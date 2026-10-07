Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

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Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Xây dựng bản đồ số trường lớp, bảo đảm "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên"

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường rà soát toàn bộ hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong đó, tập trung xác định rõ quy mô học sinh, số lượng trường, lớp, sĩ số trung bình, các khu vực quá tải hoặc có nguy cơ quá tải, thiếu trường học để đưa ra nhu cầu mở rộng, xây mới theo từng năm.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, xác định cụ thể số lượng thừa, thiếu nhằm xây dựng kế hoạch bổ sung đến năm 2030.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên. Đây sẽ là căn cứ then chốt để Thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực chính xác, hiệu quả.

Đổi mới giáo dục thực chất, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Thành phố chỉ đạo đổi mới sâu sắc và toàn diện từ quản trị nhà trường, phương pháp dạy và học đến thi, kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu là chuyển mạnh từ lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó sang tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề. Giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ được chú trọng, đặc biệt là đạo đức, nhân cách, sức khỏe tinh thần, lịch sử, văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Thủ đô tập trung triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp với từng cấp học và địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, giáo viên nước ngoài hỗ trợ giảng dạy.

Việc tăng cường giáo dục STEM/STEAM, tư duy khoa học và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đẩy mạnh nhằm phát triển năng lực số cho học sinh.

Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất danh mục ngành nghề ưu tiên, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đẩy mạnh số hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Một trong những nhiệm vụ then chốt là rà soát, hoàn thiện dữ liệu giáo dục và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

Thành phố hướng tới phát triển hồ sơ số học tập, ứng dụng AI trong cảnh báo sớm tình trạng thiếu phòng học, trường quá tải hoặc nguy cơ học sinh bỏ học. Nguyên tắc quản lý dữ liệu được quán triệt xuyên suốt: "Mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần", bảo đảm kết nối liên thông và an toàn thông tin tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Thành phố yêu cầu siết chặt phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" dựa trên dữ liệu số.

Để tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, UBND Thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và ban hành quy trình chuẩn cho bữa ăn bán trú.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.