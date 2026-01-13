Mới nhất
Bố mẹ Á hậu Thu Ngân gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay

Thứ ba, 11:58 13/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bố mẹ Á hậu Thu Ngân xuất hiện tại sân bay tiễn con gái sang Ai Cập dự thi Miss Intercontinental 2025. Người đẹp quê Cà Mau mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 1.'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

GĐXH - 'Người đẹp Tây Đô' Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra tại Ai Cập. Cô có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 2.

Tối 12/1, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân đã đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Ai Cập, chính thức tham dự Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53. Hành trình thi quốc tế của Thu Ngân sẽ kéo dài trong 2 tuần, từ ngày 14/1- 29/1.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 3.

Được biết, Á hậu Thu Ngân đã chuẩn bị hơn 100kg hành lý với gần 30 bộ cánh để đến Miss Intercontinental. Trong đó có bộ trang phục dân tộc “Châu Ro cầu mùa" - giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Châu Ro đến với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, trang phục dạ hội cho đêm chung kết mang tên “Desert Flame” - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập cũng được người đẹp mang theo.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 4.

Bố mẹ Á hậu Thu Ngân cũng có mặt tại sân bay tiễn con gái lên đường "chinh chiến" quốc tế. Đây là lần hiếm hoi bố mẹ Á hậu quê Cà Mau xuất hiện trước công chúng.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 5.

"Cảm ơn gia đình đã luôn là chỗ dựa tinh thần, yêu thương và ủng hộ con trong mọi chặng hành trình con bước đi", Thu Ngân bày tỏ.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 6.

Ngoài gia đình từ Cà Mau, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và “hội chị em” gồm: Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh cũng có mặt để cổ vũ cho hành trình thi sắc đẹp của người đẹp.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 7.

Để bước vào hành trình cùng Miss Intercontinental, Thu Ngân chia sẻ cô đã tích cực trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp- ứng xử, tiếng Anh, catwalk, trang điểm-làm tóc… suốt thời gian qua. Đồng hành cùng cô là ban cố vấn chuyên môn, các chuyên gia trang điểm, chuyên gia làm tóc…

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 8.

Theo lịch trình, ngày mai (14/1), Á hậu Thu Ngân hạ cánh ở Ai Cập và chính thức nhập cuộc đua tài cùng khoảng 60 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bất ngờ diện mạo bố mẹ Á hậu Thu Ngân tại sân bay trước khi lên đường sang Ai Cập - Ảnh 9.

Bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia những thử thách và vòng thi phụ. Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào ngày 29/1.

Bố mẹ và bạn bè tiễn Á hậu Thu Ngân lên đường sang Ai Cập chinh chiến đấu trường sắc đẹp.

'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

'Người đẹp Tây Đô' đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

'Người đẹp Tây Đô' đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

