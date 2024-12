Bị mất xe máy vì quá chủ quan

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng dàn cảnh, trộm cắp tài sản giữa đường Nguyễn Biểu GĐXH - 2 đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông trên đường Nguyễn Biểu (quận Ba Đình, Hà Nội), lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý đã trộm một điện thoại di động.

Theo xác minh, Tài điều khiển xe máy từ nhà đến xã Hoằng Thắng thì phát hiện một chiếc xe đang dựng tại bờ ruộng mà không rút chìa khóa và không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi đó, Tài điều khiển xe máy của mình mang đi gửi rồi bắt taxi quay lại lấy trộm xe máy mang về nhà cất giấu.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an xã Hoằng Thắng đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Hoằng Hóa vào cuộc điều tra. Biết không thể thoát tội, Trương Đình Tài đã đến cơ quan Công an xin đầu thú, giao nộp tài sản trộm cắp và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Trương Đình Tài tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa).

Được biết, Trương Đình Tài là đối tượng đã có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", bị Tòa án nhân dân TP Hạ Long (Quảng Ninh) xử phạt 12 tháng tù giam. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 7/2023, Tài trở về địa phương nhưng lại không tu chí làm ăn mà tiếp tục tái phạm.

Vụ việc trên cũng cho thấy, người dân có chiếc xe máy bị mất đã rất chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Ngoài việc để phương tiện ở bờ ruộng, giữa khu vực vắng mà không có người trông coi, người này còn không rút chìa khóa nên đã tạo sơ hở để đối tượng trộm cắp có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình; chủ động phòng ngừa tội phạm. Đối với xe máy cần được trang bị, lắp đặt thêm khóa chống trộm, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị báo động xe, khóa bánh, khóa phanh đĩa, khóa chân chống… Khi rời khỏi xe, cần phải rút chìa khóa mang theo và gửi xe ở những nơi có người trông coi, tuyệt đối không để ở nhưng nơi vắng vẻ, kẻ gian dễ lợi dụng trộm cắp.