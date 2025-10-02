Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủy
GĐXH - Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách đang là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.
Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách
Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách rất đa dạng. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn gia chủ nên cân nhắc một số yếu tố sau để đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà đồng thời đáp ứng được yếu tố phong thủy, sự trang nghiêm để gia đạo bình an, thịnh vượng.
Tránh đặt bàn thờ đối diện cửa chính: Điều này có thể khiến tài khí thoát ra ngoài, ảnh hưởng đến vượng khí trong nhà.
Không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà bếp: Đây là những khu vực ô uế, có thể ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của không gian thờ cúng.
Bàn thờ nên tựa vào tường vững chắc: Điều này thể hiện sự ổn định, vững vàng trong phong thủy.
Hướng bàn thờ không nên đặt dưới xà ngang: Vì xà ngang tạo áp lực phong thủy, ảnh hưởng đến sự bình an của gia đình.
Hướng bàn thờ phòng khách
Theo phong thủy, hướng đặt bàn thờ có vai trò quan trọng trong việc mang lại tài lộc, bình an cho gia đình. Hướng bàn thờ nên được xác định dựa trên hướng chính của ngôi nhà và hợp với bản mệnh của gia chủ. Chọn đúng hướng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tăng thêm sinh khí cho không gian sống.
Mỗi gia chủ có bản mệnh khác nhau, vì vậy việc chọn hướng bàn thờ phải tuân theo nguyên tắc phong thủy Bát trạch: Gia chủ mệnh Đông tứ trạch (mệnh Thủy, Mộc, Hỏa): Nên đặt bàn thờ theo các hướng tốt như Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.
Gia chủ mệnh Tây tứ trạch (mệnh Kim, Thổ): Nên đặt bàn thờ theo hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
Ngoài việc chọn hướng hợp mệnh, gia chủ cần tránh các hướng xấu gây ảnh hưởng đến tài lộc và sức khoẻ như: Tuyệt Mệnh: Hướng gây mất mát, hao tổn tài sản. Ngũ Quỷ: Dễ gây tai họa, bất hòa trong gia đình. Lục Sát: Gây xui xẻo, tranh chấp, kiện tụng. Họa Hại: Mang đến vận rủi, khó khăn trong làm ăn.
Đảm bảo sự hài hòa cho phòng khách
Khi thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách, gia chủ cần đảm bảo tính hài hòa của toàn bộ không gian. Cụ thể về màu sắc, vật liệu, cách trang trí phòng thờ phải thống nhất với phong cách thiết kế của phòng khách.
Ví dụ nếu phòng khách được thiết kế theo phong cách cổ điển thì bàn thờ nên được làm từ gỗ tự nhiên có gam màu nâu đỏ hoặc cánh gián đậm, kết hợp với các hoạ tiết, hoa văn trên bàn thờ được chạm trổ tinh xảo với các biểu tượng truyền thống như rồng, phượng, hoa sen… tạo nên vẻ uy nghi, sang trọng.
Ngược lại, đối với thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách mang phong cách hiện đại thì đồ nội thất nên thiết kế tối giản, đường nét gọn gàng. Chất liệu có thể là gỗ công nghiệp cao cấp hoặc gỗ tự nhiên với màu sắc trung tính như trắng, nâu nhạt hoặc xám để phù hợp với tổng thể nội thất.
Có nên xây phòng thờ riêng hay để chung với phòng khách?
Xây phòng thờ riêng
Ưu điểm: Trang nghiêm, yên tĩnh, không gian riêng biệt giúp duy trì sự trang trọng, tôn kính.
Hợp phong thủy: Tránh đặt bàn thờ gần các khu vực sinh hoạt ồn ào, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn.
Hạn chế ảnh hưởng từ sinh hoạt gia đình: Không bị ảnh hưởng bởi tivi, tiếng nói chuyện, quạt mát...
Nhược điểm: Tốn diện tích: Không phù hợp với nhà nhỏ hoặc căn hộ chung cư. Chi phí xây dựng cao hơn: Cần thêm diện tích, vật liệu, nội thất cho phòng riêng.
Đặt bàn thờ trong phòng khách
Ưu điểm: Tiết kiệm không gian: Phù hợp với nhà nhỏ, chung cư. Thuận tiện cho việc thờ cúng, không cần di chuyển xa, dễ dàng chăm sóc bàn thờ hàng ngày. Tiết kiệm chi phí, không cần xây thêm phòng riêng.
Nhược điểm: Không gian thờ ít riêng tư: Khó đảm bảo sự trang nghiêm nếu khách đến chơi hoặc gia đình sinh hoạt ồn ào.
Hạn chế phong thủy: Nếu bố trí không khéo, có thể phạm phải những điều kiêng kỵ như đặt bàn thờ dưới gầm cầu thang, gần nhà vệ sinh hoặc đối diện cửa chính.
Như vậy, nếu có đủ diện tích và điều kiện, xây phòng thờ riêng vẫn là lựa chọn tối ưu để đảm bảo sự trang nghiêm và tốt cho phong thủy.
Nếu không gian hạn chế, có thể đặt bàn thờ chung với phòng khách nhưng cần thiết kế hợp lý, tránh những vị trí kiêng kỵ (gần nhà vệ sinh, dưới cầu thang, đối diện cửa chính...).
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
