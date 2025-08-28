Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

Thứ năm, 14:01 28/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.

Đồ gỗ lâu năm

Gỗ tượng trưng cho hành Mộc - đại diện cho sự phát triển, sinh sôi và bền bỉ. Các món đồ như bàn, ghế, tủ, kệ… nếu được làm từ gỗ tự nhiên và sử dụng lâu năm sẽ tích lũy năng lượng ổn định, mang lại cảm giác ấm áp, yên bình cho không gian sống. Đặc biệt, các loại gỗ quý như gỗ lim, gỗ hương… không chỉ có độ bền cao mà còn mang tính phong thủy mạnh, giúp giữ tài khí và hỗ trợ sức khỏe cho gia chủ.

Thế đất cũ, tổ tiên ở nhiều đời

Ngôi nhà đã ở nhiều đời và đặc biệt có minh đường rực rỡ thì đó chính là một ngôi nhà đẹp, mang tới nhiều tài lộc trong nhà. Đặc biệt, khi gia chủ chọn nhà để mua mong hút tài lộc vào nhà là bạn nên chọn một ngôi nhà có hướng phù hợp với tuổi và mệnh. Khi chọn nhà bạn cần phải chọn nhà có thế đất đẹp và có phía trước đẹp đẽ.

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có- Ảnh 1.

Ngôi nhà đã ở nhiều đời và đặc biệt có minh đường rực rỡ thì đó chính là một ngôi nhà đẹp, mang tới nhiều tài lộc trong nhà.

Trong cuộc sống của những người sống trong ngôi nhà này cuộc sống viên mãn hơn người, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Khi bạn sống trong ngôi nhà như vậy cuộc sống cũng thuận lợi, dễ dàng dễ thăng quan phát tài, tài lộc nở rộ.

Dụng cụ, đồ vật bằng đồng

Nồi đồng hoặc các dụng cụ nấu ăn bằng đồng từ lâu đã là biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn trong mỗi gia đình Việt Nam. Những chiếc nồi đồng cũ kỹ, thậm chí méo mó hay xỉn màu, thường được xem như vật chứng cho sự chăm chỉ, cần mẫn của gia chủ.

Theo quan niệm dân gian, nồi đồng cũ là dấu hiệu của một gia đình có nền tảng vững chắc, nơi mà các thế hệ đã cùng nhau sử dụng và giữ gìn.

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có- Ảnh 2.

Những chiếc nồi đồng cũ kỹ, thậm chí méo mó hay xỉn màu, thường được xem như vật chứng cho sự chăm chỉ, cần mẫn của gia chủ.

Việc giữ lại nồi đồng cũ không chỉ thể hiện sự tiết kiệm mà còn mang ý nghĩa phong thủy: Đồng là kim loại quý, tượng trưng cho tài lộc và sự ổn định. Một chiếc nồi đồng rách nát nhưng vẫn được sử dụng cho thấy gia đình biết trân trọng giá trị của sự lao động và không phung phí tài sản, từ đó thu hút vận may và sự giàu có.

Cây cối đã cũ, lâu năm vẫn phát triển

Trong phong thủy cây cối có linh khí riêng của mình, ở một vùng đất tốt thuận lợi cây cối phát triển tốt thì đó chính là đất quý, càng ở sẽ càng tốt cho phong thủy. Ngược lại, nếu như một ngôi nhà trồng cây gì chết cây đó thì nên xem xét lại trong đất có chứa điều gì gây hại. Ngoài ra, những ngôi như vậy khi con người sinh sống cũng khó lòng mà phát triển thuận lợi giàu có được. Mà ngược lại dễ đau ốm nảy sinh u uất ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống.

Đồ gia truyền lâu năm

Đồ phong thủy, đồ cổ gia truyền, dù đã cũ, hay bạc màu sơn, nhưng vẫn được sử dụng, được xem là biểu tượng của sự tích lũy và quản lý tài chính khéo léo. 

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có- Ảnh 3.

Đồ phong thủy, đồ cổ gia truyền, dù đã cũ, hay bạc màu sơn, nhưng vẫn được sử dụng, được xem là biểu tượng của sự tích lũy và quản lý tài chính khéo léo.

Trong phong thủy, những món đồ gia truyền cũ kỹ nhưng chứa đựng tiền bạc được cho là "giữ lộc" tốt hơn những chiếc ví mới liên tục thay đổi. Người ta tin rằng trong nhà nếu có đồ cũ gia truyền chứng tỏ nhà đó có năng lượng tài lộc của gia chủ, giúp giữ tiền không bị thất thoát.

Bàn thờ gia tiên

Bàn thờ tổ tiên không chỉ là nơi tưởng nhớ ông bà mà còn là điểm kết nối tâm linh giữa các thế hệ. Nếu được dựng và sử dụng qua nhiều năm, bàn thờ không những thể hiện lòng hiếu kính mà còn được xem là đã tích tụ linh khí từ những lần thắp nhang, dâng lễ, khấn nguyện. Theo phong thủy, bàn thờ cũ được bảo quản tốt, không mục nát hay xộc xệch sẽ giúp "giữ khí", mang đến sự hanh thông trong công việc, hòa thuận trong gia đạo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý 3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Nếu có hướng nhà Ngũ Quỷ, hãy áp dụng các phương pháp sau để hóa giải

Nếu có hướng nhà Ngũ Quỷ, hãy áp dụng các phương pháp sau để hóa giải

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

Cùng chuyên mục

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

- 2 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

- 5 giờ trước

GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 17 giờ trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

- 17 giờ trước

GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

- 1 ngày trước

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.

Xem nhiều

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top