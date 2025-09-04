Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệm

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.

Theo kế hoạch của Bộ Công thương, chương trình khuyến mại đồng thời được áp dụng trên toàn quốc kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo ra sức lam tỏa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực.

Hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Bộ Công thương mong muốn, thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Đồng thời, thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của đất nước; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa.

Hoạt động khuyến mại được tổ chức kết hợp với hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương.

Để thúc đẩy hàng hóa, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động khuyến mại trực tuyến thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, thúc đẩy bảo vệ quyền lợi người của các chủ thể khi tham gia mua sắm trực tuyến. Đồng thời có các phương án thu hút người tiêu dùng mua sắm.

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng, Sở Công thương các tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xư rlys các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá bán, an toàn thực phẩm…

