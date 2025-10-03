Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượng

Cây cảnh treo tường độc đáo

Thay vì chọn những chậu cây lớn đặt dưới sàn, bạn có thể tham khảo các loại chậu cây treo chuyên dụng hoặc khung trồng cây trên tường, giúp không gian trở nên thoáng đãng và ấn tượng hơn.

Nếu gia chủ mang phong cách hiện đại và trẻ trung thì trang trí phòng khách bằng cách sử dụng những chậu cây thủy sinh và cây trồng trên sỏi treo tường. Hoặc bạn có thể sử dụng chất liệu trang trí dùng khung gỗ, chậu gốm, chậu sứ, chậu nhựa, dây thừng… Đây là những chất liệu mộc mạc, thô sơ thường được kết hợp để tạo nên phong cách trang trí cây cảnh với vẻ đẹp tự nhiên.

Giàn cây cảnh trang trí ban công, phòng khách

Trang trí ban công và phòng khách với giàn cây cảnh đẹp luôn mang lại không gian thoáng đãng, tạo cảm giác yên bình và thư thái mỗi khi bạn trở về sau một ngày bận rộn.

Bạn có thế kết hợp những chiếc khung treo chậu cây cảnh sát tường kết hợp cùng bộ ghế bàn trà đặt tại ban công. Giúp cho không gian nhà bạn trở nên thoáng, đẹp và tiện ích mỗi khi bạn muốn thưởng ngoạn tiệc trà nhỏ ở tại ban công nhà mình mà không cần phải ra quán.

Kệ trang trí chậu cây cảnh là một ý tưởng tuyệt vời để làm mới không gian ban công và tạo điểm nhấn màu sắc tươi mới. Cùng với sự kết hợp các loại cây nhỏ gọn, cây leo hay cây có hoa để tạo sự sinh động và mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Sử dụng cây phong thủy hút tài lộc, sức khỏe an khang

Tên của mỗi loại cây phong thủy luôn ẩn chứa những ý nghĩa tuyệt vời. Nếu gia đình bạn làm kinh doanh, thì hãy chọn một trong các cây sau: Phát tài núi, phát tài trúc, phát tài đỏ…

Ngoài đem đến sự may mắn, thịnh vượng, những loại cây phong thủy này cũng có tác dụng trong việc lọc không khí, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, tăng tinh thần làm việc.

Trang trí chậu cây theo hướng, góc phòng

Tùy thuộc vào những tính chất cây: Cây chịu nắng, cây ưa mát, cây cần ánh sáng trực tiếp, hay cây cần sống trong nhiệt độ ổn định… bạn bố trí vị trí của cây sao cho phù hợp.

Tránh đặt cây ở góc tối, cột nhà, chỗ lồi lõm, dễ gây ẩm thấp do bị ứ nước, không có ánh sáng khô ráo chiếu đến nơi đặt cây. Lâu ngày sẽ gây ẩm mốc, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Hạn chế đặt cây ở những góc tối, vì điều kiện thiếu sáng sẽ khó giúp cây quang hợp để sống. Những loại cây thân cao, kích thước lớn thường được đặt ở góc phòng để tăng tính thẩm mỹ cho không gian, nhưng vẫn phải có đủ ánh sáng mặt trời để cây trao đổi chất.

Tiểu cảnh dưới gầm cầu thang phòng khách

Tận dụng góc chết dưới gầm cầu thang phòng khách để trang trí tiểu cảnh. Bạn có thể làm tiểu cảnh khô, hòn non bộ hay hồ cá để tăng thêm nét sinh động cho ngôi nhà.

Tiểu cảnh khô thường sử dụng sỏi hoặc đá than nhân tạo để trồng cây, hút ẩm và những khí độc. Tiểu cảnh khô có tính tiện lợi vì không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc.

Một tiểu cảnh hồ nước nhỏ ngay giữa không gian nhà cũng tạo sự thoải mái, thư giãn, giảm stress sau mỗi lần căng thẳng.

Một tiểu cảnh hồ nước nhỏ ngay giữa không gian nhà cũng tạo sự thoải mái, thư giãn, giảm stress sau mỗi lần căng thẳng.

Đặt cây xanh phù hợp với từng vị trí

Dựa trên cách bố trí nội thất tại không gian phòng khách, chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn về loại cây cảnh, kiểu cây hay kích thước cho phù hợp với từng vị trí trong phòng.

Yếu tố chính cần hướng đến, đó là tăng tính thẩm mỹ tuyệt đối cho không gian nội thất của gia đình bạn. Bạn nên chọn những chậu cây nhỏ, thân cây mảnh, lá cây to, tròn đem đến thư giãn tuyệt vời và phù hợp với không gian sống của gia đình nhà bạn.

