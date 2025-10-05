Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Chủ nhật, 15:28 05/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vào mùa ẩm ướt, áo quần sau khi giặt rất lâu khô, dễ ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Khi đó, tủ sấy và má sấy quần áo là thiết bị giúp sấy khô áo quần nhanh chóng và tiện lợi.

Tủ sấy quần áo

Tủ sấy quần áo là loại tủ được thiết kế dạng tủ vải quần áo thông thường hoặc dạng tủ hình trụ tròn, có gắn động cơ giúp sấy khô quần áo.

Nguyên lý hoạt động: Tủ sấy hoạt động dựa vào nguyên lý đối nhiệt để làm khô quần áo nhanh chóng và hiệu quả. Khi có dòng điện qua tủ sấy thì mô tơ điện sẽ hoạt động và tạo ra hơi nóng. Sau đó, lượng hơi nóng sinh ra sẽ được mô tơ điện thổi xung quanh khoang tủ để làm khô áo quần.

Ưu điểm của tủ sấy

Sấy khô nhanh chóng: Áo quần được sấy khô trong khoảng 1 - 3 giờ nhờ công suất lớn dao động từ 900 - 1500W.

Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo vào mùa nồm ẩm? - Ảnh 1.

Tủ sấy và má sấy quần áo là thiết bị giúp sấy khô áo quần nhanh chóng và tiện lợi.

Chống nhăn áo quần: Khi sấy, quần áo được treo trên giá đỡ và làm khô quần áo bằng phương pháp tĩnh học hạn chế tình trạng nhăn vải giúp bạn tiết kiệm thời gian ủi áo quần.

Dễ chọn lựa: Tủ sấy có đa dạng mẫu mã và thương hiệu cho người dùng thoải mái lựa chọn theo nhu cầu và sở thích.

Diệt khuẩn, khử mùi hôi tốt: Tủ sấy trang bị đèn UV giúp diệt khuẩn hiệu quả, tránh ám mùi hôi và giữ hương thơm cho áo quần.

Sấy khối lượng lớn: Tủ có thể sấy khối lượng lớn áo quần từ 10 - 20 kg chỉ trong 1 lần.

Tính linh hoạt cao: Tủ sấy sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng tháo gỡ, lắp đặt tiện lợi cho việc cất giữ, bảo quản và di chuyển bất kỳ đâu vô cùng tiện lợi.

Giá rẻ: Tủ sấy có giá dao động khoảng 1 - 3 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều người dùng.

Tiện dụng: Ngoài việc sử dụng tủ sấy để làm khô áo quần thì bạn có thể dùng sản phẩm để làm tủ treo áo quần.

Nhược điểm 

Tạo ra tiếng ồn lớn: Khi hoạt động, thiết bị phát ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo vào mùa nồm ẩm? - Ảnh 2.

Tủ sấy quần áo là loại tủ được thiết kế dạng tủ vải quần áo thông thường hoặc dạng tủ hình trụ tròn, có gắn động cơ giúp sấy khô quần áo.

Không có nhiều chế độ và chức năng: Vì có giá thành rẻ nên tủ sấy hạn chế về chức năng sấy, máy chỉ có duy nhất chức năng sấy khô, không có chức năng sấy phù hợp với từng chất liệu vải khác nhau.

Độ bền thấp và thời gian sấy lâu: Nếu so sánh với máy sấy quần áo thì tủ sấy có độ bền kém và thời gian sấy lâu hơn.

Tốn thời gian sử dụng: Quần áo sau khi giặt sạch, bạn cần vắt thật khô thì mới treo lên móc để sấy. Vì thế, công đoạn này làm người dùng mất nhiều thời gian và công sức.

Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo là thiết bị chuyên dụng dùng để sấy khô quần áo, có thiết kế tương đồng với máy giặt cửa ngang. Hiện tại trên thị trường có 3 loại công nghệ sấy phổ biến: sấy thông hơi, sấy ngưng tụ và sấy bơm nhiệt.

Nguyên lý hoạt động: Máy sấy áo quần chủ yếu kết hợp thổi luồng khí nóng vào để hong khô quần áo. Tuy nhiên, mỗi loại máy sấy sẽ có nguyên lý hoạt động khác nhau. Cụ thể như sau:

Máy sấy thông hơi: Dùng thanh điện trở làm nóng không khí và quạt gió thổi qua thanh điện trở để đưa luồng khí nóng lan tỏa khắp lồng sấy giúp nước trong quần áo bay hơi nhanh. Khi đó, không khí nóng mang theo hơi ẩm thoát ra ngoài theo lỗ thông hơi.

Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo vào mùa nồm ẩm? - Ảnh 3.

Máy sấy quần áo là thiết bị chuyên dụng dùng để sấy khô quần áo, có thiết kế tương đồng với máy giặt cửa ngang.

Máy sấy ngưng tụ: Giữ lại hơi nước trong quá trình sấy, hơi nước được ngưng tụ sẽ chảy xuống buồng chứa nước ở bên dưới.

Máy sấy bơm nhiệt: Máy sấy trang bị khí gas để tạo luồng khí nóng và lấy đi hơi ẩm bên trong áo quần, biến thành những luồng khí nóng ẩm và được làm mát ngay tại lồng sấy. Hơi ẩm được ngưng tụ thành nước và luồng khí nóng di chuyển tuần hoàn trong lồng sấy.

Ưu điểm: Thiết kế hiện đại, sang trọng: Tô điểm cho không gian nội thất ngôi nhà thêm thẩm mỹ, bắt mắt và thời trang. Tốc độ sấy cực nhanh: Thời gian sấy khô áo quần khoảng 15 phút - 1 giờ giúp tiết kiệm thời gian sử dụng.

Đa dạng công nghệ, tính năng sấy hiện đại: Bảo vệ sợi vải, tiết kiệm điện và đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng. Một số tính năng tiện ích đi kèm như: sấy nhiệt độ thấp, chống dị ứng, điều khiển bằng điện thoại, sấy phù hợp với từng chất liệu vải.

Độ bền cao: Nếu so sánh với máy tủ sấy thì máy sấy quần áo có độ bền cao hơn, tránh những hư hỏng nhỏ trong quá trình sử dụng.

Bảo vệ sức khỏe tốt: Máy sấy có khả năng loại bỏ được vi khuẩn và nấm mốc trên quần áo, lưu lại hương thơm tự nhiên, sạch khuẩn. Đồng thời, thiết bị còn có khả năng lọc bụi vải quần áo giúp tránh hít phải bụi vải, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Bảo vệ sợi vải: Máy có thời gian sấy chính xác, cảm biến về độ ẩm giúp áo quần không bị sấy khô cứng và chất lượng sợi vải luôn được đảm bảo như mới.

Nhược điểm: Giá thành cao. Không có tính linh hoạt cao: Người dùng không thể xếp gọn hay di chuyển linh hoạt máy khắp mọi khu vực trong nhà vì máy sấy quần áo có trọng lượng nặng và kiểu dáng cồng kềnh.

Nên dùng tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Khi nào nên mua tủ sấy?

Bạn muốn tiết kiệm chi phí, điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép hoặc muốn chọn một thiết bị sấy quần áo giá thành vừa túi tiền.

Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo vào mùa nồm ẩm? - Ảnh 4.

Tùy theo mục đích sử dụng của gia đình bạn và đặc biệt hơn là kinh phí bạn muốn bỏ ra thì bạn nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo.

Bạn thường xuyên phải chuyển trọ, chuyển nhà hoặc muốn di chuyển không gian sử dụng linh hoạt thì tủ sấy là lựa chọn hoàn hảo vì có thiết kế gọn nhẹ và linh động. Nếu nhà bạn có diện tích hạn chế thì có thể chọn tủ sấy để tiết kiệm diện tích căn nhà.

Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian để sấy, ủi và muốn quần áo luôn thẳng thì tủ sấy sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hiệu quả. Có thể sử dụng để làm tủ quần áo thông thường.

Khi nào nên mua máy sấy quần áo?

Bạn muốn thiết bị có độ bền cao, hạn chế hư hỏng trong quá trình sử dụng. Muốn tiết kiệm thời gian sử dụng và sấy quần áo trong thời gian ngắn.

Muốn không gian nhà ở trở nên sang trọng, hiện đại và tinh tế. Nhà bạn có diện tích đủ rộng để đặt máy. Bạn muốn trải nghiệm hàng loạt các tính năng tiện ích hiện đại đi kèm như: hẹn giờ, chế độ sấy chuyên dụng cho từng loại vải, điều khiển từ xa,... mang lại nhiều tiện ích hơn cho gia đình bạn.

Nếu nhà bạn có diện tích thoải mái thì nên chọn máy sấy hoặc có thể chọn loại máy sấy úp ngược trên máy giặt sẽ tiết kiệm không gian nhà bạn hơn. Dư giả về tài chính.

Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo vào mùa nồm ẩm? - Ảnh 5.Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

GĐXH - Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt khiến việc phơi đồ trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Khi đó, máy sấy quần áo là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên máy sấy có làm quần áo bạc màu không, cùng tham khảo bài viết sau.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biết

Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới

Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới

Cùng chuyên mục

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

- 37 phút trước

GĐXH - Muỗi ẩn nấp khắp nơi làm tăng nguy cơ bệnh sốt xuất huyết, sốt rét. Để tiêu diệt chúng, thay vì áp dụng các biện pháp tạm thời, bạn có thể dùng tỏi để diệt muỗi vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

- 3 giờ trước

GĐXH - Vết đốt của ong thường gây ra cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó chịu, bôi nước vôi lên vết đốt có thể làm dịu cảm giác này hiệu quả.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10 giúp gia chủ may mắn, ‘tiền vô như nước’

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10 giúp gia chủ may mắn, ‘tiền vô như nước’

- 7 giờ trước

GĐXH – Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10, mọi người có thể tham khảo các thông tin được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đưa ra dưới đây.

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấu

- 9 giờ trước

GĐXH - Cổng là nơi đầu tiên tiếp nhận các dòng khí hỗn tạp, có thể là vượng khí lành, cũng có thể là sát khí. Do đó, phong thủy cổng phải được coi trọng ngay từ khi thiết kế trên bản vẽ.

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong Bát Trạch có 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 hướng xấu là hướng Tuyệt mệnh, hướng Ngũ quỷ, hướng Lục sát và hướng Họa hại. Cần phải tìm cách hóa giải hướng nhà xấu này nếu gia chủ không muốn gặp tai họa.

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt khiến việc phơi đồ trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Khi đó, máy sấy quần áo là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên máy sấy có làm quần áo bạc màu không, cùng tham khảo bài viết sau.

Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp

Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệp

- 1 ngày trước

GĐXH - Hướng cửa chính ảnh hưởng trực tiếp tới họa phúc, lành dữ của mỗi gia đình, do đó việc xác định hướng cửa chính mang lại phú quý cho mỗi thành viên là việc làm vô cùng cần thiết.

Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'

Cách tăng vượng khí cung tài lộc để 'tiền vào như nước'

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo bát quái đồ của phong thủy cho rằng, mỗi phòng khách của ngôi nhà hay phòng làm việc đều có một vị trí mang lại tài lộc gọi là cung tài lộc. Cung tài lộc đóng vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của gia đình.

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

- 2 ngày trước

GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.

Cách hóa giải nhà phạm hướng Ngũ Quỷ mang lại bình an

Cách hóa giải nhà phạm hướng Ngũ Quỷ mang lại bình an

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, hướng nhà Ngũ Quỷ là hướng nhà xấu đem lại nhiều rắc rối tai ương cho gia chủ. Bạn hãy kiểm tra xem nhà bạn có bị phạm hướng này không, nếu có thì đừng lo lắng, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn hóa giải.

Xem nhiều

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top