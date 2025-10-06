Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

Các lợi ích tuyệt vời từ việc sử dụng máy sấy quần áo

Tiết kiệm được công sức, thời gian: Quần áo nhanh chóng được sấy khô khi sử dụng máy sấy, giúp bạn tiết kiệm thời gian gấp 3 lần khi phơi ngoài trời. Đồng thời, người dùng không phải tốn công sức mang quần áo đi phơi.

Giữ quần áo sạch sẽ, khô ráo: Quần áo sau khi giặt sẽ được cho vào máy sấy để làm khô, vì vậy áo quần không tiếp xúc với khói bụi bên ngoài giúp giữ sạch sẽ và khô ráo tối ưu.

Bảo vệ quần áo: Máy sấy trang bị đa dạng các chương trình khác nhau và thích hợp với từng sợi vải, đặc biệt là các loại vải mỏng, vải len, lụa, tơ tằm hay cotton. Nhờ đó, áo quần của bạn luôn được bảo vệ như mới dài lâu và hạn chế những hư tổn.

Máy sấy quần áo giúp chăm sóc áo quần bền lâu nên được rất nhiều gia đình ưa chuộng.

Diệt khuẩn, nấm mốc: Áo quần phơi ngoài trời nắng dễ bị bám bụi, còn mùa ẩm ướt dễ xuất hiện mùi hôi, nấm mốc nếu không được làm khô tuyệt đối. Với máy sấy quần áo, vấn đề này sẽ không còn là nỗi lo vì máy giúp diệt khuẩn và nấm mốc hiệu quả.

Những lưu ý trước khi sử dụng máy sấy quần áo

Đảm bảo quần áo đã được giặt sạch trước khi cho vào máy sấy

Trước khi cho áo quần vào máy sấy, bạn cần đảm bảo quần áo đã được giặt sạch sẽ hoàn toàn. Đồng thời, quần áo nên vắt khô ráo hết nước, tránh tình trạng nhỏ giọt.

Cách sử dụng này không chỉ giúp quần áo được sạch nhanh chóng, mà còn tiết kiệm điện năng, bảo vệ máy không xảy ra lỗi chập điện và nâng cao tuổi thọ cho sản phẩm.

Kiểm tra các túi quần, áo

Bạn hãy kiểm tra thật kỹ các vật dụng như: Kẹo cao su, vật nhọn, đinh, kim, kẹp, bút, đồ cá nhân... còn trong túi quần, áo không vì chúng có thể làm hỏng máy nếu bị rơi ra trong quá trình sấy.

Nếu còn thì bạn hãy lấy chúng ra, sau đó bạn mới cho áo quần vào máy giặt và máy sấy. Việc này giúp thiết bị không bị hỏng và cháy trong quá trình hoạt động.

Giũ quần áo trước khi cho vào máy sấy

Sau chu trình giặt hoặc giặt tay, quần áo thường bị xoắn lại làm ảnh hưởng không tốt đến quá trình sấy khô, sấy quần áo diễn ra chậm và hiệu quả sấy khô không cao. Khi đó, bạn hãy giũ hết quần áo thẳng ra và mới bắt đầu sử dụng máy sấy quần áo.

Cách làm này sẽ giúp áo quần của bạn được sấy khô ráo hơn, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cũng như năng lượng, vì quần áo ướt sẽ làm tăng thời gian sấy. Đồng thời, giũ quần áo trước khi cho vào máy sấy còn hạn chế tình trạng nhăn xuất hiện trên áo quần.

Lưu ý về lượng quần áo cho một mẻ sấy khô

Mỗi máy sấy sẽ quy định khối lượng sấy khác nhau, bạn nên bỏ một lượng quần áo nhất định vào máy sấy theo đúng khối lượng quy định từ nhà sản xuất. Thông thường, bạn chỉ nên cho khoảng 2/3 lồng sấy. Nếu bạn cho ít quần áo sẽ rất lãng phí điện năng.

Còn bạn cho quần áo vào lồng sấy quá số lượng quy định của thiết bị, thì sẽ làm cho máy dễ gặp tình trạng hư hỏng và giảm độ bền. Đồng thời, cho quá nhiều áo quần còn khiến cho quần áo bị nhăn và không thể khô theo ý muốn.

Phân loại quần áo theo chất liệu

Một số loại vải không thể sấy được vì có thể làm hỏng quần áo, nên trước khi cho quần áo vào máy sấy bạn hãy phân loại áo quần theo chất liệu. Đồng thời, bạn hãy đọc kỹ nhãn mác của áo quần có phù hợp sử dụng trong máy sấy không.

Ngoài ra, bạn không nên cho quần áo có chi tiết kim loại vào máy sấy vì có thể bị mắc kẹt trong lồng sấy. Bạn tuyệt đối không cho quần áo có dính dầu mỡ vào thiết bị vì có thể gây hỏa hoạn, không an toàn.

Những lưu ý khi sử dụng máy sấy quần áo

Không đụng chạm vào khi máy sấy đang hoạt động

Máy sấy đang hoạt động sẽ thoát hơi nước nóng ra ngoài nên dễ gây bỏng da khi chạm vào. Vì thế, bạn không nên đụng chạm vào khi máy đang sấy, nhất là cửa thoát gió.

Cách sử dụng đúng là bạn hãy để máy sấy tự động vận hành và chỉ mở ra khi máy đã báo sấy xong. Nếu sản phẩm trang bị nhiều chế độ sấy thì bạn nên chọn chế độ một lần để máy sấy theo chế độ đó.