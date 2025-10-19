Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giường
GĐXH - Theo phong thủy, giường là nơi tụ khí, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tài lộc của cá nhân và gia đình, do đó không nên đặt những vật linh tinh.
Đồ bẩn
Một số gia đình thường đặt chậu ở dưới gầm giường để tiện cho việc bỏ đồ bẩn hoặc rác thải, nhất là đối với những nhà có người già hoặc con trẻ.
Tuy nhiên, những món đồ và vật dụng bẩn nếu để lâu sẽ có mùi khó chịu, tạo thành nấm mốc, khiến sức khỏe của người trong phòng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là về vấn đề hô hấp.
Do đó, thay vì đặt chậu đựng rác dưới gầm giường thì gia chủ nên sử dụng thùng rác, đặt ngay cạnh giường, bỏ túi bóng vào trong để đựng rác thải và đổ ngay khi thức dậy, tránh làm ảnh hưởng đến trường khí tốt lành của toàn bộ ngôi nhà.
Các vật dụng sắc nhọn
Phong thuỷ ứng dụng cho rằng, những vật dụng sắc nhọn như: Dao, búa, các thiết bị điện tử, hay các mảnh vỡ của nội thất như gương soi… nếu để dưới gầm giường sẽ vô tình khiến cuộc sống gia đình gặp phải nhiều điều bất trắc, các thành viên thường có cảm giác bất an.
Giày dép
Theo vnexpress.net, giày là vật dụng thiết yếu, khi chuyển mùa nhiều nhà có thói quen cất giữ dưới gầm giường.
Tuy nhiên vị trí này thường ẩm ướt, nếu chúng ta để giày ở đây lâu dần sẽ bị ẩm mốc. Bên trong giày nhiều vi khuẩn, hôi hám. Ban đêm ngủ hít phải mùi hôi này rất có hại cho cơ thể.
Chăn màn và quần áo không được bọc kín
Đây có lẽ là món đồ được cất dưới gầm giường nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đơn giản là gấp lại và đẩy vào, bạn đang tự tạo ra một "ổ ve bụi" khổng lồ. Chuyên gia Monica Fay cảnh báo rằng vải vóc là nơi cực kỳ dễ hút ẩm và tích tụ bụi bẩn. Bụi nhà, vốn chứa các mạt bụi, tế bào da chết, nấm mốc, sẽ nhanh chóng bám vào từng thớ vải.
Mỗi khi bạn kéo chúng ra sử dụng, hoặc thậm chí chỉ cần một luồng gió nhẹ, các hạt bụi li ti này sẽ bay lên không trung, đi thẳng vào hệ hô hấp của bạn. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho những người bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay có làn da nhạy cảm.
Nếu bắt buộc phải cất đồ vải dưới giường, hãy giặt sạch, phơi thật khô và cho vào túi hút chân không hoặc hộp nhựa kín khí. Việc này không chỉ giúp chống bụi, ẩm mốc mà còn tiết kiệm diện tích đáng kể.
Tiền, vật phẩm có giá trị
Thông tin trên Báo Dân việt, một số người thường cất tiền hoặc vật phẩm có giá trị như vàng bạc, đồ cổ... dưới gầm giường hoặc dưới chiếu.
Tuy nhiên dưới gầm giường không phải là một nơi an toàn, không có khả năng bảo quản tiền bạc, tài sản có giá trị như két sắt vì vậy bạn không nên đặt chúng ở đây.
Ngoài ra, để tiền dưới gầm giường cũng có nguy cơ bị mối một ăn, côn trùng làm tổ, thậm chí chuột, gián gặm nhấm.
Không đặt thuốc dưới gầm giường
Gầm giường thường có độ thông gió kém và môi trường ẩm ướt. Trong khi đó, thuốc cần được bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát.
Nếu để thuốc dưới gầm giường, thuốc có thể bị ẩm mốc, mất đi hiệu quả và thậm chí gây ra tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng.
Theo phong thủy, việc để thuốc dưới gầm giường còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng phòng và không có lợi cho vận may của gia đình.
Nên đặt gì dưới gầm giường?
VTC cho hay, việc đặt gạo muối dưới gầm giường sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn về tiền bạc và chuyện con cái. Dân gian thường dùng mẹo rải muối ở gầm giường rồi quét sạch để xua đi những nguồn năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực từ trong nhà ra ngoài.
Gạo có khả năng hút ẩm rất tốt nên sẽ giúp phòng ốc được khô ráo, thông thoáng hơn. Gạo có mùi thơm thuần mộc rất dễ chịu, có tác dụng dưỡng tâm, an thần. Muối diệt khuẩn tốt, làm sạch không khí hiệu quả, giúp phòng ngủ trở nên trong lành, dễ chịu hơn.
Tác dụng của hai thứ này giúp con người dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon giấc hơn. Những người vốn khó ngủ hay người cao tuổi có thể thử cách để gạo dưới gầm giường hoặc dưới gối để ngủ ngon.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
