Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

Đồ gỗ lâu năm

Gỗ tượng trưng cho hành Mộc - đại diện cho sự phát triển, sinh sôi và bền bỉ. Các món đồ như bàn, ghế, tủ, kệ… nếu được làm từ gỗ tự nhiên và sử dụng lâu năm sẽ tích lũy năng lượng ổn định, mang lại cảm giác ấm áp, yên bình cho không gian sống. Đặc biệt, các loại gỗ quý như gỗ lim, gỗ hương… không chỉ có độ bền cao mà còn mang tính phong thủy mạnh, giúp giữ tài khí và hỗ trợ sức khỏe cho gia chủ.

Thế đất cũ, tổ tiên ở nhiều đời

Ngôi nhà đã ở nhiều đời và đặc biệt có minh đường rực rỡ thì đó chính là một ngôi nhà đẹp, mang tới nhiều tài lộc trong nhà. Đặc biệt, khi gia chủ chọn nhà để mua mong hút tài lộc vào nhà là bạn nên chọn một ngôi nhà có hướng phù hợp với tuổi và mệnh. Khi chọn nhà bạn cần phải chọn nhà có thế đất đẹp và có phía trước đẹp đẽ.

Ngôi nhà đã ở nhiều đời và đặc biệt có minh đường rực rỡ thì đó chính là một ngôi nhà đẹp, mang tới nhiều tài lộc trong nhà.

Trong cuộc sống của những người sống trong ngôi nhà này cuộc sống viên mãn hơn người, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Khi bạn sống trong ngôi nhà như vậy cuộc sống cũng thuận lợi, dễ dàng dễ thăng quan phát tài, tài lộc nở rộ.

Dụng cụ, đồ vật bằng đồng

Nồi đồng hoặc các dụng cụ nấu ăn bằng đồng từ lâu đã là biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn trong mỗi gia đình Việt Nam. Những chiếc nồi đồng cũ kỹ, thậm chí méo mó hay xỉn màu, thường được xem như vật chứng cho sự chăm chỉ, cần mẫn của gia chủ.

Theo quan niệm dân gian, nồi đồng cũ là dấu hiệu của một gia đình có nền tảng vững chắc, nơi mà các thế hệ đã cùng nhau sử dụng và giữ gìn.

Những chiếc nồi đồng cũ kỹ, thậm chí méo mó hay xỉn màu, thường được xem như vật chứng cho sự chăm chỉ, cần mẫn của gia chủ.

Việc giữ lại nồi đồng cũ không chỉ thể hiện sự tiết kiệm mà còn mang ý nghĩa phong thủy: Đồng là kim loại quý, tượng trưng cho tài lộc và sự ổn định. Một chiếc nồi đồng rách nát nhưng vẫn được sử dụng cho thấy gia đình biết trân trọng giá trị của sự lao động và không phung phí tài sản, từ đó thu hút vận may và sự giàu có.

Cây cối đã cũ, lâu năm vẫn phát triển

Trong phong thủy cây cối có linh khí riêng của mình, ở một vùng đất tốt thuận lợi cây cối phát triển tốt thì đó chính là đất quý, càng ở sẽ càng tốt cho phong thủy. Ngược lại, nếu như một ngôi nhà trồng cây gì chết cây đó thì nên xem xét lại trong đất có chứa điều gì gây hại. Ngoài ra, những ngôi như vậy khi con người sinh sống cũng khó lòng mà phát triển thuận lợi giàu có được. Mà ngược lại dễ đau ốm nảy sinh u uất ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống.

Đồ gia truyền lâu năm

Đồ phong thủy, đồ cổ gia truyền, dù đã cũ, hay bạc màu sơn, nhưng vẫn được sử dụng, được xem là biểu tượng của sự tích lũy và quản lý tài chính khéo léo.

Đồ phong thủy, đồ cổ gia truyền, dù đã cũ, hay bạc màu sơn, nhưng vẫn được sử dụng, được xem là biểu tượng của sự tích lũy và quản lý tài chính khéo léo.

Trong phong thủy, những món đồ gia truyền cũ kỹ nhưng chứa đựng tiền bạc được cho là "giữ lộc" tốt hơn những chiếc ví mới liên tục thay đổi. Người ta tin rằng trong nhà nếu có đồ cũ gia truyền chứng tỏ nhà đó có năng lượng tài lộc của gia chủ, giúp giữ tiền không bị thất thoát.

Bàn thờ gia tiên

Bàn thờ tổ tiên không chỉ là nơi tưởng nhớ ông bà mà còn là điểm kết nối tâm linh giữa các thế hệ. Nếu được dựng và sử dụng qua nhiều năm, bàn thờ không những thể hiện lòng hiếu kính mà còn được xem là đã tích tụ linh khí từ những lần thắp nhang, dâng lễ, khấn nguyện. Theo phong thủy, bàn thờ cũ được bảo quản tốt, không mục nát hay xộc xệch sẽ giúp "giữ khí", mang đến sự hanh thông trong công việc, hòa thuận trong gia đạo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.