Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

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Hà Nội: Kịp thời khống chế vụ cháy lớn trong đêm tại công ty chỉ may ở Thượng Phúc GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ vừa kịp thời khống chế và dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH Chỉ may Tuấn Hồng (xã Thượng Phúc), ngăn chặn thành công nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng rộng khoảng 700m² thuộc Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo hỏa hoạn. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định đám cháy đã âm ỉ và bùng phát tự do gần 1 giờ đồng hồ trước khi lực lượng cứu hộ nhận được thông tin.

Do hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, nhựa và dung môi, ngọn lửa lan nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc và đe dọa trực tiếp đến các nhà xưởng liền kề.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Trước tình hình phức tạp, Công an TP Hà Nội đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 xe chuyên dụng, đồng thời đề nghị lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ chi viện dập lửa.

Chỉ sau 6 phút nhận lệnh, các đơn vị cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, chia làm nhiều mũi vừa dập lửa, ngăn cháy lan, vừa tiến sâu tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 11h25, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm bên trong đống đổ nát, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.

Hồ sơ quản lý cho thấy, cơ sở sản xuất này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC.

Doanh nghiệp này sau đó cũng từng bị xử phạt hành chính vì không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân bùng phát hỏa hoạn và quy trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hà Nội tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các kho hàng, nhà xưởng sản xuất GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 3842/UBND-NC ngày 30/7/2026 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trên địa bàn thành phố.

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021 GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.



