Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu
GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.
Lợi ích khi đặt cây Bao Thanh Thiên trong nhà?
Cây Bao Thanh Thiên là một loại cây phong thủy được biết đến với khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu. Cây có hình dáng khá đặc biệt với những chiếc lá cứng cáp, giúp thanh lọc không khí và mang lại trong lành cho không gian sống.
Theo phong thủy, cây Bao Thanh Thiên có thể giúp chủ nhân thu hút tài lộc, cải thiện công danh sự nghiệp và đặc biệt là bảo vệ gia đình khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
Một trong những lợi ích lớn nhất khi đặt cây Bao Thanh Thiên trong nhà là khả năng tạo ra một không gian sống yên tĩnh, thanh bình, giúp tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Vị trí đặt cây Bao Thanh Thiên phù hợp nhất trong nhà
Vị trí phòng khách
Phòng khách là không gian quan trọng nhất trong mỗi ngôi nhà, vì đây là nơi tiếp đón khách quý và là nơi sinh hoạt chung của gia đình. Đặt cây Bao Thanh Thiên tại vị trí gần cửa ra vào hoặc trong góc phòng sẽ giúp tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.
Cây này không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang đến vượng khí, thu hút tài lộc cho gia chủ. Nếu phòng khách nhà bạn có cửa sổ, cây Bao Thanh Thiên có thể được đặt gần cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.
Vị trí phòng làm việc
Phong thủy nhà ở không thể thiếu không gian làm việc, nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp.
Đặt cây Bao Thanh Thiên trên bàn làm việc hoặc gần khu vực làm việc sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không mong muốn và giúp công việc thuận lợi hơn. Cây Bao Thanh Thiên có thể giúp bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi và duy trì sự tập trung cao độ.
Vị trí phòng ngủ
Một không gian ngủ thoải mái sẽ mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon và cải thiện sức khỏe. Đặt cây Bao Thanh Thiên ở gần cửa sổ hoặc trong góc phòng ngủ giúp không gian trở nên thoáng đãng, thanh lọc không khí và tạo cảm giác thư giãn, giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon lành.
Lưu ý khi đặt cây Bao Thanh Thiên để tăng cường phong thủy
Không đặt cây Bao Thanh Thiên ở vị trí quá tối
Mặc dù cây Bao Thanh Thiên có thể sống ở nhiều vị trí khác nhau nhưng bạn không nên đặt cây ở những nơi tối, thiếu ánh sáng.
Ánh sáng tự nhiên giúp cây phát triển tốt và mang lại năng lượng tích cực. Một vị trí ánh sáng vừa phải, không quá gay gắt cũng là lựa chọn lý tưởng để cây phát huy tác dụng của cây này.
Để cây Bao Thanh Thiên luôn tươi tốt và phát huy tác dụng phong thủy, bạn cần chăm sóc cây đúng cách. Cây này yêu cầu đất ẩm nhưng không ngập úng, đồng thời cần được tưới nước đều đặn và để ở nơi có không khí lưu thông.
Việc chăm sóc cây đúng cách không chỉ giúp cây sống lâu mà còn giúp không gian nhà bạn luôn tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Tránh đặt cây Bao Thanh Thiên ở nơi có gió mạnh hoặc đối diện cửa chính
Gió mạnh hoặc cửa chính có thể làm giảm năng lượng phong thủy mà cây mang lại. Nếu đặt cây Bao Thanh Thiên ở những vị trí này, năng lượng tích cực sẽ bị xáo trộn, làm giảm hiệu quả phong thủy của cây.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
