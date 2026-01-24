Mới nhất
Không gian sống

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

Thứ bảy, 07:00 24/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Đào Lý, 38 tuổi, cho biết nếu được nhặt sạch lá và cắm đúng cách, hoa cúc có thể giữ độ tươi từ 10 ngày trở lên, thậm chí kéo dài đến khoảng 25 ngày.

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết

Hoa cúc là loài hoa quý tượng trưng cho sự trường thọ và phúc lộc dồi dào, bởi vậy nên hoa cúc được nhiều người lựa chọn để trang trí và bày bàn thờ. Tuy nhiên, hoa cúc chỉ tươi sau 2 – 5 ngày cắm. Hãy học cách giữ hoa cúc tươi lâu để giúp không gian nhà bạn thêm đẹp và phúc lộc dồi dào hơn.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 1.

Chia sẻ trên Ngôi sao, chị Đào Lý, 38 tuổi, cho biết yêu thích và chơi hoa khoảng 20 năm, trong đó có gần 10 năm cắm hoa tại nhà. Theo chị, hoa cúc được nhiều gia đình lựa chọn dịp Tết nhờ độ bền cao và ý nghĩa gắn với sự trường thọ, may mắn.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 2.

Lý nhận xét hoa cúc có thân cứng, cánh dày, nếu cắm không đúng cách rất dễ khiến bình hoa bị rối và kém thẩm mỹ. Một điểm chị đặc biệt lưu ý là lượng nước sử dụng. Theo chị, hoa cúc dễ bị thối gốc, vì vậy nên ưu tiên cắm ít nước hoặc sử dụng xốp, nhất là với cúc cổ và cúc quý.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 3.

Trước khi cắm, chị luôn nhặt sạch toàn bộ lá, chỉ để lại rất ít trong trường hợp cần thiết để tránh ảnh hưởng đến độ bền của hoa. "Với hoa cúc, cắm xốp sẽ giúp hoa bền hơn và cũng dễ tạo kiểu hơn", bà nội trợ 8X nói..

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 4.

Đào Lý nói cách cắm hoa sẽ thay đổi tùy theo từng loại cúc. Với cúc quý, do giá thành cao, chị thường chỉ sử dụng khoảng 5 bông, sắp xếp so le và kết hợp cùng cành tùng nho, đồng thời hạn chế lượng nước trong bình.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 5.

Trong khi đó, các giống cúc cổ đã được nhân giống rộng rãi, giá thành vừa phải hơn, thường được chị mua với số lượng 20–30 bông và cắm xốp trong bình lớn.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 6.

Với hoa cúc nói chung, cách cắm 3D được ưu tiên, sắp xếp lớp trong, lớp ngoài so le để khi nhìn vào vẫn thấy rõ các bông phía trong.

Những bí quyết cắm hoa tươi lâu

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 7.

Một cách giữ hoa tươi lâu được nhiều người áp dụng đó là sử dụng nước cốt chanh. Sau khi đổ nước vào lọ hoa, hãy cho thêm một vài muỗng nước cốt chanh. Chanh sẽ làm tăng nồng độ acid, loại bỏ vi khuẩn trong nước cắm hoa, từ đó hoa cúc sẽ tươi và lâu tàn

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 8.

Ngoài nước cốt chanh, bạn có thể sử dụng giấm táo hoặc giấm ăn bình thường. Chỉ cần pha 2 muỗng giấm táo, 3 muỗng đường và một ít nước ấm, khuấy tan. Sau đó cắm hoa vào dung dịch này, đơn giản thế thôi nhưng hoa sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn, tươi thêm vài ngày thay vì chỉ sử dụng nước thông thường.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 9.

Đường là gia vị phổ biến mà gia đình nào cũng có, nhiều chị em tận dụng nó khi cắm hoa tươi. Đường vừa cung cấp dưỡng chất cho hoa vừa đẩy nhanh quá trình quang hợp. Thêm vào lọ hoa khoảng 2 muỗng đường thôi bạn sẽ thấy được sự cải thiện vượt trội so với ban đầu.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 10.

Dùng vitamin B1: Đây có lẽ là cách giữ hoa tươi lâu lạ nhất thế nhưng hiệu quả mang lại khiến nhiều người bỡ ngỡ. Chỉ cần lấy 1 viên vitamin B1 ghiền nát rồi cho vào lọ cùng với 1 lít nước, guậy đều cho thuốc tan và cho hoa vào cắm. Cách này có thể áp dụng cho mọi loại hoa nhưng thích hợp nhất là dòng hoa thân cứng như hồng, cúc hay tú cầu,…Các thành phần có trong vitamin B giúp kìm hãm thời gian làm hoa nở, đồng thời hoa sẽ tươi hơn rõ rệt.

Bí quyết giữ hoa cúc tươi lâu cả Tết lên tới 25 ngày - Ảnh 11.

Dùng thuốc aspirin: Hẳn bạn sẽ tự đặt câu hỏi, tại sao thuốc aspirin lại có thể khiến hoa tươi lâu. Trên thực tế, aspirin giúp làm tăng nồng độ axit trong nước, giúp nước dễ len lõi lên cao trên thân cây. Cành hoa khi được cấp nước thường xuyên sẽ đủ chất để nuôi dưỡng cánh hoa. Vậy nên, nếu nhà bạn có sắn những lọ thuốc aspirin hãy dùng vài viên nghiền nát rồi hòa trong nước cắm hoa là được. Loại thuốc này không hề đắt nên đừng ngại thử nghiệm.

