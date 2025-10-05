Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?
GĐXH - Vào mùa ẩm ướt, áo quần sau khi giặt rất lâu khô, dễ ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Khi đó, tủ sấy và má sấy quần áo là thiết bị giúp sấy khô áo quần nhanh chóng và tiện lợi.
Tủ sấy quần áo
Tủ sấy quần áo là loại tủ được thiết kế dạng tủ vải quần áo thông thường hoặc dạng tủ hình trụ tròn, có gắn động cơ giúp sấy khô quần áo.
Nguyên lý hoạt động: Tủ sấy hoạt động dựa vào nguyên lý đối nhiệt để làm khô quần áo nhanh chóng và hiệu quả. Khi có dòng điện qua tủ sấy thì mô tơ điện sẽ hoạt động và tạo ra hơi nóng. Sau đó, lượng hơi nóng sinh ra sẽ được mô tơ điện thổi xung quanh khoang tủ để làm khô áo quần.
Ưu điểm của tủ sấy
Sấy khô nhanh chóng: Áo quần được sấy khô trong khoảng 1 - 3 giờ nhờ công suất lớn dao động từ 900 - 1500W.
Chống nhăn áo quần: Khi sấy, quần áo được treo trên giá đỡ và làm khô quần áo bằng phương pháp tĩnh học hạn chế tình trạng nhăn vải giúp bạn tiết kiệm thời gian ủi áo quần.
Dễ chọn lựa: Tủ sấy có đa dạng mẫu mã và thương hiệu cho người dùng thoải mái lựa chọn theo nhu cầu và sở thích.
Diệt khuẩn, khử mùi hôi tốt: Tủ sấy trang bị đèn UV giúp diệt khuẩn hiệu quả, tránh ám mùi hôi và giữ hương thơm cho áo quần.
Sấy khối lượng lớn: Tủ có thể sấy khối lượng lớn áo quần từ 10 - 20 kg chỉ trong 1 lần.
Tính linh hoạt cao: Tủ sấy sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng tháo gỡ, lắp đặt tiện lợi cho việc cất giữ, bảo quản và di chuyển bất kỳ đâu vô cùng tiện lợi.
Giá rẻ: Tủ sấy có giá dao động khoảng 1 - 3 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều người dùng.
Tiện dụng: Ngoài việc sử dụng tủ sấy để làm khô áo quần thì bạn có thể dùng sản phẩm để làm tủ treo áo quần.
Nhược điểm
Tạo ra tiếng ồn lớn: Khi hoạt động, thiết bị phát ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Không có nhiều chế độ và chức năng: Vì có giá thành rẻ nên tủ sấy hạn chế về chức năng sấy, máy chỉ có duy nhất chức năng sấy khô, không có chức năng sấy phù hợp với từng chất liệu vải khác nhau.
Độ bền thấp và thời gian sấy lâu: Nếu so sánh với máy sấy quần áo thì tủ sấy có độ bền kém và thời gian sấy lâu hơn.
Tốn thời gian sử dụng: Quần áo sau khi giặt sạch, bạn cần vắt thật khô thì mới treo lên móc để sấy. Vì thế, công đoạn này làm người dùng mất nhiều thời gian và công sức.
Máy sấy quần áo
Máy sấy quần áo là thiết bị chuyên dụng dùng để sấy khô quần áo, có thiết kế tương đồng với máy giặt cửa ngang. Hiện tại trên thị trường có 3 loại công nghệ sấy phổ biến: sấy thông hơi, sấy ngưng tụ và sấy bơm nhiệt.
Nguyên lý hoạt động: Máy sấy áo quần chủ yếu kết hợp thổi luồng khí nóng vào để hong khô quần áo. Tuy nhiên, mỗi loại máy sấy sẽ có nguyên lý hoạt động khác nhau. Cụ thể như sau:
Máy sấy thông hơi: Dùng thanh điện trở làm nóng không khí và quạt gió thổi qua thanh điện trở để đưa luồng khí nóng lan tỏa khắp lồng sấy giúp nước trong quần áo bay hơi nhanh. Khi đó, không khí nóng mang theo hơi ẩm thoát ra ngoài theo lỗ thông hơi.
Máy sấy ngưng tụ: Giữ lại hơi nước trong quá trình sấy, hơi nước được ngưng tụ sẽ chảy xuống buồng chứa nước ở bên dưới.
Máy sấy bơm nhiệt: Máy sấy trang bị khí gas để tạo luồng khí nóng và lấy đi hơi ẩm bên trong áo quần, biến thành những luồng khí nóng ẩm và được làm mát ngay tại lồng sấy. Hơi ẩm được ngưng tụ thành nước và luồng khí nóng di chuyển tuần hoàn trong lồng sấy.
Ưu điểm: Thiết kế hiện đại, sang trọng: Tô điểm cho không gian nội thất ngôi nhà thêm thẩm mỹ, bắt mắt và thời trang. Tốc độ sấy cực nhanh: Thời gian sấy khô áo quần khoảng 15 phút - 1 giờ giúp tiết kiệm thời gian sử dụng.
Đa dạng công nghệ, tính năng sấy hiện đại: Bảo vệ sợi vải, tiết kiệm điện và đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng. Một số tính năng tiện ích đi kèm như: sấy nhiệt độ thấp, chống dị ứng, điều khiển bằng điện thoại, sấy phù hợp với từng chất liệu vải.
Độ bền cao: Nếu so sánh với máy tủ sấy thì máy sấy quần áo có độ bền cao hơn, tránh những hư hỏng nhỏ trong quá trình sử dụng.
Bảo vệ sức khỏe tốt: Máy sấy có khả năng loại bỏ được vi khuẩn và nấm mốc trên quần áo, lưu lại hương thơm tự nhiên, sạch khuẩn. Đồng thời, thiết bị còn có khả năng lọc bụi vải quần áo giúp tránh hít phải bụi vải, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.
Bảo vệ sợi vải: Máy có thời gian sấy chính xác, cảm biến về độ ẩm giúp áo quần không bị sấy khô cứng và chất lượng sợi vải luôn được đảm bảo như mới.
Nhược điểm: Giá thành cao. Không có tính linh hoạt cao: Người dùng không thể xếp gọn hay di chuyển linh hoạt máy khắp mọi khu vực trong nhà vì máy sấy quần áo có trọng lượng nặng và kiểu dáng cồng kềnh.
Nên dùng tủ sấy hay máy sấy quần áo?
Khi nào nên mua tủ sấy?
Bạn muốn tiết kiệm chi phí, điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép hoặc muốn chọn một thiết bị sấy quần áo giá thành vừa túi tiền.
Bạn thường xuyên phải chuyển trọ, chuyển nhà hoặc muốn di chuyển không gian sử dụng linh hoạt thì tủ sấy là lựa chọn hoàn hảo vì có thiết kế gọn nhẹ và linh động. Nếu nhà bạn có diện tích hạn chế thì có thể chọn tủ sấy để tiết kiệm diện tích căn nhà.
Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian để sấy, ủi và muốn quần áo luôn thẳng thì tủ sấy sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hiệu quả. Có thể sử dụng để làm tủ quần áo thông thường.
Khi nào nên mua máy sấy quần áo?
Bạn muốn thiết bị có độ bền cao, hạn chế hư hỏng trong quá trình sử dụng. Muốn tiết kiệm thời gian sử dụng và sấy quần áo trong thời gian ngắn.
Muốn không gian nhà ở trở nên sang trọng, hiện đại và tinh tế. Nhà bạn có diện tích đủ rộng để đặt máy. Bạn muốn trải nghiệm hàng loạt các tính năng tiện ích hiện đại đi kèm như: hẹn giờ, chế độ sấy chuyên dụng cho từng loại vải, điều khiển từ xa,... mang lại nhiều tiện ích hơn cho gia đình bạn.
Nếu nhà bạn có diện tích thoải mái thì nên chọn máy sấy hoặc có thể chọn loại máy sấy úp ngược trên máy giặt sẽ tiết kiệm không gian nhà bạn hơn. Dư giả về tài chính.
