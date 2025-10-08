Cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng, bền lâu
GĐXH - Việc sở hữu một chiếc tủ sấy quần áo trong gia đình đem lại rất nhiều tiện ích trong những ngày mưa ẩm ướt. Cùng bài viết sau thực hiện cách vệ sinh tủ sấy quần áo đứng cực nhanh chóng mà còn để thiết bị được bền lâu.
Tủ sấy quần áo là gì?
Tủ sấy quần áo là một loại tủ được thiết kế như tủ đựng quần áo dạng vải hoặc dạng tủ hình trụ tròn. Bên trong đó được trang bị động cơ giúp sấy khô quần áo.
Tủ hoạt động dựa trên nguyên lý đối nhiệt để làm khô quần áo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi khởi động, dòng điện sẽ chạy qua tủ sấy, mô tơ lúc này sẽ hoạt động và tạo ra hơi nóng. Sau đó, hơi nóng sẽ tiếp tục được mô tơ điện thổi khắp khoang tủ để làm khô quần áo.
Cách sử dụng tủ sấy quần áo hiệu quả, tiết kiệm điện
Sau mỗi lần dùng, bạn để thiết bị nghỉ ngơi và vệ sinh sạch lại nếu cần thiết. Quần áo khi sấy cần phải vắt sạch nước để tiết kiệm thời gian sấy, từ đó góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả.
Chọn chế độ sấy (nếu có) hoặc thời gian sấy phù hợp với từng loại quần áo để tránh làm hỏng sợi vải do tiếp xúc nhiệt quá lâu.
Với những trang phục có thiết kế nhiều đinh ghim thì không nên sấy trong tủ, vì có thể khiến thiết bị nhanh hỏng. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra xem trong quần áo có chứa đồ dùng kim loại hay không trước khi cho vào tủ sấy.
Kiểm tra và bảo dưỡng tủ sấy định kỳ mỗi năm một lần để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, không bị hư hỏng.
Tháo khung tủ sấy
Với các loại tủ sấy quần áo dạng đứng nhỏ gọn, dễ lắp đặt, trước hết các bạn cần tháo dỡ và tách riêng các bộ phận của tủ. Phần khung tủ thường là các thanh kim loại có các khớp nối với nhau.
Bạn có thể tháo rời từng thanh rồi lau bằng khăn ẩm. Trường hợp các thanh bị bám bẩn, các bạn có thể sử dụng thêm 1 chút dung dịch tẩy rửa nhẹ để chùi sạch, tránh hiện tượng hoen gỉ phần khung này.
Giặt vải bọc tủ sấy
Vải bọc tủ sấy vừa có tác dụng tạo thành 1 lồng sấy kín giúp khí nóng lưu chuyển bên trong không thất thoát ra ngoài, có tác dụng ngăn chặn bụi bẩn và các tác nhân khác từ bên ngoài vào.
Vải bọc tủ sấy thường là loại vải dù, vải bạt, rất bền và dễ vệ sinh, bạn có thể đem đi giặt hoặc vò xơ với xà phòng loãng rồi đem phơi khô để sử dụng trong lần tiếp theo.
Lắp lại và sử dụng
Sau khi vệ sinh xong phần khung và vải bọc tủ sấy, hãy lắp lại tủ như cũ và sử dụng bình thường. Trong trường hợp quá bận rộn, chỉ việc tháo tủ ra, giũ sơ qua vỏ bọc để bụi bẩn bám dính bay đi hết cũng sẽ khiến tủ sạch sẽ hơn để dùng.
GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.