Bình luận chuyện 'bao đậu' thi lái xe, người phụ nữ bị phạt hơn 13 triệu đồng

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Ngày 18/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.N.A. (SN 2001, trú tại xã Hưng Nguyên) về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc hoạt động thi sát hạch lái xe.

Cơ quan công an làm việc với chị N.T.N.A. ẢNH: C.A

Theo cơ quan chức năng, các bình luận của chị A. còn có nội dung xúc phạm uy tín của Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và đội ngũ giáo viên của cơ sở đào tạo.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một video trên TikTok ghi lại hình ảnh thí sinh sau khi hoàn thành phần thi sát hạch thực hành lái xe trong hình tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An.

Đáng chú ý, tại phần bình luận của video, chủ tài khoản nhiều lần đề cập việc đưa tiền, nhờ giáo viên “đút lót”, “bao đậu” để được hỗ trợ đạt phần thi thực hành lái xe trên đường.

Những nội dung này thu hút nhiều lượt tiếp cận, bình luận và chia sẻ, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức sát hạch và các đơn vị liên quan. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông xác định chủ tài khoản TikTok là chị N.T.N.A.

Khoảng 20h ngày 31/7, chị A. sử dụng tài khoản này đăng công khai video ghi lại hình ảnh bản thân bước xuống xe sau khi hoàn thành phần thi thực hành lái xe trong hình tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An.

Tại phần bình luận, chị A. nhiều lần đề cập việc đưa tiền cho sát hạch viên đường trường, nhờ giáo viên làm trung gian, không đưa tiền sẽ bị đánh trượt và một số nội dung tương tự.

Làm việc với cơ quan công an, chị A. thừa nhận những nội dung trả lời bình luận được tổng hợp, suy diễn từ các bình luận mà chị đọc trên TikTok. Chị A. cũng thừa nhận bản thân chưa kiểm chứng thông tin, không trực tiếp chứng kiến việc đưa, nhận tiền hoặc hành vi can thiệp vào kết quả sát hạch.

Theo cơ quan công an, trong quá trình học và sát hạch, chị A. chỉ nộp học phí, phí và lệ phí theo quy định, không phải nộp thêm khoản tiền nào khác. Kết quả kỳ sát hạch, chị A. đạt phần thi lý thuyết và thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt phần thực hành lái xe trên đường.

Với hành vi vi phạm, chị N.T.N.A. bị xử phạt hơn 13,7 triệu đồng và buộc gỡ bỏ toàn bộ bình luận có nội dung vi phạm.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.