Bố mẹ Á hậu Thu Ngân gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay

Được biết, Á hậu Thu Ngân đã chuẩn bị hơn 100kg hành lý với gần 30 bộ cánh để đến Miss Intercontinental. Trong đó có bộ trang phục dân tộc “Châu Ro cầu mùa" - giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Châu Ro đến với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, trang phục dạ hội cho đêm chung kết mang tên “Desert Flame” - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập cũng được người đẹp mang theo.