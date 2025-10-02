Mới nhất
Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi

Thứ năm, 15:01 02/10/2025
GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào?

Theo quan niệm phong thủy, nhà hướng Đông phù hợp với gia chủ thuộc Đông tứ mệnh. Những người thuộc nhóm này có cung mệnh Chấn, Tốn, Ly, Khảm, với quái số năm sinh tương ứng là 1, 3, 4, 9. Đây là nhóm người có mệnh tương sinh với hướng Đông, giúp gia tăng may mắn, tài lộc và sức khỏe khi sinh sống trong ngôi nhà có hướng này.

Dưới đây là danh sách các năm sinh thuộc cung Chấn, Tốn, Ly, Khảm được đánh giá là phù hợp để xây nhà theo hướng Đông:

Cung Chấn

Nam, nữ có năm sinh bao gồm: 1952 (Nhâm Thìn), 1961 (Tân Sửu), 1970 (Canh Tuất), 1979 (Kỷ Mùi), 1988 (Mậu Thìn), 1997 (Đinh Sửu), 2006 (Bính Tuất)…

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi - Ảnh 1.

Theo quan niệm phong thủy, nhà hướng Đông phù hợp với gia chủ thuộc Đông tứ mệnh.

Cung Tốn

Nam có năm sinh bao gồm: 1951 (Tân Mão), 1960 (Canh Tý), 1969 (Kỷ Dậu), 1978 (Mậu Ngọ), 1987 (Đinh Mão), 1996 (Bính Tý), 2005 (Ất Dậu)…

Nữ có năm sinh bao gồm: 1953 (Quý Tỵ), 1962 (Nhâm Dần), 1971 (Tân Hợi), 1980 (Canh Thân), 1989 (Kỷ tỵ), 1998 (Mậu Dần), 2007 (Đinh Hợi)…

Cung Ly

Nam có năm sinh bao gồm: 1955 (Ất Mùi), 1964 (Giáp Thìn), 1973 (Quý Sửu), 1982 (Nhâm Tuất), 1991 (Tân Mùi), 2000 (Canh Thìn), 2009 (Kỷ Sửu)…

Nữ có năm sinh bao gồm: 1958 (Mậu Tuất), 1967 (Đinh Mùi), 1976 (Bính Thìn), 1985 (Ất Sửu), 1994 (Giáp Tuất), 2003 (Quý Mùi)…

Cung Khảm

Nam có năm sinh bao gồm: 1954 (Giáp Ngọ), 1963 (Quý Mão), 1972 (Nhâm Tý), 1981 (Tân Dậu), 1990 (Canh Ngọ), 1999 (Kỷ Mão), 2008 (Mậu Tý)…

Nữ có năm sinh bao gồm: 1950 (Canh Dần), 1959 (Kỷ Hợi), 1968 (Mậu Thân), 1977 (Đinh Tỵ), 1986 (Bính Dần), 1995 (Ất Hợi), 2004 (Giáp Thân)…

Cách hoá giải nhà hướng Đông không hợp tuổi

Treo gương bát quái

Nếu nhà hướng Đông không hợp tuổi, gương bát quái có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ năng lượng xung khắc. Tuy nhiên, bạn cần tránh treo gương bát quái một cách tùy tiện, vì nếu treo không đúng thì rất có thể gây tác động ngược. Tức là ảnh hưởng xấu đến năng lượng của ngôi nhà và không mang lại may mắn cho gia chủ.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi - Ảnh 2.

Nếu nhà hướng Đông không hợp tuổi, gương bát quái có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ năng lượng xung khắc.

Trước khi treo, gia chủ có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để đảm bảo phù hợp với không gian và hướng nhà.

Xây thêm cửa phụ

Một cách khác để hóa giải lỗi phong thủy của nhà hướng Đông là xây dựng cửa phụ ở một hướng khác hợp với tuổi của gia chủ.

Cửa phụ giúp thay đổi hướng di chuyển của luồng khí vào nhà, từ đó mà giúp cho ngôi nhà của bạn sẽ có vận khí tốt hơn. 

Đặt gương trong nhà

Gương trong nhà không chỉ giúp tạo không gian rộng rãi mà còn có tác dụng điều chỉnh dòng chảy năng lượng. Nếu nhà hướng Đông không hợp tuổi, gia chủ có thể đặt một chiếc gương lớn ở hướng Đông, Đông Nam hoặc Bắc để phản chiếu và điều chỉnh nguồn năng lượng xấu không xâm nhập vào ngôi nhà.

Sử dụng vật phẩm phong thuỷ trấn trạch

Trấn trạch có nghĩa là canh giữ nhà cửa. Một số vật phẩm phong thuỷ trấn trạch mà bạn có thể chọn như Lân Sư, Bạch Ngọc Thạch Cảm Đương, Long Quy, Thiềm Thừ bằng đồng…

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi - Ảnh 3.

Sử dụng vật phẩm phong thuỷ trấn trạch để hóa giải nguồn năng lượng xấu vào ngôi nhà.

Phương pháp "đa cát thắng tiểu hung"

Hướng bàn thờ, phòng ngủ, nhà bếp… cần được sắp xếp theo các hướng tốt như: Dương Niên, Sinh Khí, Thiên Y, Phục Vị. Ngược lại, đối với các khu vực như nhà kho, nhà vệ sinh… nên đặt theo các hướng xấu như Ngũ Quỷ, Hoạ Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh. 

Cách sắp xếp này sẽ làm giảm đi khí xấu đến từ cửa chính, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và vận mệnh của chủ nhà.

Chọn nội thất có màu sắc hợp phong thủy

Theo phong thủy, màu sắc trong nhà có tác động lớn đến năng lượng sống của các thành viên trong gia đình. Mặt khác, hướng Đông thuộc hành Mộc, gia chủ có thể sử dụng màu xanh lá, xanh lam, xanh nước biển hoặc xanh da trời để tăng cường yếu tố phong thủy. Từ đó ngôi nhà của bạn vận khí sẽ được tốt hơn và những thành viên trong nhà cũng gặp được nhiều may mắn hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổi - Ảnh 4.Cách đặt mèo Thần tài chuẩn phong thủy, không bị phạm

GĐXH - Mèo Thần tài từ lâu đã được xem là một trong số những biểu tượng may mắn. Hình ảnh chú mèo vẫy tay cùng với nụ cười tươi không chỉ khiến cho không gian trở nên sinh động mà còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Huyền Trang (T/h)
