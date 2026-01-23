Chỉ cần vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách để đón tài lộc năm mới hiệu quả

Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc GĐXH – Nhiều gia đình vô tình phạm những lỗi phong thủy khi đặt các vật dụng không phù hợp dưới bàn thờ, khiến tài khí khó tụ, phúc lộc hao mòn mà không hề hay biết.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, phòng khách được ví như "bộ mặt" của ngôi nhà, nơi đón tiếp khách khứa và cũng là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Khi các vật dụng được đặt lại có chủ ý, căn phòng không chỉ gọn gàng hơn mà còn mang cảm giác khởi đầu mới, giúp dòng năng lượng tích cực dễ dàng lan tỏa.

Vào cuối năm, mọi người chỉ cần dịch chuyển nhỏ trong phòng khách như dưới đây.

Dịch chuyển bàn tiếp khách để dòng khí lưu thông

Trung tâm ở phòng khách thường đặt là bàn tiếp khách - nơi dòng khí hội tụ trước khi lan tỏa ra các khu vực khác. Nếu bàn tiếp khách bị dồn sát ghế, lệch hẳn về một phía hoặc quá sát lối đi sẽ khiến cho không gian phòng khách bị bí bách, nặng nề.

Cuối năm, gia chủ có thể kéo bàn về vị trí cân bằng, tạo khoảng trống đều xung quanh. Lý tưởng nhất là đặt bàn theo trục thẳng với lối vào phòng khách, giúp không gian phòng khách được thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dòng khí từ cửa vào có điểm dừng hợp lý, không bị dội ngược hay bị tản mát.

Khi đã chỉnh vị trí, mọi người cần lau dọn bàn thật gọn gàng, chỉ để vài vật trang trí cần thiết. Bề mặt sạch sẽ, thông thoáng giúp không gian nhẹ hơn.

Sắp xếp lại sofa để tạo cảm giác ổn định

Sofa là món đồ lớn nhất trong phòng khách. Nếu lưng ghế quay ra cửa hoặc đặt lệch hẳn khỏi tường, căn phòng dễ mang cảm giác thiếu điểm tựa. Mọi người chỉ cần dịch sofa về vị trí có tường vững phía sau, tạo cảm giác ổn định và an tâm.

Khoảng cách giữa sofa và bàn tiếp khách cũng cần vừa phải: quá gần khiến không gian bị nén, quá xa lại tạo cảm giác rời rạc. Khi khoảng trống được điều chỉnh hợp lý, dòng khí sẽ luân chuyển nhẹ nhàng hơn.

Ngoài ra, chỉ cần xoay sofa một góc nhỏ để hướng ra cửa sổ hoặc khu vực có ánh sáng tự nhiên cũng đủ mang lại góc nhìn mới, tạo cảm giác như căn phòng khách được thay mới.

Tinh giản kệ trang trí để không gian nhẹ nhõm

Kệ trang trí là nơi dễ bị "quá tải" đồ đạc nhất. Việc trưng bày dày đặc các vật nhỏ dễ tạo cảm giác nặng nề, khiến dòng khí bị cản trở. Cuối năm, nên dịch kệ ra xa lối đi chính hoặc sắp xếp lại để tạo khoảng trống thị giác. Ưu tiên đặt kệ ở bức tường ít ánh sáng trực tiếp, tránh che khuất cửa sổ hoặc lối vào, giúp cho phòng khách trông rộng rãi và giữ được độ sáng tự nhiên.

Cùng với đó, cần lưu ý chọn những đồ trưng bày, chỉ nên giữ các món thực sự có ý nghĩa. Sự tinh giản này không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, khép lại năm cũ để chào đón năm mới nhiều điều tốt hơn.

Di chuyển cây xanh để kích hoạt sinh khí

Trong phong thủy, phòng khách là không gian giao tiếp, sinh hoạt và tiếp khách ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của các thành viên trong nhà. Luồng khí của phòng khách không thông suốt sẽ ảnh hưởng đến tài vận và phú quý của gia chủ.

Người xưa có câu: "Trồng cây cảnh trong phòng khách, gia đình không phú thì quý" để nhấn mạnh đến vai trò của cây xanh trong việc điều hòa năng lượng.

Cây xanh được xem là yếu tố giúp điều chỉnh dòng chảy khí, tăng cường dương khí và tạo sinh khí cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, nếu đặt cây ở góc tối hoặc khuất sau đồ đạc, năng lượng tích cực khó lan tỏa. Vào cuối năm, các gia đình nên di chuyển cây về vị trí gần ánh sáng tự nhiên, dễ nhìn thấy ngay khi bước vào phòng. Góc đối diện cửa ra vào thường tạo cảm giác cân bằng, vừa có điểm nhấn vừa giúp không gian bớt trống trải.

Những loại cây dễ chăm sóc, phù hợp phòng khách như lan chi, kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà… vừa tạo cảm giác xanh mát, vừa giúp thanh lọc không khí. Sau khi đổi vị trí, hãy cắt tỉa lá úa và lau sạch chậu. Cây xanh tươi mới vừa làm mới không gian sống, từ đó tạo tinh thần tốt, tâm thế tích cực cho cả gia đình.

Điều chỉnh ánh sáng để không gian ấm áp hơn

Ánh sáng sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận về dòng khí trong phòng khách. Không gian dễ mất cân đối khi đèn đặt lệch, tập trung vào một góc hoặc hệ thống đèn led hỏng chỗ sáng chỗ tối.

Những ngày cuối năm, các gia đình nên điều chỉnh hệ thống đèn để ánh sáng lan tỏa đều, tạo cảm giác mở và dễ chịu. Chỉ cần thay bóng đèn cũ bằng ánh sáng dịu hơn, phòng khách cũng sẽ trở nên mềm mại, bớt căng thẳng và mang hơi thở mới cho năm sắp đến.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.