Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2026.

Theo quy định mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, tính liên tục kể từ năm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy đăng ký trước thời điểm Nghị quyết 198 có hiệu lực, nếu vẫn còn thời gian hưởng ưu đãi thì tiếp tục được áp dụng cho thời gian còn lại.

Tuy nhiên, chính sách miễn thuế này không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp mới thành lập cũng không được hưởng ưu đãi nếu người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người góp vốn lớn nhất đã từng tham gia điều hành hoặc góp vốn tại doanh nghiệp khác đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa đủ 12 tháng tính đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian ưu đãi được tính từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trường hợp trong 3 năm đầu kể từ khi có doanh thu nhưng chưa phát sinh thu nhập chịu thuế, thời gian miễn, giảm thuế sẽ được tính từ năm thứ 4.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán riêng phần thu nhập được hưởng ưu đãi thuế. Nếu không hạch toán riêng được, thu nhập ưu đãi sẽ được xác định theo tỷ lệ doanh thu hoặc chi phí của hoạt động được ưu đãi so với tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ trong kỳ tính thuế.

Nghị định cũng nêu rõ, trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều chính sách miễn, giảm thuế khác nhau, thì được lựa chọn chính sách có lợi nhất và phải thực hiện ổn định trong suốt thời gian ưu đãi. Trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 12 tháng, doanh nghiệp có thể lựa chọn hưởng ưu đãi ngay hoặc đăng ký bắt đầu từ kỳ tính thuế tiếp theo.

