'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn mọi người hiểu rõ thông điệp cốt lõi của phim "Mưa đỏ"

"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau buổi ra mắt đầu tiên tại Hà Nội, đại diện nhà sản xuất Điện ảnh Quân đội Nhân dân, diễn viên, ê-kip đoàn làm phim "Mưa đỏ" đã đến với khán giả TP. Hồ Chí Minh vào tối 20/8.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (giữa) trong buổi họp báo ra mắt phim "Mưa đỏ" tại TP.HCM. Ảnh: NSX phim cung cấp

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay: "Để có thể bảo đảm an toàn cho các diễn viên, tất cả phà công binh đã phải vây chặn một khúc sông Thạch Hãn, đồng thời rà soát bom mìn trên diện tích hàng chục héc-ta từ một năm trước khi quay hình".

Không chỉ vậy, trong cuộc trò chuyện với báo chí, nữ đạo diễn cũng tiết lộ về võ thuật trong phim "Mưa đỏ", chị cũng yêu cầu phải "làm tới". "Ê-kíp phim "Mưa đỏ" phải quay từ năm này sang năm sau, rất nhiều đêm thức trắng để có được cảnh võ thuật thật như thế. Các diễn viên quay cảnh đánh xong đều ngã gục xuống vì quá mệt. Những cảnh võ thuật không phải đơn giản chỉ quay vài tiếng mà phải bắt ở các góc khác nhau. Tại phim trường có 7 máy để bắt được khoảnh khắc đẹp và thật nhất có thể. Tôi cũng yêu cầu phải làm cho tới, dù diễn viên có bị thương cũng phải làm bằng được thì khi lên phim mới đúng tinh thần của "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết.

Hình ảnh tàn khốc của chiến tranh được khắc họa trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Trước câu hỏi của báo giới về việc nữ đạo diễn làm phim chiến tranh, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, bên cạnh những cái tên nòng cốt trong lực lượng sản xuất, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều nhân sự nữ, như đạo diễn âm thanh, dựng phim. Và khán giả sẽ là người đánh giá công tâm nhất liệu nữ giới có thực hiện tốt phim đề tài chiến tranh hay không.

"Mưa đỏ" là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Với dự án "Mưa đỏ", diễn viên Hứa Vĩ Văn cho rằng đây là cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh. Anh tâm sự: "Mưa đỏ" là một bộ phim thuộc thể loại khó và hiếm, mang nhiều ý nghĩa quan trọng, nhất là khi được ra mắt trong cột mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước. Tất cả diễn viên tham gia vào dự án không chỉ là diễn viên mà còn là những người lính thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi đóng góp, mỗi nỗ lực đều là lời gửi gắm tâm huyết và nén tâm nhang đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống".

Hứa Vĩ Văn trong vai bác sĩ Lê của phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Còn với Đỗ Nhật Hoàng (vai chiến sĩ Cường), khi bộ phim nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, anh đã xúc động bày tỏ: "Chúng tôi là những người trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, cho dù có cố gắng tìm hiểu, rèn luyện đến đâu thì cũng không cảm nhận được hết về chiến tranh như ông cha. Trên phim trường, dù bom đạn nổ ngay bên tai, chúng tôi vẫn biết mình an toàn bởi đã có Điện ảnh Quân đội Nhân dân chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thế hệ đi trước thì không như thế. Chính vì vậy, các diễn viên đã phải trao đổi rất lâu để làm sao phối hợp nhịp nhàng, mang đến những cảm xúc chân thật cho khán giả".

Đảm nhận vai diễn đặc biệt trong "Mưa đỏ", diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang) cho hay: "Thử thách lớn nhất đối với tôi là làm thế nào để thể hiện đúng tinh thần của nhân vật Quang trong kịch bản gốc. Nhờ sự đồng hành, chỉ dẫn của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và ê-kíp, tôi mới có thể hoàn thành tốt vai diễn này".

Còn với diễn viên Thân Thúy Hà, vào vai mẹ của nhân vật Quang vốn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm cho chị. Nữ diễn viên nói: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng câu chuyện và bối cảnh đã khiến tôi không kìm được cảm xúc".

Hình ảnh các chiến sĩ của tiểu đội 1 trong chiến hào. Ảnh: NSX phim cung cấp

Phim "Mưa đỏ" không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua lăng kính điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân đầy xúc động, nối kết ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên trong thế hệ hôm nay niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức giữ gìn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do - những điều đã được thế hệ đi trước đánh đổi bằng máu xương để có được.