Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân và Dũng có buổi hẹn hò kết thúc đầy trớ trêu tại hàng ăn, trong khi đó Linh chạnh lòng khi thấy Đăng quan tâm Mỹ Anh.
Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, bà Bơ - mẹ của Dũng về quê chơi. Nhìn thấy bà Nga mẹ của Kim Ngân liền chạy tới hồ hởi hỏi han nhưng bà Bơ vẫn thể hiện sự giận dỗi, vì từng bị bà Nga mắng sau lần hai con đi xem mặt. Nhân đây, bà Bơ nhắc nhở mẹ Kim Ngân nghe chuyện gì cũng phải nghe bằng hai tai từ hai phía. Mẹ Kim Ngân và mẹ Dũng quyết định gọi hai con đến để rõ mọi chuyện. Dũng và Kim Ngân buộc phải kể lại mọi chuyện.
Kim Ngân tố cáo Dũng khi hẹn nhau ăn xong về trước và chỉ trả phần ăn của anh. Thấy vậy, Dũng cũng buộc phải kể ra chuyện Kim Ngân để anh ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ. Kim Ngân lại bóc mẽ chuyện Dũng chỉ chụp ảnh lại báo cáo mẹ cho xong việc, chứ không hề có thành ý chờ cô và cũng chính Dũng chủ động để hai đứa nói dối gia đình.
Hai bà mẹ tức giận vì bị hai đứa thông đồng, lừa gạt. Bây giờ, hai bà quyết định Dũng và Ngân phải nghiêm túc tìm hiểu nhau. "Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa tìm hiểu thật nghiêm túc" - hai bà tuyên bố.
Ngay tối hôm đó, Dũng nhắn tin cho Kim Ngân giục nhanh chóng hoàn thành việc hai mẹ giao. Sáng hôm sau, Kim Ngân và Dũng hẹn nhau đi ăn sáng.
Trong khi Dũng chưa biết ăn gì, Kim Ngân chủ động vào quán cháo lòng. Nhân dịp Dũng tuyên bố mời, Ngân gọi một mẹt lòng đầy đủ kèm lòng se điếu. Nhưng chưa kịp ăn, Dũng vội phải lên Hà Nội gấp, bỏ Ngân ở lại một mình. Hoá ra Dũng phải lên quán trà để xử lý gấp chỗ trà ẩm, nhưng anh không hề giải thích với Ngân một lời, mà cứ thế chạy thẳng đi.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Anh chính thức bắt đầu tiếp nhận quán trà mà cô mua lại từ bà San - một phu nhân trong "hội phú bà". Hiện tại, Dũng và các nhân viên đang hỗ trợ Mỹ Anh chuẩn bị để khai trương quán.
Mỹ Anh lại hẹn Linh đi ăn để cảm ơn vì thời gian qua Linh hỗ trợ công ty Mỹ Anh Đăng nhiều. Linh khen Đăng làm việc vì tâm huyết là một điều đáng quý trong thời buổi thị trường hiện nay. Từ đối tác, Linh đề nghị trở thành bạn của Mỹ Anh. Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, tinh tế, thông minh, thành công, có một gia đình hạnh phúc.
Thấy Đăng chạy đến đón vợ, Linh đứng nép sau cánh cửa và nhìn theo với sự hậm hực, ganh ghét. Cô liền gọi điện cho một người đàn ông để hẹn đi ăn nhưng bị người ta từ chối vì đang bận đưa người yêu đi du lịch. Điều này càng khiến Linh cảm thấy tủi.
Tập 37 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 3/11 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.
Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.
'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.
'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.
Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giảXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.
NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).