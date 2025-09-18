Cách tiết kiệm tiền khi đi chợ: Chi tiêu thông minh – tiêu ít vẫn có bữa cơm đủ đầy
Hiện nay, nhiều bà nội trợ than thở rằng “đi chợ hôm nay hết tiền nhanh hơn trước”. Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/ tuần mà bữa cơm gia đình vẫn đủ dinh dưỡng.
Tiết kiệm tiền bằng cách lập danh sách cần mua trước khi đi chợ
Đây là bí quyết đi chợ tiết kiệm tiền được nhiều bà nội trợ áp dụng. Hãy dành 5 phút ghi ra những món cần mua trong ngày hoặc cả tuần. Việc này giúp bạn tránh mua thừa, hạn chế tiêu tiền theo cảm hứng. Một "chiêu nhỏ" là chỉ mang vừa đủ tiền mặt, tránh rút thêm khi thấy món hàng ngoài dự tính.
Chi tiêu thông minh là chọn thời điểm đi chợ hợp lý
Đi chợ sáng sớm: nhiều lựa chọn, thực phẩm tươi ngon.
Đi chợ cuối buổi: giá thường rẻ hơn, tiểu thương muốn bán hết hàng.
Tùy nhu cầu mà bạn chọn khung giờ hợp lý để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, đừng ngại so sánh giá ở nhiều sạp để tìm mức hợp lý nhất.
Ưu tiên chọn thực phẩm theo mùa cũng là cách tiết kiệm tiền
Rau củ, trái cây theo mùa thường có giá rẻ hơn và lại tươi ngon. Đây cũng là cách để thay đổi thực đơn, tránh nhàm chán và cũng hạn chế độc hại bởi mua hàng trái mùa dễ có thuốc bảo quản, chất kích thích. Ví dụ: mùa hè ăn dưa hấu, rau muống; mùa đông chọn su hào, bắp cải…
Mua lượng vừa đủ dùng, hạn chế tích trữ
Mua quá nhiều thực phẩm dễ dẫn đến hư hỏng, lãng phí. Bí quyết là chỉ mua vừa đủ cho 2–3 ngày, đặc biệt là rau xanh và thịt cá tươi. Nếu cần tích trữ, hãy chọn thực phẩm đông lạnh hoặc chế biến sẵn để bảo quản lâu hơn.
Khéo léo mặc cả và chọn nơi uy tín để tiết kiệm tiền
Ở chợ truyền thống, mặc cả là kỹ năng cần thiết. Một vài nghìn đồng không nhiều, nhưng cộng dồn cả tháng lại là khoản tiết kiệm đáng kể. Ngoài ra, bạn nên mua tại các quầy quen để đảm bảo chất lượng và dễ trao đổi nếu hàng không như ý.
Ứng dụng công nghệ trong quản lý chi tiêu
Hiện nay, có rất nhiều phần mềm quản lý chi tiêu như: Money Lover; Spendee; MISA Money Keeper (MISA); Home Budget with Sync;. Mint; Money Mate, Pocket Guard… giúp quản lý chi tiêu rất hiệu quả. Các ứng dụng quản lý chi tiêu gia đình giúp bạn biết rõ mình đang "đi chợ hết bao nhiêu tiền mỗi ngày", từ đó điều chỉnh hợp lý. Đây là kinh nghiệm đi chợ thông minh trong thời đại 4.0 mà nhiều bà nội trợ hiện đại đang áp dụng.
Đi chợ không chỉ là công việc thường nhật mà còn là nghệ thuật chi tiêu thông minh. Biết cách tính toán hợp lý, người nội trợ vừa giữ được bữa cơm gia đình phong phú, vừa bảo vệ được hầu bao trong thời buổi giá cả leo thang.
