đùm bọc lẫn nhau khi gặp sóng gió, cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phòng khách: Đây là vị trí lý tưởng để đặt tượng chuột vì phòng khách là nơi tụ họp của gia đình và khách khứa. Đặt tượng chuột ở phòng khách giúp thu hút tài lộc và mang lại sự sung túc cho gia đình. Bạn có thể đặt tượng chuột trên kệ, bàn hoặc góc phòng khách.

Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng ''huyệt'' đón tài lộc - Ảnh 3.

Bạn có thể đặt tượng chuột trên bàn làm việc hoặc kệ sách để tạo không gian làm việc thoải mái và hiệu quả.

Phòng làm việc: Đặt tượng chuột trong phòng làm việc giúp thu hút may mắn và tài lộc trong công việc. Bạn có thể đặt tượng chuột trên bàn làm việc hoặc kệ sách để tạo không gian làm việc thoải mái và hiệu quả.

Phòng ngủ: Đặt tượng chuột trong phòng ngủ giúp mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình. Bạn có thể đặt tượng chuột trên bàn trang điểm hoặc kệ đầu giường.

Khu vực tài lộc: Trong phong thủy, mỗi ngôi nhà đều có khu vực tài lộc riêng. Bạn có thể đặt tượng chuột ở khu vực này để tăng cường năng lượng tài lộc và thu hút tiền bạc.

Hướng bài trí tượng chuột phong thuỷ

Để đạt được những công năng của chuột trong phong thuỷ, thì gia chủ nên đặt linh vật chuột vàng theo hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc. Vì đây là hai hướng mang đến nhiều tài lộc cho chủ nhân và phúc lộc vẹn toàn, vạn sự như ý. 

Lưu ý không nên đặt tượng chuột vàng phong thuỷ ở hướng Bắc và hướng Đông. Vì một số tài liệu và kiến thức phong thuỷ cho rằng những hướng này không phát huy được giá trị phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Cách thiết kế nhà vệ sinh hay phòng tắm đều quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận mệnh của chủ nhà. Vì vậy, vị trí các căn phòng trong nhà luôn được cân nhắc kỹ trước khi xây dựng và thiết kế.

Huyền Trang (T/h)
