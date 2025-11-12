Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) chính thức chuyển ra khỏi nhà. Gia đình nhỏ nhiều người ngợi ca, là tấm gương nhiều người muốn vươn tới giờ đây đã mỗi người một nơi. Mỹ Anh dứt khoát, cô đã chuẩn bị hết các đồ đạc cá nhân của mình và con trai, cô không muốn ở lại ngôi nhà mà mỗi lần đến sẽ khơi gợi lại những quá khứ khủng khiếp của chồng ngoại tình.

Trước khi đi cùng mẹ, con trai tặng Đăng (Doãn Quốc Đam) món quà nhỏ, là những đồ ăn mà cậu bé đã dành dụm, dặn bố ăn uống cẩn thận. Dù không nỡ xa bố, nhưng bé Minh đành ngậm ngùi lên xe với mẹ trong sự tiếc nuối gia đình phải chia ly của Đăng.



Bé Minh trước khi chia tay bố đã mang tặng bố những đồ ăn vặt đã dành dụm từ trước.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân (Việt Hoa) tỏ ra nhún nhường trước Dũng (Đức Hiếu). Đầu tiên, cô nàng muốn Dũng bắt tay làm hòa, bỏ qua những chuyện rắc rối trước đây mà Kim Ngân đã gây ra. Sau đó, Kim Ngân úp mở, vừa cầm chặt tay, vừa "nịnh", xem Dũng là người quan trọng đối với cá nhân cô.

Hành động của Kim Ngân khiến nhân viên trong quán thấy được, tưởng đó là màn tỏ tình giữa hai người. Nhưng kết cục, Dũng cũng phải ngã ngửa vì Kim Ngân muốn anh ủng hộ cô bán trà sữa ở quán trà đạo.

Kim Ngân dùng màn "tỏ tình" để nhờ vả Dũng hợp tác trong công việc ở quán trà.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Toàn (Tô Dũng) ở cửa. Tình huống diễn ra nhanh, sự bỗng dưng trở về nhà của chồng mà không báo trước khiến Trúc Lam ngạc nhiên đến nỗi làm rơi chai nước đang cầm trên tay khiến sàn nhà trơn và vấp ngã. Thấy vợ bị ngã, Toàn liền tới để đỡ vợ dậy nhưng không may cũng ngã vồ vào người Trúc Lam.

Đúng lúc này, Kim Ngân về và thấy được "cảnh nóng" liền nhanh trí nói "không nhìn thấy gì đâu", rồi vội vàng đóng cửa ra ngoài trong sự xấu hổ của cả Toàn và Trúc Lam.

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh "éo le", cả hai bị ngã. Ảnh VOV

Tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (12/11).