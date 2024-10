Cách nấu canh chua cá bông lau ngon chuẩn vị

Chuẩn bị nguyên liệu

0,5kg cá bông lau, 200gr giá đỗ, 100gr đậu bắp, 1/2 quả dứa, 2 quả cà chua, 4 - 5 quả me, 1 cuống lá bạc hà (dọc mùng), tỏi, hành tím, ớt, ngò gai, rau om và các loại gia vị.

Nguyên liệu nấu canh chua cá bông lau. (Ảnh: Mỹ Anh)

Sơ chế nguyên liệu

Cá bông lau chọn con còn tươi, sau khi mua về, bạn sơ chế làm sạch. Xát cá với muối cho sạch phần nhớt, giảm mùi tanh. Bạn có thể dùng chanh hoặc giấm, nước muối loãng để rửa cá. Sau đó rửa sạch lại với nước rồi thái thành từng khúc nhỏ vừa ăn.

Cá bông lau thái khúc nhỏ vừa ăn. (Ảnh: Mỹ Anh)

Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Dứa gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát nhỏ. Bạc hà tước vỏ, rửa sạch, thái thành từng khúc nhỏ. Đậu bắp rửa sạch, thái khúc nhỏ. Ngò gai và rau om rửa sạch, thái khúc nhỏ.

Tỏi, hành bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt tươi rửa sạch (dành cho người ăn cay) thái lát nhỏ. Me chua rửa sạch, để ráo.

Cách nấu canh chua cá bông lau

Sau khi đã sơ chế xong tất cả các nguyên liệu, chúng ta tiến hành thực hiện các bước nấu canh chua cá bông lau như sau:

Bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng cho tỏi hành đã băm nhỏ vào phi thơm. Khi dậy mùi thơm, bạn cho cà chua thái múi cau vào xào khoảng vài phút. Cà chua chín hơi mềm thì dùng muôi hay thìa dằm nát ra để ước canh có màu trông đẹp mắt hơn.

Sau đó, bạn cho dứa vào đảo vài phút rồi đổ một lượng nước vừa đủ (tùy số lượng người dùng). Đợi nước sôi, cho cá bông lau thái khúc vào và tiếp tục nấu cho chín.

Trong khi đợi cá chín, nên tranh thủ làm me chua. Me chua đem dằm với nước sôi, lọc lấy nước. Đợi cá chín thì cho một ít nước me chua vào.

Tô canh chua cá bông lau. (Ảnh: B.L)

Tiếp theo, bạn cho đậu bắp, giá đỗ, bạc hà đã sơ chế sẵn vào nồi canh. Nấu sôi lại rồi nêm nếm gia vị muối, hạt nêm, 1 thìa đường nhỏ (tùy vào khẩu vị) cho vừa ăn. Cho ngò gai, rau om vào nồi canh, đảo nhẹ và tắt bếp. Như vậy, bạn đã có tô canh cá bông lau nóng hổi cho bữa cơm gia đình.

Loại cá người Nhật thường xuyên ăn để ngừa ung thư, hạ đường huyết, kéo dài tuổi thọ, tốt cho xương GĐXH - Một nghiên cứu của Đại học Nagoya tại Nhật Bản và được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition đã đưa ra bằng chứng cho thấy, các loại cá nhỏ có tác dụng bất ngờ trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm, giúp chúng ta sống lâu hơn.

Tôm rang thịt làm theo cách sau ngọt mặn đậm đà rất ngon, thịt màu đẹp, tôm không khô GĐXH – Tôm rang thịt là món ăn quốc dân dễ chiều vị giác nhất trong tiết trời mưa gió se se lạnh. Món ăn này chế biến dễ dàng nhưng vẫn có một số cách rang mới làm nổi vị món ăn, làm món ăn trở nên thơm ngon hết mức.