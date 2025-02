Cách tra cứu mã số thuế cá nhân online nhanh nhất năm 2025

Thời điểm hiện tại, cá nhân, tổ chức cần phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2024. Để tra cứu thuế thu nhập cá nhân, người tra cứu cần phải có mã số thuế. Dưới đây là những cách tra cứu mã số thuế online thuận tiện, dễ dàng nhất năm 2025.

1. Tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang web của Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập vào đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Bước 2: Nhập số CCCD/Thẻ căn cước

Bước 3: Điền mã xác nhận

Bước 4: Bấm vào ô Tra cứu và nhận kết quả.

2. Tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang web Thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào đường link: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Bấm vào "Cá nhân" bên tay phải.

Bước 3: Bấm vào "Tra cứu thông tin người nộp thuế"

Bước 4: Nhập số CCCD/Thẻ căn cước, mã kiểm tra và bấm Tra cứu

3. Tra cứu mã số thuế cá nhân trên app eTax Mobile

Bước 1: Tải, cài đặt ứng dụng eTax Mobile về điện thoại di động

Bước 2: Mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động;

Bước 3: Nhấn chọn "Tiện ích" sau đó chọn "Tra cứu thông tin Người nộp thuế (NNT)";

Bước 4: Nhập các thông tin: Mã số thuế cá nhân, loại giấy tờ > chọn "CCCD" và điền số CCCD/Thẻ căn cước sau đó nhấn "Tra cứu" để xem kết quả.

Ngoài 3 cách trên, người dùng cũng có thể tra cứu mã số thuế trên trang TracuuMST, Tra cứu trên trang web Masothue, Tra cứu mã số thuế cá nhân trên trang web tncnonline.com.vn, Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Facebook… Hầu hết các cách tra cứu mã số thuế cá nhân online đều cần số CCCD hoặc thẻ Căn cước để tra cứu.

Tuy nhiên, theo Thông tư 86/2024/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp sẽ được sử dụng thay thế mã số thuế đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Đối với doanh nghiệp và tổ chức, mã số thuế do cơ quan thuế cấp vẫn được sử dụng.