Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

Cúng ông Công ông Táo xong mới dọn bàn thờ đúng hay sai?

Thong thường các gia đình dọn dẹp bàn thờ ông Công ông Táo hàng ngày. Nhưng nhiều người không biết dọn bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo mới không phạm phải điều đại kỵ?

Theo phong thủy, trong một năm sẽ có bảy ngày ông Táo về chầu Trời vào ngày 23 âm lịch. Các Táo Quân sẽ dâng tấu bản sớ những việc xảy ra ở nhân gian cho Ngọc Hoàng. Dựa vào đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ thưởng phạt phân minh người có công và có tội.

Trong vòng 7 ngày này, các gia chủ có thể dọn dẹp bàn thờ Táo Quân. Bởi vì khi đó các vị thần đã vắng mặt nên sẽ không bị làm kinh động. Nhờ vậy mà gia đình không bị mất đi tài lộc của mình.

Nếu như gia đình đã cúng ông Công ông Táo xong vào buổi sáng, bạn có thể bao bái và dọn dẹp bàn thờ vào buổi trưa hoặc buổi chiều ngày hôm đó. Các khung giờ lý tưởng để dọn dẹp thường là: Buổi trưa: Từ 8:00 đến 11:55 trưa. Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:55 chiều.

Còn nếu như gia chủ cúng ông Công ông Táo vào buổi chiều thì bạn nên dọn dẹp vào ngày hôm sau. Thời gian dọn dẹp khi này cũng nên rơi vào các khung giờ tốt nêu trên.

Đối với những ngày bình thường khác, bạn nên thắp nhang bao sái bàn thờ trước khi cúng. Bởi vì theo quan niệm dân gian, các vị thần linh thích ở những nơi sạch sẽ.

Dọn bàn thờ ông Công, ông Táo đúng cách

Dọn dẹp bàn thờ ông Công, ông Táo là một việc làm vô cùng quan trọng. Bởi đây là nơi thờ cúng các vị Táo Quân của gia đình. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ cách dọn dẹp bàn thờ ông Táo chuẩn để thực hiện cho đúng.

Chuẩn bị đồ dọn dẹp

Việc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dọn dẹp sẽ giúp cho quá trình bao bái được diễn ra thuận lợi. Bạn cũng không phải vất vả chạy đi chạy lại nhiều nơi để lấy thứ mình cần. Thường thì bộ dụng cụ dọn dẹp bàn thờ ông Táo sẽ bao gồm các món sau đây:

Chổi và khay đựng rác dành riêng cho bàn thờ. 2 chiếc khăn lông mềm sạch sẽ. Một thau nước đun sôi nước gừng hoặc rượu đều được. Bạn tuyệt đối không nên dùng nước lạnh vì sẽ gây bất kính với các vị thần.

Xin phép trước khi dọn

Trước khi dọn dẹp ban thờ, bạn cần tắm gội cơ thể sao cho thật sạch sẽ. Tiếp đến là thắp nhang xin phép các vị thần để không khiến các vị phật lòng. Đây được gọi là nghi lễ bao bái bàn thờ. Trong quá trình thực hiện nghi lễ, bạn cần đọc văn khấn để trình Táo Quân.

Tiến hành lau dọn

Việc lau dọn bàn thờ ông Táo cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và có trật tự. Sau đây là cách vệ sinh bàn thờ các vị thần chuẩn nhất mà bạn cần áp dụng: Đầu tiên, bạn hãy lót một chiếc khăn sạch lên trên bàn. Thỉnh bài vị Táo Quân, lư hương và các vật phẩm khác đặt lên đó.

Vệ sinh xong, bạn hãy rút chân nhang khỏi lư hương và chỉ để lại ba chân nhang cũ trong đó. Mang nhang đi đốt rồi rải tro xuống sông hoặc gốc cây quanh nhà.

Dùng chổi nhỏ quét sạch bụi bẩn trên bàn thờ Táo Quân và cho vào khay hốt rác. Nhúng chiếc khăn còn lại vào bên trong nước ngũ vị vắt cho khô. Dùng chiếc khăn này lau sạch bài vị Táo Quân và các món đồ thờ cúng. Sau đó, bạn tiếp tục xả khăn lau cho sạch rồi lau dọn quanh bàn thờ.

Lưu ý là bạn nên lau dọn bàn thờ từ trên xuống dưới hoặc từ cao đến thấp. Nếu thờ là gỗ mu thì bạn không nên lau trực tiếp chất tẩy rửa. Tuyệt đối không làm ngược lại hay dọn dẹp một cách tùy tiện. Bởi vì điều này sẽ dễ gây ra các xáo trộn trong gia đình.

Sắp xếp vị trí sau khi dọn

Việc bạn cần làm chính là sắp xếp lại bàn thờ ông Táo đúng vị trí vốn có. Trong đó, các món đồ thờ cần được bài trí chuẩn như sau: Bài vị Táo Quân đặt giữa bàn thờ và nằm cách mép bàn trong từ 10 đến 15cm.

Bát hương ông Táo được đặt giữa bàn thờ và cách mép bàn ngoài từ 10 đến 15cm. Bộ ba chén nước đặt phía trước lư hương ông táo. Bình hoa đặt bên phải và đĩa đựng trái cây sẽ được đặt bên trái bài vị.

Những lưu ý khi thờ ông Táo cần tránh

Ông Táo là vị thần cai quản việc bếp núc và nhà cửa. Ông sẽ xem xét mọi việc trong gia đình để ghi chép lại và dâng tấu lên Ngọc Hoàng. Vì vậy, khi thờ ông Táo, bạn cần phải lưu ý những điều cấm kỵ cần tránh dưới đây:

Không đặt bàn thờ ông Táo theo hướng Ngũ Quỷ hoặc các hướng xấu như: Tuyệt Mệnh, Lục Sát và Họa Hại. Không được sử dụng bàn thờ cũ và các vật phẩm cũ để cúng Táo Quân tại nhà.

Không thờ ông Táo gần những nơi không sạch sẽ, chẳng hạn như gần hoặc đối diện phòng tắm, nhà vệ sinh, nơi đi lại.

Không được thể hiện sự thiếu tôn kính thần linh mỗi khi dâng lễ cúng ông Táo. Đổi lại, bạn cần thể hiện sự nghiêm túc và thành tâm của mình. Không được dọn dẹp bàn thờ sau khi cúng bái nếu nén hương chưa tàn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.