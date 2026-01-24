Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

Dùng vitamin B1: Đây có lẽ là cách giữ hoa tươi lâu lạ nhất thế nhưng hiệu quả mang lại khiến nhiều người bỡ ngỡ. Chỉ cần lấy 1 viên vitamin B1 ghiền nát rồi cho vào lọ cùng với 1 lít nước, guậy đều cho thuốc tan và cho hoa vào cắm. Cách này có thể áp dụng cho mọi loại hoa nhưng thích hợp nhất là dòng hoa thân cứng như hồng, cúc hay tú cầu,…Các thành phần có trong vitamin B giúp kìm hãm thời gian làm hoa nở, đồng thời hoa sẽ tươi hơn rõ rệt.