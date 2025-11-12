Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn
GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.
Tiếp nối những tập phim cao trào trước đó, tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, ông Thành (NSƯT Đức Khuê) đã đến gõ cửa nhà Trúc Lam (Quỳnh Kool) để gặp Mỹ Anh (Phương Oanh). Hai bố con lên tầng thượng khu tập thể để nói chuyện. Biết là không thể giấu được bố, Mỹ Anh buộc kể hết mọi chuyện cho bố: "Anh Đăng có người khác, bố ạ". Ông Thành lặng người nhưng không hỏi thêm.
Ông Thành tự trách mình: "Trước đây bố dạy con phải nghĩ cho người khác trước, nhưng có lẽ bây giờ bố phải dạy con điều ngược lại, hãy nghĩ cho mình trước tiên". Mỹ Anh gục đầu khóc nức nở, điều mà chắc chắn từ lâu lắm rồi mới thể hiện yếu đuối như vậy với bố. Mỹ Anh trong vòng tay bố trở thành điểm nhấn cảm xúc khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào cùng nhân vật. Dẫu đau trong lòng, ông Thành nén cảm xúc, trở thành điểm tựa để bảo vệ con gái, yêu thương vô điều kiện dẫu cho có chuyện gì xảy ra.
Mỹ Anh khóc nức nở trong vòng tay của bố.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tìm đến bố vợ để cầu cứu, cơ hội mong manh cuối cùng, nhưng ông Thành đã định không tiếp, nhưng sau đó cho Đăng vào để nói rõ một điều: "Anh thử nói xem, Mỹ Anh nó đã làm gì để phải nhận cái hậu quả đớn đau như vậy?". Ông Thành không thể tha thứ cho Đăng nên đã đuổi con rể ra khỏi nhà.
Đăng đến gặp bố vợ cúi đầu nhận lỗi nhưng không được tha thứ.
Sau khi chia sẻ mọi điều với bố đẻ, Mỹ Anh quyết nói với con trai, dẫu sự thật phũ phàng mà cô nhói đau sau từng câu nói. Mỹ Anh giải thích cho con trai rằng bố mẹ "sẽ không sống cùng nhau nữa". Bé Minh ngơ ngác hỏi: "Vậy là bố mẹ bỏ nhau à?", rồi cúi đầu lặng im, sau đó òa khóc nức nở, khiến người xem không thể cầm được nước mắt, thương bé Minh, thương Mỹ Anh và tiếc cho một gia đình vốn được xem là thành đạt, hạnh phúc giờ đây đang bên bờ đổ vỡ.
Đăng và Mỹ Anh gặp nhau tại nhà, Đăng nhận lỗi sai và xin vợ bao dung, tha thứ cho mình một lần vì sự ngu ngốc này. Tuy nhiên, Mỹ Anh không thể chấp nhận vì cô cho rằng Đăng hối hận là vì bị phát hiện, chứ không phải hối hận là vì làm tổn thương vợ. Mỹ Anh không trách móc, cũng không muốn nghe Đăng giải thích, mà chỉ muốn “chia tay nhau trong văn minh” để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Không được vợ tha thứ, Đăng đồng ý sẽ ký đơn ly hôn nhưng anh có khẩn cầu cuối cùng đó là mong Mỹ Anh và con sẽ ở lại ngôi nhà này, để anh dọn đi. Tuy nhiên, Mỹ Anh không đồng ý vì không gian này không còn cho cô cảm giác bình yên nữa. "Không gian này khiến tôi ngột ngạt và tiêu cực. Sự giả dối của anh, hình ảnh của các người in hằn trong tâm trí tôi. Tôi không thở được, anh hiểu không?" - Mỹ Anh lạnh lùng với Đăng.
