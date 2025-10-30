Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, bà Bơ - mẹ của Dũng về quê chơi. Nhìn thấy bà Nga mẹ của Kim Ngân liền chạy tới hồ hởi hỏi han nhưng bà Bơ vẫn thể hiện sự giận dỗi, vì từng bị bà Nga mắng sau lần hai con đi xem mặt. Nhân đây, bà Bơ nhắc nhở mẹ Kim Ngân nghe chuyện gì cũng phải nghe bằng hai tai từ hai phía. Mẹ Kim Ngân và mẹ Dũng quyết định gọi hai con đến để rõ mọi chuyện. Dũng và Kim Ngân buộc phải kể lại mọi chuyện.

Kim Ngân tố cáo Dũng khi hẹn nhau ăn xong về trước và chỉ trả phần ăn của anh. Thấy vậy, Dũng cũng buộc phải kể ra chuyện Kim Ngân để anh ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ. Kim Ngân lại bóc mẽ chuyện Dũng chỉ chụp ảnh lại báo cáo mẹ cho xong việc, chứ không hề có thành ý chờ cô và cũng chính Dũng chủ động để hai đứa nói dối gia đình.

Hai bà mẹ tức giận vì bị hai đứa thông đồng, lừa gạt. Bây giờ, hai bà quyết định Dũng và Ngân phải nghiêm túc tìm hiểu nhau. "Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa tìm hiểu thật nghiêm túc" - hai bà tuyên bố.



Hai bà mẹ tuyên bố Kim Ngân và Dũng phải hẹn hò một cách nghiêm túc. Ảnh VTV

Ngay tối hôm đó, Dũng nhắn tin cho Kim Ngân giục nhanh chóng hoàn thành việc hai mẹ giao. Sáng hôm sau, Kim Ngân và Dũng hẹn nhau đi ăn sáng.



Trong khi Dũng chưa biết ăn gì, Kim Ngân chủ động vào quán cháo lòng. Nhân dịp Dũng tuyên bố mời, Ngân gọi một mẹt lòng đầy đủ kèm lòng se điếu. Nhưng chưa kịp ăn, Dũng vội phải lên Hà Nội gấp, bỏ Ngân ở lại một mình. Hoá ra Dũng phải lên quán trà để xử lý gấp chỗ trà ẩm, nhưng anh không hề giải thích với Ngân một lời, mà cứ thế chạy thẳng đi.

Buổi hẹn hò giữa Kim Ngân và Dũng kết thúc chóng vánh tại quán cháo lòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Anh chính thức bắt đầu tiếp nhận quán trà mà cô mua lại từ bà San - một phu nhân trong "hội phú bà". Hiện tại, Dũng và các nhân viên đang hỗ trợ Mỹ Anh chuẩn bị để khai trương quán.

Mỹ Anh lại hẹn Linh đi ăn để cảm ơn vì thời gian qua Linh hỗ trợ công ty Mỹ Anh Đăng nhiều. Linh khen Đăng làm việc vì tâm huyết là một điều đáng quý trong thời buổi thị trường hiện nay. Từ đối tác, Linh đề nghị trở thành bạn của Mỹ Anh. Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, tinh tế, thông minh, thành công, có một gia đình hạnh phúc.

Linh tâm sự và chủ động muốn làm bạn với Mỹ Anh. Ảnh VTV

Thấy Đăng chạy đến đón vợ, Linh đứng nép sau cánh cửa và nhìn theo với sự hậm hực, ganh ghét. Cô liền gọi điện cho một người đàn ông để hẹn đi ăn nhưng bị người ta từ chối vì đang bận đưa người yêu đi du lịch. Điều này càng khiến Linh cảm thấy tủi.

Tập 37 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 3/11 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

