Các lưu ý khi sử dụng tủ sấy quần áo để không bị hư hỏng

Phân loại quần áo trước khi sấy khô

Quần áo được làm từ nhiều loại vải khác nhau, trong đó có một số loại vải rất mềm và mỏng như len, tơ, lụa... Khi gặp nhiệt độ cao, quần áo làm từ các loại vải này sẽ dễ bị hư hỏng. Bên cạnh đó, quần áo có đính nhiều hạt cườm, phụ kiện cũng cần được để riêng chứ không nên cho vào tủ sấy.

Bạn cũng nên phân loại quần áo theo độ nặng - nhẹ, dày - mỏng... và chọn chế độ sấy riêng cho từng loại để đảm bảo tủ sấy và quần áo đều không bị hư hại. Có một số quần áo có hướng dẫn cụ thể nên được sấy ở mức nhiệt độ bao nhiêu, bạn cũng nên chú ý.

Sử dụng đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tủ sấy, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quần áo của chúng ta.

Kiểm tra kỹ túi quần, áo

Trước khi cho quần áo vào giặt và sấy bạn đều nên kiểm tra một lượt các túi quần, túi áo xem có vật dụng gì không, chẳng hạn như: Bật lửa, chìa khóa, bút, kẹo cao su... Nếu các vật này được cho vào tủ sấy thì dễ khiến tủ và quần áo bị hư, đồng thời cũng rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Vắt thật khô quần áo trước khi sấy

Bạn không nên sấy quần áo khi còn ẩm ướt vì nước nhỏ xuống động cơ của tủ sấy sẽ ảnh hưởng xấu đến tủ sấy.

Điện năng có thể bị rò rỉ gây nguy hiểm cho người dùng. Trước khi sấy, bạn cần vắt sạch sẽ và thật khô quần áo nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị, cho bản thân, tiết kiệm điện năng và rút ngắn thời gian sấy.

Đặt tủ sấy quần áo ở nơi thích hợp

Tránh đặt tủ sấy quần áo ở nơi ẩm ướt, gần nơi có nước và lửa như: Nhà tắm, lò vi sóng, bếp gas... vì dễ xảy ra tình trạng cháy nổ. Nên đặt tủ sấy cách xa những nơi như vậy tầm 1,5 - 2m để đảm bảo an toàn, giúp máy hoạt động bền bỉ hơn.

Không sấy cùng lúc quá nhiều quần áo

Việc sấy quá nhiều quần áo cùng lúc đồng nghĩa với việc tủ sấy phải hoạt động quá năng suất, như vậy làm cho thiết bị nhanh hư hỏng, giảm tuổi thọ.

Bạn cần tránh việc sấy quá khối lượng quần áo cho phép, chỉ nên làm đúng với quy định. Bạn có thể chia quần áo ra và sấy nhiều lượt, mỗi lượt cách nhau 30 phút để tủ sấy có thời gian nghỉ.

Không chạm tay vào tủ sấy đang hoạt động

Trong lúc tủ sấy đang thực hiện sấy khô quần áo, bạn không nên sờ vào tủ vì dễ bị bỏng do tủ vận hành với nhiệt độ cao và có luồng khí nóng thoát ra ngoài cửa thoát gió. Gia đình có con nhỏ thì càng phải lưu tâm điều này để tránh những rủi ro không đáng có.

Không sấy quần áo quá lâu

Chỉ nên sấy quần áo trong khoảng thời gian như hướng dẫn, nếu bạn sấy quá lâu sẽ khiến cho chất liệu vải bị biến dạng, xuất hiện tình trạng co rút vải và đồng thời cũng lãng phí điện của gia đình.

Vệ sinh tủ sấy quần áo định kỳ

Bất kỳ thiết bị nào khi sử dụng cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Tủ sấy quần áo cũng nên được vệ sinh định kỳ mỗi 2 - 3 tháng sử dụng. Làm như vậy sẽ giúp cho thiết bị vận hành ổn định và bền bỉ hơn. Các bộ phần cần được chú ý vệ sinh kỹ của tủ sấy quần áo là củ sấy, vải bạt phủ...

Bạn chỉ nên dùng khăn mềm ẩm để lau chùi bụi bẩn trong củ sấy và dùng dung dịch có tính tẩy rửa cực nhẹ để vệ sinh vải bạt phủ.

Khi vệ sinh tủ sấy quần áo, bạn đặc biệt chú ý không được đổ hóa chất hay nước trực tiếp lên thiết bị, làm như thế sẽ giảm tuổi thọ của tủ sấy.