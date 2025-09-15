6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo

7 loại trái cây có hàm lượng chất xơ tốt nhất Thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh…

Thật ra, không cần phải băn khoăn đến vậy, chỉ cần chọn đúng loại trái cây "ít đường" là được. Những loại trái cây này không chỉ ít đường, nhiều nước mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp bạn ăn ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe.

6 loại trái cây (củ, quả) ít đường dành cho người bị tiểu đường, kèm theo cách ăn và lưu ý cụ thể. Hãy lưu lại ngay nhé!

6 loại trái cây ít đường dành cho người bị tiểu đường

1. Sâm đất

Bóc lớp vỏ màu nâu sẫm, phần thịt bên trong của sâm đất giống như tinh thể băng, trong suốt và có màu trắng nhạt. Cắn một miếng thấy giòn tan, vị ngọt tự nhiên, không hề gắt cổ, sảng khoái hơn cả ăn dưa chuột.

Sâm đất chứa rất nhiều dưỡng chất tốt: các axit amin thiết yếu, nhiều loại vitamin, và cả chất xơ hòa tan giúp đường ruột hoạt động hiệu quả. Đối với người bị tiểu đường, ăn loại củ này không phải lo lắng về việc đường huyết tăng.

Sâm đất chứa rất nhiều dưỡng chất tốt, không lo tăng đường huyết khi ăn. Ảnh minh họa

Nếu muốn kiểm soát cân nặng, sâm đất cũng là lựa chọn đáng tin cậy. Chất xơ giúp no lâu, lại còn "quét sạch" chất thải trong đường ruột. Ăn xong bụng không bị đầy hơi, cơ thể nhẹ nhõm hẳn.

Bạn có thể thái sâm đất thành miếng để ăn vặt, hoặc ép lấy nước cùng táo (không thêm đường) để dễ uống hơn.

2. Bưởi

Cầm quả bưởi thấy nặng tay, khi cắt ra sẽ ngập tràn hương thơm tươi mát. Mỗi múi bưởi được bọc trong một lớp màng mỏng màu trắng, bóc một múi cho vào miệng thấy vị chua ngọt vừa phải, nhiều nước, ăn xong vẫn còn hương thơm thoang thoảng, không hề bị chát.

Người bị cao đường huyết hoặc tiểu đường ăn không sợ đường huyết tăng đột ngột. Ảnh minh họa

Bưởi rất giàu dinh dưỡng: beta-carotene, vitamin B1, B2, C, cùng các khoáng chất như niacin, canxi, phốt pho, sắt.

Người bị tiểu đường ăn bưởi sẽ bổ sung được nhiều dưỡng chất. Điều quan trọng là bưởi chỉ chứa khoảng 10% đường, là loại trái cây ít đường chuẩn, người bị cao đường huyết hoặc tiểu đường ăn không sợ đường huyết tăng đột ngột.

Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi để tránh tương tác. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc cắt vài lát bưởi ngâm nước ấm, vừa chua ngọt vừa giải khát.

3. Táo

Táo là loại trái cây phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Táo đỏ giòn, táo vàng mềm, cắn một miếng thấy ngọt thơm. Táo chỉ chứa 15% đường nên rất tốt cho người bị tiểu đường.

Ăn táo không làm đường huyết bị "nhảy múa" sau khi ăn. Ảnh minh họa

Chất pectin trong táo là "anh hùng thầm lặng". Chất này hoạt động như một "tấm lưới" nhỏ, giữ lại cholesterol trong ruột, không cho nó tăng lên, đồng thời giúp ổn định đường huyết, không làm đường huyết bị "nhảy múa" sau khi ăn. Hơn nữa, táo có đủ carbohydrate, vitamin và khoáng chất.

Ăn một quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều vừa giúp no bụng, vừa bổ sung dinh dưỡng, an toàn hơn nhiều so với ăn bánh quy hay đồ ngọt. Nếu răng yếu, bạn cũng có thể hấp táo cho mềm rồi ăn, vừa ngọt vừa dễ tiêu hóa.

4. Đu đủ

Đu đủ khi cắt ra có hương thơm nhẹ nhàng, thịt quả mềm, múc một thìa cho vào miệng thấy vị ngọt thanh, không hề ngấy. Đu đủ chỉ chứa 7% đường, ăn mà không phải lo lắng.

Đu đủ chỉ chứa 7% đường, ăn mà không phải lo lắng. Ảnh minh họa

Trong đu đủ có một chất tên là axit chymopapain, giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất. Người bị tiểu đường ăn đu đủ sẽ giúp duy trì chức năng cơ thể.

Nếu muốn giảm cân, đu đủ cũng rất phù hợp vì ít calo lại no lâu. Thỉnh thoảng, ăn nửa quả đu đủ thay bữa tối, kết hợp với một chút rau, vừa thỏa cơn thèm vừa không sợ vượt quá lượng calo cho phép.

Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc nấu với sữa tươi không đường thành món sữa đu đủ, uống ấm vào mùa thu đông còn giúp giữ ấm bụng.

5. Dâu tây

Dâu tây đỏ mọng, với chiếc lá xanh nhỏ, nhìn thôi đã thấy thèm. Cắn một miếng thấy chua chua ngọt ngọt, nhiều nước, giống như ăn một viên "kẹo tự nhiên". Dâu tây chỉ chứa 6% đường và ít calo.

Ăn dâu tây sẽ không làm đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Ảnh minh họa

Thời điểm thích hợp nhất để người bị tiểu đường ăn dâu tây là giữa hai bữa ăn. Ăn dâu tây sẽ không làm đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn, cũng không gây thêm gánh nặng cho tuyến tụy. Hơn nữa, dâu tây rất giàu vitamin C và kali, chỉ cần ăn vài quả là đã bổ sung được nhiều dinh dưỡng.

Khi mua, bạn nên chọn dâu tươi, không mua dâu quá chín hoặc đã bị mềm nhũn. Khi rửa, ngâm trong nước muối loãng vài phút rồi xả lại bằng nước sạch, ăn sẽ yên tâm hơn. Bạn có thể ăn trực tiếp như món ăn vặt hoặc trộn với sữa chua không đường, đều rất ngon.

6. Quả bơ

Bơ nổi tiếng là "siêu ít đường", chỉ chứa 5% đường. Cầm quả bơ thấy nặng tay, khi cắt ra là phần thịt mềm mịn màu xanh nhạt, ăn có vị béo như kem, thoang thoảng mùi hạt.

Bơ chứa đầy đủ các axit béo không bão hòa, cùng cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Axit béo không bão hòa tốt cho mạch máu, còn chất xơ giúp no lâu.

Bơ có hàm lượng calo khá cao, đừng ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần nửa quả là đủ. Ảnh minh họa

Người bị tiểu đường chỉ cần ăn nửa quả bơ là có thể cầm cự đến bữa ăn tiếp theo. Tuy nhiên, cần lưu ý là bơ có hàm lượng calo khá cao, đừng ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần nửa quả là đủ.

Bạn có thể phết bơ lên bánh mì nguyên cám, hoặc làm món salad bơ trứng, đơn giản, bổ dưỡng mà không sợ đường huyết tăng.