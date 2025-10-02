Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngay

Nguyên nhân

Sử dụng trong thời gian dài

Người tiêu dùng chưa có thói quen sử dụng máy sấy quần áo thường xuyên. Đa số người dùng chỉ sử dụng máy vào những lúc trời mưa, ẩm ướt hoặc quá lạnh.

Đối với thời tiết nóng, hanh khô thì việc sử dụng máy sấy quần áo rất hạn chế. Chính vì thói quen sử dụng này, lâu ngày đã làm máy xuất hiện mùi hôi khi sử dụng lại.

Do nước thải trong đường ống

Máy sấy quần áo hay máy giặt sấy đều có đường ống thoát nước thải riêng. Khi nước thải trong ống không được thoát hết mà vẫn còn giữ lại trong ống dẫn do vị trí đặt đường ống, lâu ngày sẽ có mùi hôi khó chịu.

Nước thải trong đường ống còn bị giữ lại, không thoát hết hoàn toàn.

Lồng sấy bị mốc

Nguyên nhân phổ biến nhất là lồng sấy bị mốc, do sau khi sử dụng người dùng thường không vệ sinh sạch bên trong máy sấy.

Bên cạnh đó nhiều người có thói quen đóng chặt cửa máy sấy để tránh sự nghịch ngợm của trẻ con hay côn trùng bò vào, vô tình thói quen này tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi, phát triển và gây mùi hôi.

Bụi và mảnh vụn tích tụ

Trong quá trình sử dụng, bụi vải hoặc các mảnh vụn tích tụ vào trong lồng sấy nhưng máy không được vệ sinh thường xuyên. Từ đó đã dẫn đến tình trạng máy sấy quần áo xuất hiện mùi hôi khó chịu và ảnh hưởng không tốt đến nhu cầu sử dụng.

Cách khử mùi máy sấy quần áo

Dùng giấm ăn

Giấm ăn từ lâu đã được xem như là một loại thực phẩm có tác dụng khử chất bẩn và khử mùi cực kỳ tốt. Với nguyên liệu này, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Dùng giấm ăn để khử mùi lạ trong máy sấy quần áo.

Đầu tiên, bạn thấm đẫm một chiếc khăn mềm bằng giấm ăn. Kế tiếp, bạn dùng khăn này để lau tất cả bộ phận của máy sấy theo thứ tự từ cửa vào, ngăn chứa nước giặt, lưới lọc, hệ thống thông hơi rồi đến đường ống thải, sau đó lặp lại 2 - 3 lần để xử lý triệt để mùi khó chịu. Sau khi lau xong các bộ phận trên, bạn kiểm tra lại lồng máy sấy còn mùi hôi hay không.

Bạn cũng có thể pha dung dịch giấm ăn với khoảng 2 lít nước ấm, sau đó cho vào lồng máy sấy và bật chế độ sấy nhẹ trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút để máy tự làm sạch lồng giặt bên trong.

Bạn cũng nên lưu ý khi lắp đặt máy sấy, thì lắp đường ống thải đúng cách, sao cho đường ống phải thẳng, không bị xoắn và thấp hơn máy sấy quần áo để tránh việc nước thải bị chảy ngược về máy.

Dùng than

Để khử mùi hôi hiệu quả cũng như đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, các bà nội trợ có thể sử dụng than hoạt tính. Là loại than màu đen, nhẹ và xốp hơn so với than thông thường.

Vì được xử lý ở nhiệt độ cao, than hoạt tính sẽ có nhiều lỗ nhỏ trong kết cấu, giúp chúng dễ dàng hấp thụ mọi bụi bẩn, chất ô nhiễm, không khí...

Dùng than hoạt tính để khử mùi lạ trong máy sấy quần áo.

Bên cạnh đó, than hoạt tính cũng thường được sử dụng để khử mùi cho máy giặt, tủ lạnh hiệu quả. Với phương pháp sử dụng than hoạt tính này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Đầu tiên, bạn cho than hoạt tính đã nghiền nhuyễn vào một trong túi zip kín. Kế tiếp, bạn chỉ cần cho túi zip chứa than này vào trong lồng máy sấy vài tiếng, sau đó lấy ra và kiểm tra lại, nếu thấy lồng máy giặt còn mùi hôi thì bạn có thể đặt thêm 1 - 2 tiếng nữa.

Tác hại khi không vệ sinh máy sấy thường xuyên

Tuy rất tiện dụng trong việc sấy khô quần áo và giúp đơn giản hóa các công đoạn phơi, ủi trang phục. Thế nhưng, nếu bạn không vệ sinh máy sấy thường xuyên, bên trong máy sẽ bị tích tụ các cặn bẩn, xơ vải từ quần áo. Từ đó vi khuẩn sinh sôi làm giảm tuổi thọ của máy, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Máy sấy quần áo không được sử dụng trong thời gian dài dễ xuất hiện mùi hôi.



