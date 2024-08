'Bí kíp' làm món chả lá lốt không cần dầu ăn mà vẫn thơm ngậy, ngon khó cưỡng

Cách làm nhân chả lá lốt

Chọn những chiếc lá lốt không quá to cũng không nhỏ, quan trọng là phải đều nhau. Rửa thật sạch lá dưới vòi nước, để khô ráo, thật ráo. Có thể sử dụng quạt hoặc rổ quay rau sẽ nhanh hơn.

'Bí kíp vàng' làm nên món chả lá lốt thơm xốp, ngon mà không bị khô

- Đầu tiên là phần thịt - yếu tố tiên quyết để chả không khô, phần thịt dùng để làm chả là thịt vai. Ở đây chị Lee Hoa chọn vai giòn.

Muốn hạn chế được tình trạng bắn thì phải xác định được nguyên nhân gây bắn: Thứ nhất là do nước, do lá lốt chưa khô đã gói; thứ hai, do nguyên liệu hở ở 2 đầu.