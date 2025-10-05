Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm học

Chủ nhật, 18:17 05/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.

Chiều 5/10, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn, VPCP tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025. Buổi họp báo diễn ra ngay sau khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm học- Ảnh 1.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu đầu năm học.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, thời gian qua, Bộ GD&ĐT cùng chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Năm học 2025–2026, Bộ đã có Văn bản số 5542 ngày 12/9/2025 gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện chính sách học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT.

Theo ông Lê Tấn Dũng, Bộ GD&ĐT đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ học phí theo đúng Nghị định số 238 ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm học- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng trả lời về vấn đề lạm thu đầu năm học.

Thứ hai, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD&ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải bảo đảm đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ tư , thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thứ năm, qua theo dõi, Bộ GD&ĐT nhận thấy nhiều địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng danh mục do HĐND ban hành. Bên cạnh đó, các nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu , Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm quyền lợi của người học, đặc biệt là học sinh và phụ huynh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, Bộ GD&ĐT kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH thường xuyên giám sát nội dung này ở cả cấp trung ương và địa phương.

Thứ chín, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu ngay tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn.

Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Cùng chuyên mục

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Xã hội - 4 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Xã hội - 4 giờ trước

Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?

Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?

Xã hội - 4 giờ trước

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học (tối đa 5 hoặc 10) từ năm 2026, nhằm giải quyết vấn đề 7,6 triệu nguyện vọng "ảo" và thúc đẩy cam kết nghề nghiệp nghiêm túc. Đề xuất này gây ra lo lắng về việc giảm cơ hội đỗ của học sinh.

Đón Trung Thu cùng các em học sinh nghèo Thanh Hóa và Ninh Bình

Đón Trung Thu cùng các em học sinh nghèo Thanh Hóa và Ninh Bình

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 4/10/2025, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã chung tay cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trung Thu cho em 2025" tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.

Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt Nam

Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt Nam

Xã hội - 7 giờ trước

Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Xã hội - 7 giờ trước

Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Xem nhiều

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Thời sự

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật
Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Thời sự
Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Pháp luật
Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top