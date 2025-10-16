Ca sĩ Ngọc Anh: Tôi 'nằm mơ' về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất nhiều

Phong cách cắm hoa độc đáo, 'siêu tiết kiệm' của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh GĐXH - Nguyễn Ngọc Anh không chỉ cắm hoa một cách ngẫu hứng mà cô còn tận dụng tối đa giá trị của những bông hoa mình mua.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa chính thức trình làng album mới có tựa đề "Lời hẹn ước". Đây là album cá nhân thứ 4 của nữ ca sĩ, sau 3 album thành công trước đó, ghi nhận sự kết hợp với 2 nhạc sĩ tài năng: nhạc sĩ Đỗ Bảo (Thế giới tuyệt vời - 2007, Đóa hoa nở muộn - 2011) và nhạc sĩ Phạm Hải Âu (Từ trái tim - 2016). Năm 2022, cô từng trở lại trong album hợp tác cùng ca sĩ Tô Minh Đức có tựa đề "Khẽ hát tình xưa" với những ca khúc nhạc xưa được làm mới.

Ngọc Anh tiết lộ cơ duyên "đặt hàng" nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết bài.

Điều đặc biệt trong album này, cô đặt hàng 3 bài hát của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nói về cơ duyên hợp tác cùng nhau, ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ: "Chia sẻ một cách chân thành, tôi có đời sống tâm linh tương đối phong phú và có những giấc mơ kỳ lạ, trước khi nghĩ đến việc hợp tác với anh Hồ Hoài Anh trong album này, tôi nằm mơ thấy anh ấy rất nhiều. Tôi có nói với anh Hồ Hoài Anh là anh phải viết nhạc cho em.

Lúc đó tôi nghĩ anh ấy đang đắm chìm trong những nỗi sầu muộn, sẽ không trả lời tin nhắn của mình đâu nhưng anh ấy lại trả lời luôn. Hồ Hoài Anh sống với bạn bè rất tình nghĩa nên những lúc anh ấy khó khăn nhất vẫn luôn có anh em bạn bè bên cạnh. Hỏi tôi giờ muốn viết thế nào, bảo em muốn viết bài cảm xúc tình yêu, tình đương tình báo gì đó. "3 mét trên bầu trời" là bài đầu tiên của album này, từ ngày chưa có bão Yagi, tôi ở nhà tập suốt. Anh Tô Minh Đức còn bảo sao Hồ Hoài Anh viết bài này day dứt thế. Tôi thì không quan trọng vấn đề trẻ già, còn tư duy, cách hát, cách phối khí… Quan trọng là bài hát có tâm hồn, cảm xúc. Bài hát của anh Hồ Hoài Anh luôn tràn đầy cảm xúc".

Ngọc Anh đi hát nhiều nhưng ít ra sản phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Ngọc Anh xuất hiện đều đặn tại các chương trình lớn nhỏ nhưng tần suất ra album của cô lại khá khiêm tốn dù sở hữu chất giọng nữ cao đẹp, đầy nội lực và cảm xúc. Cô được biết đến là nghệ sĩ cẩn thận, chỉn chu, thích tìm tòi cái mới nhưng không chạy theo thị hiếu âm nhạc. Album lần này là một trong những minh chứng rõ rệt cho tính cách đó của Nguyễn Ngọc Anh.

Chia sẻ về "Lời hẹn ước", Nguyễn Ngọc Anh cho biết, album được ra mắt vào thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Với cô, điều đặc biệt đầu tiên chính là những ân tình từ các nhạc sĩ đã gửi gắm "đứa con tinh thần" cho mình hát trong album, điều đó khó diễn tả bằng lời.

"Các nhạc sĩ phải rất tin tưởng mình mới giao bài cho tôi thể hiện dù tôi không phải kiểu ca sĩ 'hot' trên thị trường. Vì thế tôi rất trân trọng điều đó", nữ ca sĩ bộc bạch, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng hơn cả khi cô quyết định bắt tay vào thực hiện sản phẩm âm nhạc này, đó là thực hiện lời hẹn ước sẽ tri ân những khán giả luôn yêu quý và dõi theo mình trên bước đường nghệ thuật - một album có những ca khúc hoàn toàn có thể xuất hiện trong "playlist" nghe nhạc thường ngày của mọi người.

Cũng theo Nguyễn Ngọc Anh, cô rất hiểu thời buổi công nghệ số phát triển như hiện nay, việc ra album không phải là điều mà nhiều nghệ sĩ ưu tiên chọn vì kinh phí đầu tư tốn kém, hiệu quả lại không cao bằng việc ra MV hay đĩa đơn. Tuy nhiên cô vẫn quyết định làm, xem đây là cách để quay trở lại thời còn trẻ trung, đầy đam mê và cũng là cách thỏa mãn đam mê làm nghệ thuật, lưu giữ cho bản thân cũng như các con một "tài sản" âm nhạc.

Album "Lời hẹn ước" của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gồm 8 bài hát với phong cách âm nhạc đa dạng của Pop pha trộn nhiều màu sắc như: Rock, R&B, Ballad, Retro đến City Pop.... Trong số này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác 3 ca khúc, gồm có "Khép lại dở dang" đã được cô ghi hình thành MV và phát hành trong tháng 9 vừa qua; 2 ca khúc còn lại là màn song ca của Nguyễn Ngọc Anh với divo Tùng Dương và một ca khúc Pop ballad đặc trưng, cũng là sở trường của Nguyễn Ngọc Anh. Cả 3 sáng tác được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng cho giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh nhưng mang 3 màu sắc âm nhạc khác nhau: một ca khúc theo lối tự sự giằng xé mãnh liệt, một ca khúc nhẹ nhàng da diết và một ca khúc thể hiện cá tính âm nhạc hiện đại, gai góc.

Nói về việc hợp tác với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong album lần này, Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ, cô nhận thấy Hồ Hoài Anh đang ở giai đoạn lấy lại phong độ và tràn đầy sức sống sau những thăng trầm và biến cố trong cuộc sống riêng. Với người nghệ sĩ, đó là những giây phút thật sự hiếm hoi và đáng trân trọng bởi trở thành chất xúc tác để cho ra đời những bài hát mới.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện truyền thông.

Về phía Hồ Hoài Anh, vị nhạc sĩ tài ba nhận xét, với album "Lời hẹn ước", Nguyễn Ngọc Anh đã thay đổi cách hát để "vừa làm mới giọng hát của mình vừa tiếp cận với khán giả trẻ luôn muốn đón nhận những cái mới". Vì thế, anh cũng phải thay đổi trong cả cách sáng tác, cùng cô làm việc trong phòng thu để tìm ra cách thể hiện ưng ý nhất cho mỗi ca khúc.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 ở Quảng Ninh. Cô từng đoạt huy chương vàng cuộc thi giọng hát toàn quốc năm 1999, giải ba giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai năm 2005, dòng nhạc nhẹ. Nữ ca sĩ cũng vào top 5 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Cô từng phát hành một số album như: "Mùa thu", "Anh em và đêm mưa", "Đóa hoa nở muộn", "Thế giới tuyệt vời"...

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất ngại xuất hiện trước truyền thông. Clip: Đỗ Quyên

