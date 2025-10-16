Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà khen con trai - con dâu có tình yêu đẹp

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc ngọt ngào trong đám hỏi tại Thanh Hóa cùng chú rể doanh nhân quê Quảng Trị.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân quê Quảng Trị đã được gia đình tổ chức đám hỏi vào sáng 16/10. Trong hình, chồng Đỗ Thị Hà chụp hình cùng ba mẹ: Doanh nhân Nguyễn Viết Hải và phu nhân.

Bố chồng Đỗ Thị Hà - Chủ tịch Nguyễn Viết Hải giới thiệu các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, ông còn dành lời khen cho cuộc tình đẹp của con trai và con dâu.

Còn trước đó, cô được doanh nhân Nguyễn Viết Vương bày tỏ tình cảm trước mọi người.

Chồng doanh nhân của Đỗ Thị Hà đã mang 9 tráp lễ bao gồm các vật phẩm truyền thống đúng lễ nghi đến xin hỏi Hoa hậu Việt Nam 2020 tại tư gia.

Ảnh: Lê Chí Linh

Clip: Lê Kiều Thuận

