Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc

Thứ hai, 09:58 19/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ngày lễ mừng thọ 100 tuổi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của một con người nếu đạt được. Vì thế, ngày này con cháu thường quây quần thể hiện tình cảm của mình với ông bà bằng những món quà mừng thọ 100 tuổi ý nghĩa.

Mừng thọ 100 tuổi gọi là gì?

Mừng thọ là tập tục đã có từ lâu và ăn sâu vào văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay. Mừng thọ dành cho những vị tiền bối đã có tuổi tác cao. Con cháu hoặc thân tộc trong gia đình thường tổ chức lễ để chúc mừng thọ cho các cụ.

Lễ mừng thọ là tên gọi dành cho các cụ từ 60 tuổi trở nên. Tuy nhiên, từ 60 tuổi đổ đi một thập kỷ, dân gian lại có những tên gọi khác nhau cho lễ mừng thọ.

Cụ thể, các cụ từ 60 đến 69 tuổi gọi là hạ thọ. Các cụ từ 70 tuổi trở đi là trung thọ. Giai đoạn 80 tuổi cho đến 99 tuổi thường được gọi là đại thọ. Vậy mừng thọ 100 tuổi là gì mới đúng? Điều này chưa hẳn ai cũng biết.

Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc - Ảnh 1.

Khi một người đạt đến 100 tuổi, người ta thường cho rằng gia đình ấy mang hồng phúc rất lớn, đồng thời đã có một cuộc sống tốt đời đẹp đạo nên được sống thọ để hưởng phúc.

Thông thường, mừng thọ 100 tuổi được gọi là bách tuế hoặc bách niên chi lão. Bởi cũng theo quan niệm dân gian, trong ngũ phúc Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh thì chữ Thọ luôn là yếu tố khó nắm bắt nhất.

Quà mừng thọ 100 tuổi ý nghĩa

Trang sức ngọc

Đồ trang sức bằng ngọc không chỉ là món đồ trang trí quý giá, ngọc trong phong thủy còn mang những trường năng lượng tích cực. Khi đeo làm đồ trang sức bên người có tác dụng khử tà khí và tránh gió rất tốt.

Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khi sử dụng làm quà mừng thọ 100 tuổi cho người đã có tuổi, bạn cần chọn những loại ngọc phù hợp, không quá trẻ trung.

Nếu là mừng thọ 100 tuổi cho cụ ông, bạn nên chọn dây đeo miếng ngọc khắc chữ phúc hoặc chữ thọ. Nếu chọn quà mừng thọ 100 tuổi cho cụ bà, ngọc phật hoặc vòng ngọc đeo tay, đeo cổ là thích hợp nhất.

Bộ tranh Tam Đa Phúc - Lộc - Thọ

Tranh là món quà thường xuyên được chọn trong dịp lễ mừng thọ. Tuy nhiên thay vì lựa chọn các loại tranh thêu thông thường, một bức tranh Tam Đa bằng gốm sứ chắc chắn khiến các cụ bất ngờ.

Hơn thế, bức tranh Tam Đa còn mang ý nghĩa sâu xa, tượng trưng cho phúc lộc dồi dào, bách niên chi lão.

Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc - Ảnh 3.

Món quà thay cho lời chúc ông bà cha mẹ đời đời hưởng phúc, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu và thể hiện trọn vẹn sự hiếu nghĩa của con cháu.

Lọ tỳ bà - lọ tỏi

Lọ tỳ bà hay còn gọi là lọ tỏi, là một bảo khí phong thủy nhưng cũng có tác dụng trang trí. Lọ tỳ bà có hình dáng đặc trưng của củ tỏi với thân phình ra, cổ dài và loe nhẹ.

Theo phong thủy, tỏi mùi nồng hăng có thể xua đuổi ma quỷ. Đồ thờ cúng vì thế mà cũng không được cho gia vị như tỏi vào.

Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc - Ảnh 4.

Lọ tỏi cũng có công năng phong thủy tương tự. Đặt lọ tỏi trong nhà giúp làm giảm âm khí của những thứ "tà quái". Đồng thời lọ tỏi cũng xua tan các trường năng lượng tiêu cực, giúp chủ nhân của chúng tránh khỏi đen đủi bệnh tật.

Vì thế, lọ tỳ bà hoàn toàn là món quà mừng thọ 100 tuổi tuyệt vời, thể hiện sự quan tâm của con cháu tới sức khỏe của ông bà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúc - Ảnh 5.Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

GĐXH - Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình làm mới không gian sống, đặc biệt là sân vườn – nơi đón gió xuân, cũng là điểm chạm cảm xúc của cả ngôi nhà.

