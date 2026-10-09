Bị xử phạt vì bình luận trái chiều, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân từ trang phản động

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Công an xã Gia Phúc (TP Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính công dân N.V.H (SN 1986, trú thôn Phúc Lâm, Gia Phúc) 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công dân N.V.H bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo thông tin, ông N.V.H sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Hoàng Huy" bình luận nội dung trái chiều, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân dưới bài đăng của trang phản động "Hoàng Dũng".

Ngoài việc bị phạt tiền, ông H phải gỡ các bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Gia Phúc phát hiện công dân Bùi Đức H (SN 1982, trú thôn Đoàn Thượng) phát trực tiếp trên Facebook với lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực. Dù nội dung không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ai, hành vi này vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa mạng, đi ngược chuẩn mực ứng xử của cộng đồng.

Công dân Bùi Đức H tại Công an xã Gia Phúc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Công an xã đã mời ông H đến trụ sở để tuyên truyền, phổ biến quy định về phát ngôn, ứng xử trên không gian mạng.