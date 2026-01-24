Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm
GĐXH - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, bàn thờ ông Công ông Táo sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có nhiều gia đình sẽ dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo.
Cúng ông Công ông Táo xong mới dọn bàn thờ đúng hay sai?
Thong thường các gia đình dọn dẹp bàn thờ ông Công ông Táo hàng ngày. Nhưng nhiều người không biết dọn bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo mới không phạm phải điều đại kỵ?
Theo phong thủy, trong một năm sẽ có bảy ngày ông Táo về chầu Trời vào ngày 23 âm lịch. Các Táo Quân sẽ dâng tấu bản sớ những việc xảy ra ở nhân gian cho Ngọc Hoàng. Dựa vào đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ thưởng phạt phân minh người có công và có tội.
Trong vòng 7 ngày này, các gia chủ có thể dọn dẹp bàn thờ Táo Quân. Bởi vì khi đó các vị thần đã vắng mặt nên sẽ không bị làm kinh động. Nhờ vậy mà gia đình không bị mất đi tài lộc của mình.
Nếu như gia đình đã cúng ông Công ông Táo xong vào buổi sáng, bạn có thể bao bái và dọn dẹp bàn thờ vào buổi trưa hoặc buổi chiều ngày hôm đó. Các khung giờ lý tưởng để dọn dẹp thường là: Buổi trưa: Từ 8:00 đến 11:55 trưa. Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:55 chiều.
Còn nếu như gia chủ cúng ông Công ông Táo vào buổi chiều thì bạn nên dọn dẹp vào ngày hôm sau. Thời gian dọn dẹp khi này cũng nên rơi vào các khung giờ tốt nêu trên.
Đối với những ngày bình thường khác, bạn nên thắp nhang bao sái bàn thờ trước khi cúng. Bởi vì theo quan niệm dân gian, các vị thần linh thích ở những nơi sạch sẽ.
Dọn bàn thờ ông Công, ông Táo đúng cách
Dọn dẹp bàn thờ ông Công, ông Táo là một việc làm vô cùng quan trọng. Bởi đây là nơi thờ cúng các vị Táo Quân của gia đình. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ cách dọn dẹp bàn thờ ông Táo chuẩn để thực hiện cho đúng.
Chuẩn bị đồ dọn dẹp
Việc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dọn dẹp sẽ giúp cho quá trình bao bái được diễn ra thuận lợi. Bạn cũng không phải vất vả chạy đi chạy lại nhiều nơi để lấy thứ mình cần. Thường thì bộ dụng cụ dọn dẹp bàn thờ ông Táo sẽ bao gồm các món sau đây:
Chổi và khay đựng rác dành riêng cho bàn thờ. 2 chiếc khăn lông mềm sạch sẽ. Một thau nước đun sôi nước gừng hoặc rượu đều được. Bạn tuyệt đối không nên dùng nước lạnh vì sẽ gây bất kính với các vị thần.
Xin phép trước khi dọn
Trước khi dọn dẹp ban thờ, bạn cần tắm gội cơ thể sao cho thật sạch sẽ. Tiếp đến là thắp nhang xin phép các vị thần để không khiến các vị phật lòng. Đây được gọi là nghi lễ bao bái bàn thờ. Trong quá trình thực hiện nghi lễ, bạn cần đọc văn khấn để trình Táo Quân.
Tiến hành lau dọn
Việc lau dọn bàn thờ ông Táo cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và có trật tự. Sau đây là cách vệ sinh bàn thờ các vị thần chuẩn nhất mà bạn cần áp dụng: Đầu tiên, bạn hãy lót một chiếc khăn sạch lên trên bàn. Thỉnh bài vị Táo Quân, lư hương và các vật phẩm khác đặt lên đó.
Dùng chổi nhỏ quét sạch bụi bẩn trên bàn thờ Táo Quân và cho vào khay hốt rác. Nhúng chiếc khăn còn lại vào bên trong nước ngũ vị vắt cho khô. Dùng chiếc khăn này lau sạch bài vị Táo Quân và các món đồ thờ cúng. Sau đó, bạn tiếp tục xả khăn lau cho sạch rồi lau dọn quanh bàn thờ.
Vệ sinh xong, bạn hãy rút chân nhang khỏi lư hương và chỉ để lại ba chân nhang cũ trong đó. Mang nhang đi đốt rồi rải tro xuống sông hoặc gốc cây quanh nhà.
Lưu ý là bạn nên lau dọn bàn thờ từ trên xuống dưới hoặc từ cao đến thấp. Nếu thờ là gỗ mu thì bạn không nên lau trực tiếp chất tẩy rửa. Tuyệt đối không làm ngược lại hay dọn dẹp một cách tùy tiện. Bởi vì điều này sẽ dễ gây ra các xáo trộn trong gia đình.
Sắp xếp vị trí sau khi dọn
Việc bạn cần làm chính là sắp xếp lại bàn thờ ông Táo đúng vị trí vốn có. Trong đó, các món đồ thờ cần được bài trí chuẩn như sau: Bài vị Táo Quân đặt giữa bàn thờ và nằm cách mép bàn trong từ 10 đến 15cm.
Bát hương ông Táo được đặt giữa bàn thờ và cách mép bàn ngoài từ 10 đến 15cm. Bộ ba chén nước đặt phía trước lư hương ông táo. Bình hoa đặt bên phải và đĩa đựng trái cây sẽ được đặt bên trái bài vị.
Những lưu ý khi thờ ông Táo cần tránh
Ông Táo là vị thần cai quản việc bếp núc và nhà cửa. Ông sẽ xem xét mọi việc trong gia đình để ghi chép lại và dâng tấu lên Ngọc Hoàng. Vì vậy, khi thờ ông Táo, bạn cần phải lưu ý những điều cấm kỵ cần tránh dưới đây:
Không thờ ông Táo gần những nơi không sạch sẽ, chẳng hạn như gần hoặc đối diện phòng tắm, nhà vệ sinh, nơi đi lại.
Không đặt bàn thờ ông Táo theo hướng Ngũ Quỷ hoặc các hướng xấu như: Tuyệt Mệnh, Lục Sát và Họa Hại. Không được sử dụng bàn thờ cũ và các vật phẩm cũ để cúng Táo Quân tại nhà.
Không được thể hiện sự thiếu tôn kính thần linh mỗi khi dâng lễ cúng ông Táo. Đổi lại, bạn cần thể hiện sự nghiêm túc và thành tâm của mình. Không được dọn dẹp bàn thờ sau khi cúng bái nếu nén hương chưa tàn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngàyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Đào Lý, 38 tuổi, cho biết nếu được nhặt sạch lá và cắm đúng cách, hoa cúc có thể giữ độ tươi từ 10 ngày trở lên, thậm chí kéo dài đến khoảng 25 ngày.
Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình vẫn phân vân trong việc mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng. Sự thật là, số lượng mâm bồng có thể linh hoạt tùy theo không gian, thế nhưng cách bài trí mâm trên bàn thờ lại có nguyên tắc nhất định.
Chỉ cần vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách để đón tài lộc năm mới hiệu quảỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Cuối năm, chỉ với vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách, gia đình bạn có thể dễ dàng thu hút tài lộc và vận khí mới. Khám phá cách sắp xếp lại không gian sống để đón năm mới tràn đầy năng lượng tích cực.
Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn vừa làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ và đang bối rối không biết điều này có gây ảnh hưởng đến tâm linh không? Bài viết này sẽ giúp bạn bớt lo lắng và chỉ ra cách hóa giải đơn giản.
Chi tiết đặc biệt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật VượngỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu là loài hoa được mệnh danh "giọt nước mắt của thiên đường".
Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày TếtỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Tặng quà Tết cho nhau mang ý nghĩa tốt đẹp, mong mọi điều thuận lợi nhất đến cho nhau trong năm mới. Ngoài ra, những món quà Tết được lựa chọn kỹ lưỡng còn thể hiện tấm chân tình của người tặng.
Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bánỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.
Bát hương ông Mãnh đặt bên nào đúng phong thủy, phúc lộc dồi dàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bát hương ông Mãnh, với ý nghĩa tâm linh lớn, thường được đặt ở vị trí quan trọng trên bàn thờ để mang lại phúc lộc và bình an cho gia đình. Hãy cùng tìm hiểu bí quyết đặt bát hương ông Mãnh ở đâu để hút may mắn cho ngôi nhà của bạn.
Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Nhiều gia đình vô tình phạm những lỗi phong thủy khi đặt các vật dụng không phù hợp dưới bàn thờ, khiến tài khí khó tụ, phúc lộc hao mòn mà không hề hay biết.
Cách tắm cho tượng ông Thần tài - ông Địa chuẩn nhất bạn nên biết để đón Tết được hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc tắm tượng Thần tài Thổ địa đóng một vai trò quan trọng. Không chỉ thể hiện lòng kính trọng, mà còn giúp tái tạo năng lượng và tinh khiết cho không gian thờ cúng.
Thời điểm thực hiện tạ mộ cuối năm nên chọn và đây là điều cần biết để tạ mộ cho đúngỞ
GĐXH - Thông thường, trong tháng Chạp, các gia đình có thể thực hiện lễ tạ mộ cuối năm. Khoảng thời gian tốt được các gia đình lựa chọn để tạ mộ cuối năm đón Tết Bính Ngọ 2026, mọi người có thể tham khảo dưới đây.