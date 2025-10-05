Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm học

Chiều 5/10, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn, VPCP tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025. Buổi họp báo diễn ra ngay sau khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu đầu năm học.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, thời gian qua, Bộ GD&ĐT cùng chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Năm học 2025–2026, Bộ đã có Văn bản số 5542 ngày 12/9/2025 gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện chính sách học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT.

Theo ông Lê Tấn Dũng, Bộ GD&ĐT đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ học phí theo đúng Nghị định số 238 ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng trả lời về vấn đề lạm thu đầu năm học.

Thứ hai, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD&ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải bảo đảm đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ tư , thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thứ năm, qua theo dõi, Bộ GD&ĐT nhận thấy nhiều địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng danh mục do HĐND ban hành. Bên cạnh đó, các nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu , Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm quyền lợi của người học, đặc biệt là học sinh và phụ huynh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, Bộ GD&ĐT kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH thường xuyên giám sát nội dung này ở cả cấp trung ương và địa phương.

Thứ chín, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu ngay tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn.