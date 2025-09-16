Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?

Tầm quan trọng trong thiết kế sân vườn

Đem tới giá trị thẩm mỹ cho không gian sống

Một trong những lý do đầu tiên khi thiết kế sân vườn là chúng tạo nên nét đẹp cho ngôi nhà. Màu xanh tươi mát của cây cối cùng với những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa sẽ tạo nên điểm nhấn cho căn nhà của gia chủ.

Khi gia chủ tuân thủ đúng những nguyên tắc bố trí, thiết kế cảnh quan sân vườn, không gian sống của bạn mới đạt được tính thẩm mỹ cao.

Giảm căng thẳng, giúp tinh thần thư giãn, tốt cho sức khỏe

Sau những giờ làm việc đầy mệt mỏi, chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình trong bầu không khí mát mẻ, trong lành, ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá hay lắng nghe tiếng róc rách vui tai từ thanh âm nước chảy.

Một sân vườn đúng nghĩa sẽ giúp mọi thành viên trong nhà luôn được giải tỏa áp lực, lấy lại năng lượng đã mất sau một ngày làm việc đầy căng thẳng.

Cải thiện giấc ngủ

Một sân vườn quanh nhà có tác dụng cải thiện chất lượng không khí, cân bằng độ ẩm, giúp bạn có một giấc ngủ sâu, ngủ ngon giấc. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi làm việc, học tập lý tưởng, giúp kích thích não bộ, tăng khả năng sáng tạo.

Những điều cần lưu ý khí thiết kế sân vườn

Chú trọng về yếu tố phong thủy

Phong thủy luôn là yếu tố hàng đầu trong quá trình thiết kế nhà ở nói chung và thiết kế sân vườn nói riêng. Một nguyên tắc căn bản đó là "có núi phía sau và nước phía trước" khi bố trí sân vườn.

Nước tượng trưng cho tài lộc, thu hút năng lượng, núi tượng trưng cho sự vững chãi, lâu bền. Chính vì thế, gia chủ có thể bố trí một hồ bơi hay ao cá ở phía trước, hòn non bộ, đài phun nước… sẽ rất phù hợp.

Lưu ý về cảnh quan sân vườn

Gia chủ cần thiết kế cảnh quan sân vườn sao cho tự nhiên nhất, cần đảm bảo có 2 yếu tố chính: Đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn. Tường rào có thể làm từ đá.

Tuy nhiên, để khu vườn trở nên độc đáo hơn, gia chủ có thể trồng các bụi cây để tạo thành hàng rào. Có thể trồng thêm nhiều loại hoa để tạo nên một khung cảnh đầy hấp dẫn.

Hoa lá không chỉ tạo nên điểm nhấn về màu sắc, mà còn mang tới hương thơm, giúp dòng khí, nguồn năng lượng quanh không gian sống luôn được cân bằng, tăng thêm sinh khí. Từ đó, những người sống trong ngôi nhà luôn được khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái hơn.

Lựa chọn trang trí tiểu cảnh phù hợp

Tùy theo điều kiện cũng như sở thích của bản thân, gia chủ có thể bài trí tiểu cảnh phù hợp, quý gia chủ có thể lựa chọn tiểu cảnh khô hoặc tiểu cảnh nước.

Lơi ích khi trang trí tiểu cảnh cho sân vườn

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình lựa chọn trang trí tiểu cảnh sân vườn, bởi vì chúng mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ: Đem đến một không gian độc đáo, một kiến trúc đầy tính thẩm mỹ cho căn nhà của bạn. Giúp làm sạch không khí, một số tiểu cảnh còn có tác dụng điều hòa không khí quanh nhà.

Tiểu cảnh sân vườn mang ý nghĩa phong thủy lớn, đem tới vượng khí, tài lộc cho những thành viên sinh sống trong ngôi nhà đó. Tiểu cảnh sân vườn trong nhà phố còn giúp giáo dục trẻ nhỏ về tình yêu thiên nhiên, biết quý trọng sự sống.

Thiết kế sân vườn cần tạo không gian mở. Việc tạo không gian mở trong thiết kế sân vườn sẽ giúp dòng năng lượng được lưu chuyển dễ dàng, đặc biệt là khu vực phía trước của ngôi nhà.