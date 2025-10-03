Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹp

Thứ sáu, 07:01 03/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Làm thế nào để thiết kế nội thất phòng ngủ diện tích nhỏ vừa đẹp mắt, thoáng đãng lại đảm bảo sự tiện nghi? Cùng khám phá những ý tưởng thiết kế qua bài viết dưới đây.

Sử dụng gam màu trung tính

Các tông màu trung tính như nâu, be hoặc kem đang trở thành lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất phòng ngủ hiện nay.

Những gam màu này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và thoải mái cho không gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, màu sắc trung tính còn rất dễ dàng kết hợp cùng nhiều chất liệu nội thất đa dạng như gỗ, kính, tạo nên không gian hài hòa và ấn tượng.

Sử dụng tranh treo tường

Tranh treo tường luôn là giải pháp hàng đầu được nhiều gia chủ lựa chọn để tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian phòng ngủ. Từ đó, giúp căn phòng trở nên thu hút, ấn tượng hơn và hạn chế cảm giác trống trải trên các bức tường.

Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹp - Ảnh 1.

Tranh treo tường luôn là giải pháp hàng đầu được nhiều gia chủ lựa chọn để tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian phòng ngủ.

Bạn có thể lựa chọn nhiều loại tranh khác nhau như tranh nghệ thuật, tranh phong cảnh, tranh trừu tượng hoặc tranh phong thuỷ.

Sử dụng nội thất thông minh

Với diện tích phòng ngủ nhỏ, gia chủ nên ưu tiên lựa chọn các món đồ nội thất thông minh, có thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng tháo lắp hoặc đa chức năng.

Chỉ nên bố trí nội thất thật sự cần thiết như giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc… tránh sử dụng quá nhiều đồ đạc khiến căn phòng chật chội. Điều này sẽ giúp không gian phòng ngủ thêm rộng rãi, thoải mái nhưng lại tiện nghi.

Thiết kế phòng ngủ nhỏ theo phong cách tối giản

Phong cách thiết kế nội thất tối giản đang trở thành một xu hướng phổ biến. Nguyên tắc thiết kế của phong cách này là chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết, loại bỏ hoàn toàn đồ đạc có kiểu dáng cầu kỳ, giúp không gian phòng ngủ trở nên gọn gàng và thoáng rộng hơn.

Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹp - Ảnh 2.

Với diện tích phòng ngủ nhỏ, gia chủ nên ưu tiên lựa chọn các món đồ nội thất thông minh, có thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng tháo lắp hoặc đa chức năng.

Khi chọn giường ngủ, bạn nên ưu tiên những mẫu giường thấp với các gam màu trung tính như trắng, ghi xám hoặc be sữa để tăng thêm vẻ nhẹ nhàng, tinh tế.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý đặc biệt đến hệ thống ánh sáng trong phòng ngủ. Kết hợp hài hòa giữa đèn chiếu sáng trang trí và ánh sáng tự nhiên sẽ mang đến những sắc thái dễ chịu và thư giãn nhất cho căn phòng.

Thiết kế phòng ngủ nhỏ theo phong cách hiện đại

Phong cách thiết kế nội thất hiện đại ngày càng được yêu thích nhờ sự đơn giản, tinh tế và khả năng tối ưu không gian hiệu quả.

Đặc trưng nổi bật của phong cách này chính là việc hạn chế tối đa các chi tiết trang trí cầu kỳ, ưu tiên công năng sử dụng.

Thiết kế phòng ngủ nhỏ theo phong cách tân cổ điển

Phòng ngủ nhỏ thiết kế theo phong cách tân cổ điển thường đề cao sự sang trọng, chú trọng vào từng đường nét tinh tế và chi tiết trang trí tỉ mỉ.

Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹp - Ảnh 3.

Các tông màu trung tính như nâu, be hoặc kem đang trở thành lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất phòng ngủ hiện nay.

Gam màu được ưa chuộng trong phong cách này là những tông màu nhẹ nhàng, thanh lịch như trắng ngà, vàng sáng hoặc nâu đất, giúp không gian trở nên ấm áp và quý phái hơn.

Ngoài ra, gia chủ có thể bổ sung thêm các món đồ nội thất kiểu cách như bàn trang điểm, đèn chùm hay rèm cửa cách điệu để tạo nên không gian lãng mạn nhưng không kém phần cuốn hút, sang trọng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Có nên để tivi trong phòng ngủ không?Có nên để tivi trong phòng ngủ không?

GĐXH - Việc bố trí tivi phòng ngủ là nhu cầu phổ biến của nhiều người. Vậy có những lưu ý phong thủy nào khi đặt tivi trong phòng ngủ để tốt cho vận khí của gia chủ, cùng khám phá bài viết sau.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Bạn nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách vì những lý do tuyệt vời sau

Bạn nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách vì những lý do tuyệt vời sau

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Cùng chuyên mục

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

- 43 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

- 16 giờ trước

GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

- 20 giờ trước

GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

- 21 giờ trước

GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

- 23 giờ trước

GĐXH - Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách đang là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

- 23 giờ trước

GĐXH - Quần áo mặc hằng ngày có thể sẽ có những mùi lạ nếu máy sấy không được vệ sinh thường xuyên. Để đánh bay các mùi đó, bạn hãy tham khảo mẹo vặt có trong bài viết sau.

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

- 1 ngày trước

GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Xem nhiều

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top