Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn
GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.
Hướng đặt phòng ngủ trong căn hộ chung cư
Thông thường, để có giấc ngủ ngon và sâu, bạn nên lựa chọn vị trí phòng ngủ ở nơi xa cửa ra vào của căn hộ chung cư. Tốt nhất là sử dụng vách tường phòng ngủ ở phía ban công, không sử dụng vách tường bên lối đi của căn hộ chung cư.
Theo phong thủy, việc đặt phòng ngủ ở xa cửa ra vào trong thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư sẽ giúp bạn hạn chế được tiếng ồn do có nhiều người thường xuyên qua lại ở sảnh chung cư.
Phòng ngủ tốt nhất là đặt bên phía vách tường ban công, ở vị trí này phòng ngủ của bạn sẽ hưởng trọn ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn hơn.
Lựa chọn màu sắc thiết kế nội thất
Phòng ngủ đặt ở hướng Đông – Đông Nam thì sẽ phù hợp với màu xanh lá, xanh lam, màu đen. Hướng Đông Bắc nên chọn màu vàng, vàng cam, nâu.
Với hướng Tây thì hợp với màu hồng, trắng, kem; Tây Nam nên dùng màu đỏ nhạt, nâu; Tây Bắc sẽ phù hợp trang trí màu xám, đỏ, vàng. Phòng ngủ hướng Nam sẽ tương thích với màu tím, vàng, đen.
Bên cạnh đó, nếu bạn không quá chú trọng đến màu sắc phù hợp với hướng phòng, thì bạn cũng có thể chọn màu xám nhạt hoặc tông màu hơi trầm, nhạt, nhẹ nhàng để đem đến giấc ngủ sâu.
Vị trí đặt giường trong phòng ngủ chung cư theo phong thủy
Khi lựa chọn kích thước cũng như vị trí đặt phòng ngủ, không nên để giường ngủ quá cao hay quá thấp, mà nên lựa chọn với khoảng cách khi bạn ngồi thả chân, chân bạn vừa đụng sàn.
Về chất liệu giường ngủ, bạn nên sử dụng chất liệu gỗ. Đầu giường ngủ cần thiết kế chắc chắn, bạn nên kê đầu giường cao một chút và nên kê đầu giường sát tường.
Bố trí ánh sáng hợp lí: Đây gần như là yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy. Phòng ngủ nếu có ánh sáng tự nhiên vào thì đó là một không gian thoáng, đẹp, hợp phong thủy. Ngược lại, nếu không có ánh sáng tự nhiên thì bạn nên dùng hệ thống đèn điện.
Bạn nên phân chia đèn thành nhiều cấp độ khác nhau để làm dịu mắt, cách bố trí đèn downlight âm trần giúp ánh sáng được phân bố đều. Và bạn nên trang bị thêm 1 chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng dịu, giúp bạn thư giãn trong không gian yên tĩnh rất hiệu quả.
Sắp xếp các vật dụng trang trí nội thất
Phòng ngủ chính là góc riêng để bạn thỏa mãn sở thích của mình thông qua những vật dụng trang trí. Tuy nhiên, bạn không nên làm dụng để quá nhiều đồ, mà hãy để phòng ngủ thoáng khí, rộng rãi giúp bảo vệ sức khỏe của bạn.
Thông thường, phòng ngủ sẽ có những chiếc gương toàn thân, đặc biệt lưu ý không treo gương đối diện giường ngủ – đó là điều tối kị trong phong thủy. Bạn có thể thay thế chúng bằng những chiếc gương tích hợp trong cánh tủ, bạn chỉ cần mở ra khi sử dụng và đóng lại khi không cần nữa.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
