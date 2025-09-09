Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn
GĐXH - Giữa showbiz xô bồ, nghệ sĩ Trọng Tấn chọn cho mình cuộc sống an yên bên cạnh vợ con.
Sau hơn hai thập kỷ miệt mài cống hiến, từ sân khấu lớn đến những bản tình ca đi cùng năm tháng, Trọng Tấn giờ đây sống cuộc đời đáng mơ ước: Sự nghiệp vững chắc, kinh tế ổn định, gia đình êm ấm. Anh vẫn hát, vẫn yêu nghề, vẫn tìm thấy niềm vui trong việc trồng cây, nuôi cá, dạo quanh vườn hoa mỗi sáng – như một nghệ sĩ an yên giữa đời thường.
Giữa chốn showbiz xô bồ, Trọng Tấn chọn lối sống giản dị, gắn bó với đất, cây và những điều tử tế. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao giọng ca của anh luôn mang lại cảm giác ấm áp, vững vàng và đầy nội lực – như chính cuộc đời anh vậy.
Ở tuổi 49, Trọng Tấn – giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng Việt Nam – không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, mà còn khiến bao người trầm trồ với cuộc sống viên mãn, cơ ngơi đáng mơ ước cùng tổ ấm ấm áp bên vợ và hai con.
Theo nhiều bài báo đăng tải, Trọng Tấn hiện sở hữu tới ba căn biệt thự, mỗi nơi mang một phong cách, một dấu ấn riêng – nhưng tựu chung lại là không gian sống gắn liền với thiên nhiên và sự an yên.
Vốn rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nhưng với Trọng Tấn dù ở nơi nào anh cũng ưu tiên sự thoải mái và gần gũi.
Biệt thự của Trọng Tấn ở Sóc Sơn
Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".
Ngôi nhà sang trọng của Trọng Tấn tại Hà Nội
Bên cạnh sự nghiệp và gia đình viên mãn, không gian sống của Trọng Tấn cùng vợ con cũng được ngưỡng mộ không kém. Hiện anh sống trong ngôi nhà rộng khoảng 120m2 ở Hà Nội. Thời gian không đi diễn, anh tìm niềm vui bằng cách trồng rau, cây cảnh ở khu vườn trên sân thượng của gia đình.
Trên trang cá nhân, Trọng Tấn và bà xã thường chia sẻ những không gian xanh mướt, yên bình trong căn nhà. Đặc biệt, nam ca sĩ rất thích không gian trên sân thượng, nơi anh có thể ngồi thưởng trà thư giãn, ngắm trời đất, cỏ cây và các con vật nuôi xung quanh. Ngoài ra, Trọng Tấn cũng ưa thích được cùng gia đình thu hoạch rau củ sau một thời gian trồng trọt, chăm bẵm.
Mỗi khi đi lưu diễn, thấy có cây nào hay, Trọng Tấn đều mang về, tự tay trồng và chăm sóc chúng. Những ngày không phải đi diễn, anh chỉ ở nhà để chăm chút cây cối và chơi với đàn thú cưng. Anh từng viết trên trang cá nhân: "Làm người nông dân tưới vườn, uống trà và nghe chim hót cho mùa dịch chóng qua mau. Bình yên một sớm mai".
Nhà vườn của Trọng Tấn từng gây xôn xao
10 năm trước, căn nhà vườn của Trọng Tấn từng gây xôn xao vì ở thời điểm đó nó được đánh giá là sang trọng, xa hoa. Mọi người cho rằng căn biệt thự nhà vườn ở Thanh Hóa được đồn đoán với con số hàng triệu USD.
Trọng Tấn từng lên tiếng: “Mọi người đánh giá biệt thự này của tôi lên tới hàng triệu USD. Tôi thì không dám đi vào chi tiết vì cho đến tận bây giờ, khi ngôi nhà đã vận hành được vài năm tôi vẫn không biết con số thực là bao nhiêu. Nhưng áng chừng chi phí thì chắc chỉ bằng một phần nhỏ của tin đồn”.
“Trông bề thế như vậy nhưng không có nhiều nội thất xa hoa bên trong. Nhìn từ ngoài vào, mọi người sẽ thấy ngôi nhà này được bao quanh bởi vườn tược. Đó là điểm nhấn và cũng là chủ đích của tôi. Tôi đã mất nhiều thời gian cho việc đi chọn cây. Do vậy, trông ngôi nhà rất mướt mát”, nam ca sĩ từng chia sẻ với báo chí.
