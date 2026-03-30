Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Thứ hai, 16:14 30/03/2026 | Thời sự
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu - Ảnh 1.

GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, có nguy cơ kéo theo chi phí vận chuyển và giá thành hàng hóa leo thang, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi quy mô lớn nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân, góp phần bình ổn thị trường.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026, đánh dấu lần đầu tiên đưa ra hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo nội dung Thông tư, ba sắc thuế chính được áp dụng gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa được xác định không thuộc diện chịu thuế GTGT. Tuy vậy, những dịch vụ hoặc hoạt động liên quan khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế này theo quy định hiện hành.

Nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Ảnh: Pexels.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu thuế suất 20%. Thu nhập tính thuế được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá mua, sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Mức thuế này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, các tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên giá trị từng lần giao dịch.

Với nhà đầu tư cá nhân, không phân biệt trong nước hay nước ngoài, khi thực hiện chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần. 

Thời điểm xác định  doanh thu và thu nhập được thực hiện tương tự quy định áp dụng đối với giao dịch chứng khoán theo pháp luật thuế hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/3 và được triển khai trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, hoặc cho đến khi có quy định mới thay thế.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu - Ảnh 4.

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Quảng Bình: Thu hồi hàng nghìn m2 'đất vàng' vì chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ thuế

Quảng Bình: Thu hồi hàng nghìn m2 'đất vàng' vì chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ thuế

Hà Nội: Loạt khu nhà gỗ trên đất vàng Hoàn Kiếm sắp bị 'xóa sổ'

Hà Nội: Loạt khu nhà gỗ trên đất vàng Hoàn Kiếm sắp bị 'xóa sổ'

Cưỡng chế thi hành án với dự án trường tư thục trên khu đất ‘vàng’ giữa lòng TP Thanh Hóa

Cưỡng chế thi hành án với dự án trường tư thục trên khu đất ‘vàng’ giữa lòng TP Thanh Hóa

Hiện trạng 'đất vàng' KĐT Nam Trung Yên bị Hà Nội thu hồi ra sao?

Hiện trạng 'đất vàng' KĐT Nam Trung Yên bị Hà Nội thu hồi ra sao?

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Xã hội - 22 giờ trước

Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thời sự
Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Thời sự
Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thời sự
Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

