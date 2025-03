Ca sĩ Lynda Trang Đài yêu cầu công tố viên cung cấp bằng chứng cô trộm đồ

Lynda Trang Đài giờ ra sao sau thông tin bị bắt vì trộm cắp? GĐXH - Lynda Trang Đài mới đây đã bị bắt ở Mỹ vì tội trộm cắp, hiện tại tình trạng tinh thần của cô ra sao?

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida cập nhật diễn biến vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị buộc tội trộm cắp vặt.

Trong văn bản gửi đến Văn phòng Công tố viên Quận Orange, Florida (Mỹ), căn cứ Điều 3.160(a) của Bộ Quy tắc Tố tụng Hình sự Florida, Lynda Trang Đài (tên ở Mỹ: Ngo, Lynda TrangDai Le) đưa ra lời biện hộ "Không có tội" (Not guilty) cùng yêu cầu vắng mặt trong phiên xử sắp tới.

Căn cứ Điều 3.220(a) của Bộ Quy tắc Tố tụng Hình sự Florida, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ yêu cầu phía công tố cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến vụ án gồm: danh sách nhân chứng, bản ghi lời khai, báo cáo điều tra, vật chứng, hồ sơ về việc giám sát điện tử, khám xét hoặc thu giữ...

Lynda Trang Đài cũng yêu cầu vụ án được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Ngoài ra, yêu cầu đổi luật sư từ ông Joel Leppard sang bà Josephine Arroyo đã được Tòa án chấp thuận.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: FBNV

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange, tài sản cá nhân gồm túi xách, điện thoại và dây chuyền được giao cho một người thân. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.

Ca sĩ Lynda Trang Đài sinh năm 1967 tại Đà Nẵng, theo gia đình sang Mỹ định cư cuối thập niên 1970. Chị nổi tiếng bởi dòng nhạc sôi động, phong cách gợi cảm, được cho là sao chép từ "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna.

Về đời tư, Lynda Trang Đài kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô. Ngoài ca hát, chị còn kinh doanh một cửa tiệm thức ăn nhanh.