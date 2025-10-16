Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội GĐXH - Đỗ Thị Hà sắp kết hôn với doanh nhân Viết Vương, thông tin và hình ảnh thiệp cưới đang gây sốt mạng xã hội. Cặp đôi được cho là sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa và lễ thành hôn tại Quảng Trị.

Chồng Đỗ Thị Hà là ai?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ thiệp cưới lấy chồng doanh nhân quê Quảng Trị, hiện đang là thông tin gây chú ý khắp mạng xã hội. Ngay lập tức thông tin về chồng doanh nhân của người đẹp đã được khán giả rất quan tâm.

Được biết, chồng doanh nhân Đỗ Thị Hà là một thiếu gia nổi tiếng ở Quảng Bình, hiện anh giữ chức TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Nam doanh nhân sinh năm 1994 có ngoại hình bảnh bao và phong cách ăn mặc trẻ trung nên vẻ ngoài anh không quá lệch so với Đỗ Thị Hà dù cả hai chênh nhau 7 tuổi.

Mạng xã hội lan truyền thiệp cưới của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân.

Tập đoàn chồng Đỗ Thị Hà hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm các công trình đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt, kinh doanh bất động sản... Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng.

Về hôn lễ của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ được tổ chức tại tư gia nhà gái (Thanh Hóa). Sau đó, hôn lễ chính diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị) – quê nhà của chú rể. Thời gian hôn lễ sẽ diễn ra trong tháng 10/2025.

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Thị Hà và chồng.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà đang được nhận xét ngày càng thăng hoa về nhan sắc lẫn cuộc sống. Về công việc, Đỗ Thị Hà tích cực tham gia nhiều hoạt động trong nước và trở thành một trong những nàng hậu truyền cảm hứng. Sau khi có thông tin hẹn hò nam doanh nhân quê Quảng Trị, Đỗ Thị Hà ngày càng kín tiếng hơn.

Trước những thông tin về việc hẹn hò nam doanh nhân thành đạt, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết chưa thể nói gì về việc kết hôn bởi phụ thuộc vào duyên số. "Tôi từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi 27-28. Nhưng nếu duyên tới sớm tôi nhất định sẽ chia sẻ với khán giả", Đỗ Thị Hà chia sẻ với truyền thông.

Trước khi có tin kết hôn, Đỗ Thị Hà có chuyến du lịch sang chảnh ở châu Âu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng có cuộc sống vất vả trước khi giành vương miện

Đỗ Thị Hà ở Hoa hậu Việt Nam 2020 đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ các thành viên BGK và khán giả. Người đẹp có lợi thế với gương mặt khả ái, hài hoà, nụ cười rạng ngời, chiều cao 1,75m lý tưởng, số đo hình thể 80-60-90.

Đỗ Thị Hà "đổi đời" sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020.

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã gây chú ý với khán giả về hoàn cảnh gia đình. Được biết, trong gia đình 3 anh chị em, Đỗ Thị Hà là con út, mẹ làm nông nghiệp còn bố làm công trình ở cả Nam lẫn Bắc, là lao động tự do. Ngày nhỏ, Đỗ Thị Hà là một cô bé ngoan ngoãn, có nghị lực kiên cường, tính tự lập, chăm sóc gia đình, vừa học vừa làm phụ bố mẹ.

Thực tế, gia đình Đỗ Thị Hà làm ruộng nhưng gia cảnh của cô không khó khăn. Cơ ngơi mà gia đình Đỗ Thị Hà đang sở hữu là căn nhà lớn. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà cũng gây ấn tượng tại Miss World khi lọt vào top 12 người đẹp nhất của cuộc thi. Trong thời gian này, người đẹp cũng gây chú ý bởi quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho các vòng thi. Xong Miss World, Đỗ Thị Hà trở về Việt Nam và tiếp tục các hoạt động trong 2 năm.

Vóc dáng ngày càng "thăng hạng" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Tuy nhiên, khi đăng quang, Đỗ Thị Hà không được may mắn như nhiều người tiền nhiệm khác. Suốt 2 năm dịch, người đẹp xứ Thanh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mọi hoạt động của làng giải trí đều chững lại nên có thời điểm Hoa hậu gặp nhiều khó khăn. May mắn, thời điểm những năm gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã ổn định cả tên tuổi lẫn công việc.

Hiện tại, sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có được cuộc sống ổn định. Thời gian quan, cô tận hưởng cuộc sống bình yên và tập làm dâu hào môn với sở thích cắm hoa, trang trí nhà cửa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thời gian gần đây thích cắm hoa, trang trí nhà cửa. Clip: Tiktok Đỗ Thị Hà

Ảnh: FBNV