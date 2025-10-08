Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

Thứ tư, 06:00 08/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc sở hữu một chiếc tủ sấy quần áo trong gia đình đem lại rất nhiều tiện ích trong những ngày mưa ẩm ướt. Cùng bài viết sau thực hiện cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng mà còn để thiết bị được bền lâu.

Tủ sấy quần áo là gì?

Tủ sấy quần áo là một loại tủ được thiết kế như tủ đựng quần áo dạng vải hoặc dạng tủ hình trụ tròn. Bên trong đó được trang bị động cơ giúp sấy khô quần áo.

Tủ hoạt động dựa trên nguyên lý đối nhiệt để làm khô quần áo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi khởi động, dòng điện sẽ chạy qua tủ sấy, mô tơ lúc này sẽ hoạt động và tạo ra hơi nóng. Sau đó, hơi nóng sẽ tiếp tục được mô tơ điện thổi khắp khoang tủ để làm khô quần áo.

Cách sử dụng tủ sấy quần áo hiệu quả, tiết kiệm điện

Sau mỗi lần dùng, bạn để thiết bị nghỉ ngơi và vệ sinh sạch lại nếu cần thiết. Quần áo khi sấy cần phải vắt sạch nước để tiết kiệm thời gian sấy, từ đó góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Chọn chế độ sấy (nếu có) hoặc thời gian sấy phù hợp với từng loại quần áo để tránh làm hỏng sợi vải do tiếp xúc nhiệt quá lâu.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu - Ảnh 1.

Kiểm tra và bảo dưỡng tủ sấy định kỳ mỗi năm một lần để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, không bị hư hỏng.

Với những trang phục có thiết kế nhiều đinh ghim thì không nên sấy trong tủ, vì có thể khiến thiết bị nhanh hỏng. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra xem trong quần áo có chứa đồ dùng kim loại hay không trước khi cho vào tủ sấy.

Kiểm tra và bảo dưỡng tủ sấy định kỳ mỗi năm một lần để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, không bị hư hỏng.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu

Tháo khung tủ sấy

Với các loại tủ sấy quần áo dạng đứng nhỏ gọn, dễ lắp đặt, trước hết các bạn cần tháo dỡ và tách riêng các bộ phận của tủ. Phần khung tủ thường là các thanh kim loại có các khớp nối với nhau.

Bạn có thể tháo rời từng thanh rồi lau bằng khăn ẩm. Trường hợp các thanh bị bám bẩn, các bạn có thể sử dụng thêm 1 chút dung dịch tẩy rửa nhẹ để chùi sạch, tránh hiện tượng hoen gỉ phần khung này.

Giặt vải bọc tủ sấy

Vải bọc tủ sấy vừa có tác dụng tạo thành 1 lồng sấy kín giúp khí nóng lưu chuyển bên trong không thất thoát ra ngoài, có tác dụng ngăn chặn bụi bẩn và các tác nhân khác từ bên ngoài vào.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu - Ảnh 2.

Tủ sấy quần áo là một loại tủ được thiết kế như tủ đựng quần áo dạng vải hoặc dạng tủ hình trụ tròn. Bên trong đó được trang bị động cơ giúp sấy khô quần áo.

Vải bọc tủ sấy thường là loại vải dù, vải bạt, rất bền và dễ vệ sinh, bạn có thể đem đi giặt hoặc vò xơ với xà phòng loãng rồi đem phơi khô để sử dụng trong lần tiếp theo.

Lắp lại và sử dụng

Sau khi vệ sinh xong phần khung và vải bọc tủ sấy, hãy lắp lại tủ như cũ và sử dụng bình thường. Trong trường hợp quá bận rộn, chỉ việc tháo tủ ra, giũ sơ qua vỏ bọc để bụi bẩn bám dính bay đi hết cũng sẽ khiến tủ sạch sẽ hơn để dùng.

Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu - Ảnh 3.Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

GĐXH - Máy sấy quần áo giúp chăm sóc áo quần bền lâu nên được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sử dụng đúng cách.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?

Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biết

Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biết

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

Cùng chuyên mục

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

- 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

- 15 giờ trước

GĐXH - Gián mang lại nhiều nguy hiểm với khả năng gây ô nhiễm môi trường cũng như dễ lây lan bệnh. Diệt gián bằng baking soda là một trong những cách phòng gián hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

- 16 giờ trước

GĐXH - Âm khí là một dạng năng lượng tiêu cực có thể từ môi trường các địa điểm có nhiều năng lượng âm như nghĩa trang hoặc nơi bỏ hoang. Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

- 17 giờ trước

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

- 21 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?

- 22 giờ trước

GĐXH - Theo dõi bài viết sau để biết biện pháp cần thực hiện khi bị ong mặt quỷ đốt và tìm hiểu về mức độ nguy hiểm của nọc độc loài ong này.

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong. Do vậy, khi lắp đặt cuốn cần chú ý những nguyên tắc sau.

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áo

- 1 ngày trước

GĐXH - Máy sấy quần áo giúp chăm sóc áo quần bền lâu nên được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sử dụng đúng cách.

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.

Xem nhiều

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thu

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top