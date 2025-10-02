Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

Thứ năm, 12:00 02/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quần áo mặc hằng ngày có thể sẽ có những mùi lạ nếu máy sấy không được vệ sinh thường xuyên. Để đánh bay các mùi đó, bạn hãy tham khảo mẹo vặt có trong bài viết sau.

Nguyên nhân

Sử dụng trong thời gian dài

Người tiêu dùng chưa có thói quen sử dụng máy sấy quần áo thường xuyên. Đa số người dùng chỉ sử dụng máy vào những lúc trời mưa, ẩm ướt hoặc quá lạnh. 

Đối với thời tiết nóng, hanh khô thì việc sử dụng máy sấy quần áo rất hạn chế. Chính vì thói quen sử dụng này, lâu ngày đã làm máy xuất hiện mùi hôi khi sử dụng lại.

Do nước thải trong đường ống

Máy sấy quần áo hay máy giặt sấy đều có đường ống thoát nước thải riêng. Khi nước thải trong ống không được thoát hết mà vẫn còn giữ lại trong ống dẫn do vị trí đặt đường ống, lâu ngày sẽ có mùi hôi khó chịu.

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay - Ảnh 1.

Nước thải trong đường ống còn bị giữ lại, không thoát hết hoàn toàn.

Lồng sấy bị mốc

Nguyên nhân phổ biến nhất là lồng sấy bị mốc, do sau khi sử dụng người dùng thường không vệ sinh sạch bên trong máy sấy.

Bên cạnh đó nhiều người có thói quen đóng chặt cửa máy sấy để tránh sự nghịch ngợm của trẻ con hay côn trùng bò vào, vô tình thói quen này tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi, phát triển và gây mùi hôi.

Bụi và mảnh vụn tích tụ

Trong quá trình sử dụng, bụi vải hoặc các mảnh vụn tích tụ vào trong lồng sấy nhưng máy không được vệ sinh thường xuyên. Từ đó đã dẫn đến tình trạng máy sấy quần áo xuất hiện mùi hôi khó chịu và ảnh hưởng không tốt đến nhu cầu sử dụng.

Cách khử mùi máy sấy quần áo

Dùng giấm ăn

Giấm ăn từ lâu đã được xem như là một loại thực phẩm có tác dụng khử chất bẩn và khử mùi cực kỳ tốt. Với nguyên liệu này, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay - Ảnh 2.

Dùng giấm ăn để khử mùi lạ trong máy sấy quần áo.

Đầu tiên, bạn thấm đẫm một chiếc khăn mềm bằng giấm ăn. Kế tiếp, bạn dùng khăn này để lau tất cả bộ phận của máy sấy theo thứ tự từ cửa vào, ngăn chứa nước giặt, lưới lọc, hệ thống thông hơi rồi đến đường ống thải, sau đó lặp lại 2 - 3 lần để xử lý triệt để mùi khó chịu. Sau khi lau xong các bộ phận trên, bạn kiểm tra lại lồng máy sấy còn mùi hôi hay không.

Bạn cũng có thể pha dung dịch giấm ăn với khoảng 2 lít nước ấm, sau đó cho vào lồng máy sấy và bật chế độ sấy nhẹ trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút để máy tự làm sạch lồng giặt bên trong.

Bạn cũng nên lưu ý khi lắp đặt máy sấy, thì lắp đường ống thải đúng cách, sao cho đường ống phải thẳng, không bị xoắn và thấp hơn máy sấy quần áo để tránh việc nước thải bị chảy ngược về máy.

Dùng than

Để khử mùi hôi hiệu quả cũng như đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, các bà nội trợ có thể sử dụng than hoạt tính. Là loại than màu đen, nhẹ và xốp hơn so với than thông thường.

Vì được xử lý ở nhiệt độ cao, than hoạt tính sẽ có nhiều lỗ nhỏ trong kết cấu, giúp chúng dễ dàng hấp thụ mọi bụi bẩn, chất ô nhiễm, không khí...

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay - Ảnh 3.

Dùng than hoạt tính để khử mùi lạ trong máy sấy quần áo.

Bên cạnh đó, than hoạt tính cũng thường được sử dụng để khử mùi cho máy giặt, tủ lạnh hiệu quả. Với phương pháp sử dụng than hoạt tính này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Đầu tiên, bạn cho than hoạt tính đã nghiền nhuyễn vào một trong túi zip kín. Kế tiếp, bạn chỉ cần cho túi zip chứa than này vào trong lồng máy sấy vài tiếng, sau đó lấy ra và kiểm tra lại, nếu thấy lồng máy giặt còn mùi hôi thì bạn có thể đặt thêm 1 - 2 tiếng nữa.

Tác hại khi không vệ sinh máy sấy thường xuyên

Tuy rất tiện dụng trong việc sấy khô quần áo và giúp đơn giản hóa các công đoạn phơi, ủi trang phục. Thế nhưng, nếu bạn không vệ sinh máy sấy thường xuyên, bên trong máy sẽ bị tích tụ các cặn bẩn, xơ vải từ quần áo. Từ đó vi khuẩn sinh sôi làm giảm tuổi thọ của máy, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay - Ảnh 4.

Máy sấy quần áo không được sử dụng trong thời gian dài dễ xuất hiện mùi hôi.


Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay - Ảnh 5.Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Bạn nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách vì những lý do tuyệt vời sau

Bạn nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách vì những lý do tuyệt vời sau

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Cùng chuyên mục

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

- 53 phút trước

GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả

Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quả

- 2 giờ trước

GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

- 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

- 5 giờ trước

GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy

- 7 giờ trước

GĐXH - Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách đang là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

- 9 giờ trước

GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

- 12 giờ trước

GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Để bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì vệ sinh trong căn bếp là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, dao vệ sinh bếp từ đã trở thành một lựa chọn phổ biến.

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

- 1 ngày trước

GĐXH - Mèo Thần tài từ lâu đã được xem là một trong số những biểu tượng may mắn. Hình ảnh chú mèo vẫy tay cùng với nụ cười tươi không chỉ khiến cho không gian trở nên sinh động mà còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Xem nhiều

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top