Bố mẹ Á hậu Thu Ngân gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay
GĐXH - Bố mẹ Á hậu Thu Ngân xuất hiện tại sân bay tiễn con gái sang Ai Cập dự thi Miss Intercontinental 2025. Người đẹp quê Cà Mau mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.
Bố mẹ và bạn bè tiễn Á hậu Thu Ngân lên đường sang Ai Cập chinh chiến đấu trường sắc đẹp.
Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 52 giây trước
GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người emGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 18 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.