Bí quyết làm đẹp bằng ăn uống của chị em nhà hào môn Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn không thể thiếu món này

Không những thế, trứng cũng được coi là thực phẩm mà sao phim Sex and the City thường xuyên tiêu thụ để trẻ lâu, giữ gìn vóc dáng. Kristin Davis, hiện 59 tuổi, được đánh giá là vẫn giữ được nét quyến rũ y như thời cô đóng vai Charlotte trong Sex and the City. Cô luôn xuất hiện với diện mạo tươi trẻ và phong thái thanh lịch, làm nhiều người hâm mộ thốt lên rằng trông cô còn trẻ hơn tuổi thật. Còn Cynthia Nixon, ở tuổi 58, lại gây ấn tượng với làn da trắng hồng rạng rỡ và vòng eo thon gọn. Dù đã trải qua nhiều năm kể từ khi loạt phim kết thúc, Cynthia vẫn giữ được vóc dáng và phong độ ấn tượng.