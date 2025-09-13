Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Concert đặc biệt với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" diễn ra tối 15/9 trong khuôn khổ lễ bế mạc sẽ khép lại những ngày sôi nổi, nhiều dấu ấn của Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Concert "Tôi yêu Tổ quốc" tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Ban nhạc Bức tường…
Concert còn có sự góp mặt của các ban nhạc, giọng ca đương đại như: Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, (S)Trong Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T, Thu Hằng, Phương Nga, Tứ tấu Sol Quartet, Thanh âm xanh, vũ đoàn TRE, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội, Công an...
Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Tổ quốc tôi – Mạch nguồn ngàn năm; Tổ quốc tôi – Nơi triệu trái tim chung nhịp; Tổ quốc tôi – Khát vọng tương lai.
Với những tiết mục nghệ thuật công phu, ấn tượng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giọng ca đầy nội lực với dàn nhạc giao hưởng, "Tôi yêu Tổ quốc tôi" vừa tái hiện những trang sử hào hùng, vừa tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết, đồng thời khẳng định niềm tin mãnh liệt vào tương lai đất nước.
Chương 1 - Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm với loạt tác phẩm: Ca ngợi Tổ quốc của tác giả Hồ Bắc; liên khúc Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời của Yến Lê, Trần Tuấn Hùng; Việt Nam tử tế của DTAP; Tôi là người Việt Nam của Nguyễn Hải Phong; Dám khác biệt (Dare to be diffirent) của Trọng Hiếu, Elsa Sollsvik; Đường đến đỉnh vinh quang của Trần Lập...
Chương 2 - Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn gốc mọi chiến thắng, là điểm tựa để đất nước vượt qua gian khó. Ca sĩ Tùng Dương sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, vũ đoàn TRE ca khúc Nỗi đau giữa hoà bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, như lời tri ân sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chương 3 - Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai khẳng định khát vọng phát triển, tinh thần Việt Nam luôn hướng về phía trước, xây dựng một đất nước hùng cường, hạnh phúc. Ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (Bùi Trường Linh) cùng Made in Việt Nam (DTAP) do Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa trình bày là thông điệp khẳng định niềm tự hào dân tộc, kết nối truyền thống với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc.
Khép lại chương trình là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) do ca sĩ Tùng Dương và Hợp xướng Thăng Long biểu diễn. Ca khúc mang thông điệp từ nền hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng trường tồn.
