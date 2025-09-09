Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

Sau hơn hai thập kỷ miệt mài cống hiến, từ sân khấu lớn đến những bản tình ca đi cùng năm tháng, Trọng Tấn giờ đây sống cuộc đời đáng mơ ước: Sự nghiệp vững chắc, kinh tế ổn định, gia đình êm ấm. Anh vẫn hát, vẫn yêu nghề, vẫn tìm thấy niềm vui trong việc trồng cây, nuôi cá, dạo quanh vườn hoa mỗi sáng – như một nghệ sĩ an yên giữa đời thường.

Giữa chốn showbiz xô bồ, Trọng Tấn chọn lối sống giản dị, gắn bó với đất, cây và những điều tử tế. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao giọng ca của anh luôn mang lại cảm giác ấm áp, vững vàng và đầy nội lực – như chính cuộc đời anh vậy.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của ca sĩ Trọng Tấn

Ở tuổi 49, Trọng Tấn – giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng Việt Nam – không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, mà còn khiến bao người trầm trồ với cuộc sống viên mãn, cơ ngơi đáng mơ ước cùng tổ ấm ấm áp bên vợ và hai con.

Theo nhiều bài báo đăng tải, Trọng Tấn hiện sở hữu tới ba căn biệt thự, mỗi nơi mang một phong cách, một dấu ấn riêng – nhưng tựu chung lại là không gian sống gắn liền với thiên nhiên và sự an yên.

Vốn rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nhưng với Trọng Tấn dù ở nơi nào anh cũng ưu tiên sự thoải mái và gần gũi.

Biệt thự của Trọng Tấn ở Sóc Sơn

Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".

Gần đây, người hâm mộ lại không khỏi trầm trồ trước cơ ngơi mới của Trọng Tấn ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Đây là nơi nam ca sĩ và gia đình dành để nghỉ ngơi, thư giãn vào những dịp cuối tuần.

Biệt thự đẹp như ngôi nhà cổ tích giữa đồi thông của Trọng Tấn.

Ngôi nhà sang trọng của Trọng Tấn tại Hà Nội

Bên cạnh sự nghiệp và gia đình viên mãn, không gian sống của Trọng Tấn cùng vợ con cũng được ngưỡng mộ không kém. Hiện anh sống trong ngôi nhà rộng khoảng 120m2 ở Hà Nội. Thời gian không đi diễn, anh tìm niềm vui bằng cách trồng rau, cây cảnh ở khu vườn trên sân thượng của gia đình.



Trọng Tấn thiết kế sân thượng rộng, đây là nơi anh dùng để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Nam ca sĩ còn nuôi chim, mèo trên sân thượng của tổ ấm gia đình. Mèo cưng của anh đều là giống ngoại lai rất đẹp và đắt đỏ.

Anh có thói quen thưởng trả bên thú cưng trên sân thượng. Để có được trà ngon anh còn ngắt hoa hồng trên vườn nhà trồng để tự tay ướp trà.

Dịp rảnh rỗi, anh thường dành hàng giờ để chăm sóc vườn.

Khu vườn trên sân thượng nhà nam ca sĩ thông thoáng và có diện tích rộng rãi. Anh trồng nhiều hoa hồng. Nói về cách thưởng trà ướp hoa hồng của anh thì anh có cách ướp trà hoa hồng rất thú vị. Anh ngắt một bông hoa cho vào một cốc thủy tinh, lót lên trên mặt bông hoa một tờ giấy ăn rồi đổ trà lên trên lớp giấy ăn này, sau đó anh đậy kín và bỏ tủ lạnh 1 hoặc 2 ngày mới đem ra pha và thưởng thức.

Nam ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc hoa như một người làm vườn thực thụ.

Đặc biệt phía trong ngôi nhà còn được bài trí tỉ mỉ với đầy đủ sắc hoa.

Ngoài hoa, anh còn trồng thêm nhiều cây ăn trái trong vườn.

Những nhánh đào được nam ca sĩ tỉ mỉ cắt tỉa để tạo kiểu.

Trọng Tấn cho biết, việc chăm sóc vườn giúp anh không thấy chán trong những ngày nghỉ.

Căn nhà thanh bình, thoáng đãng và đẹp đẽ.

Bể cá Koi rộng lớn thông thẳng với khu giếng trời khiến ánh sáng tự nhiên bao khắp căn nhà.

Không gian nào cũng tràn ngập nắng và cây xanh.

Dường như anh có cả một bộ sưu tập mèo vậy.

Trên trang cá nhân, Trọng Tấn và bà xã thường chia sẻ những không gian xanh mướt, yên bình trong căn nhà. Đặc biệt, nam ca sĩ rất thích không gian trên sân thượng, nơi anh có thể ngồi thưởng trà thư giãn, ngắm trời đất, cỏ cây và các con vật nuôi xung quanh. Ngoài ra, Trọng Tấn cũng ưa thích được cùng gia đình thu hoạch rau củ sau một thời gian trồng trọt, chăm bẵm.

Mỗi khi đi lưu diễn, thấy có cây nào hay, Trọng Tấn đều mang về, tự tay trồng và chăm sóc chúng. Những ngày không phải đi diễn, anh chỉ ở nhà để chăm chút cây cối và chơi với đàn thú cưng. Anh từng viết trên trang cá nhân: "Làm người nông dân tưới vườn, uống trà và nghe chim hót cho mùa dịch chóng qua mau. Bình yên một sớm mai".

Nhà vườn của Trọng Tấn từng gây xôn xao

10 năm trước, căn nhà vườn của Trọng Tấn từng gây xôn xao vì ở thời điểm đó nó được đánh giá là sang trọng, xa hoa. Mọi người cho rằng căn biệt thự nhà vườn ở Thanh Hóa được đồn đoán với con số hàng triệu USD.

Trọng Tấn từng lên tiếng: “Mọi người đánh giá biệt thự này của tôi lên tới hàng triệu USD. Tôi thì không dám đi vào chi tiết vì cho đến tận bây giờ, khi ngôi nhà đã vận hành được vài năm tôi vẫn không biết con số thực là bao nhiêu. Nhưng áng chừng chi phí thì chắc chỉ bằng một phần nhỏ của tin đồn”.

“Trông bề thế như vậy nhưng không có nhiều nội thất xa hoa bên trong. Nhìn từ ngoài vào, mọi người sẽ thấy ngôi nhà này được bao quanh bởi vườn tược. Đó là điểm nhấn và cũng là chủ đích của tôi. Tôi đã mất nhiều thời gian cho việc đi chọn cây. Do vậy, trông ngôi nhà rất mướt mát”, nam ca sĩ từng chia sẻ với báo chí.

"Nhà trong Thanh Hóa của tôi là một không gian mở, trông thế nhưng rất khiêm tốn về mặt thực hiện. Tôi không đầu tư nhiều cho đồ nội thất bên trong mà chỉ trồng nhiều cây cối. Trước nhà có một khu vườn rộng. Bố mẹ tôi trồng rau ăn và cung cấp cả rau sạch cho gia đình tôi ở Hà Nội.

Ngôi nhà ấy gọi là biệt thự thì hơi quá. Nó giống như nhiều ngôi nhà ở quê khác. Chỉ có điều nếu như mọi người ở quê thích xây to và khép kín thì tôi lại chọn cách xây nhà bằng và tạo ra một không gian chan hòa với thiên nhiên.

Ngôi nhà đó xây dựng rất dễ mà lại không tốn kém.

Ngôi nhà được xây chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của đại gia đình tôi thôi. Đó là nơi mà ông bà, bố mẹ, con cái và các cháu quây quần bên nhau mỗi khi có thời gian.

Gần như tháng nào vợ chồng tôi cũng đưa hai con về đó chơi. Những lần ấy, tôi đều ra vườn trồng rau, nhổ cỏ, cắt tỉa cây. Tôi thích làm những việc đó lắm, nó khiến tôi cảm thấy mình thư thái."

Biệt thự nhà vườn rộng rãi, mướt mát của Trọng Tấn ở Thanh Hóa.