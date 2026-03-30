Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026, đánh dấu lần đầu tiên đưa ra hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo nội dung Thông tư, ba sắc thuế chính được áp dụng gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa được xác định không thuộc diện chịu thuế GTGT. Tuy vậy, những dịch vụ hoặc hoạt động liên quan khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế này theo quy định hiện hành.

Nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu thuế suất 20%. Thu nhập tính thuế được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá mua, sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Mức thuế này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, các tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên giá trị từng lần giao dịch.

Với nhà đầu tư cá nhân, không phân biệt trong nước hay nước ngoài, khi thực hiện chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Thời điểm xác định doanh thu và thu nhập được thực hiện tương tự quy định áp dụng đối với giao dịch chứng khoán theo pháp luật thuế hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/3 và được triển khai trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, hoặc cho đến khi có quy định mới thay thế.