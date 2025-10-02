Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Vì sao cần thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt?

Nước lũ thường mang theo rác thải, xác động vật, vi khuẩn, nấm mốc. Sau khi ngập lụt, bùn đất, rác, mùi ẩm mốc thường lưu lại gây khó chịu. Nếu không làm sạch triệt để, môi trường sống sẽ bị ô nhiễm, dễ phát sinh bệnh cho các thành viên trong gia đình.

Theo quan niệm dân gian, nước lũ cuốn vào nhà cũng mang theo khí xấu, tà khí khiến các thành viên dễ gặp xui rủi, vận khí trì trệ. Vì vậy, việc xông tẩy uế và thanh lọc không gian là cách đón luồng sinh khí mới, thu hút may mắn.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy cho rằng, việc vệ sinh sạch sẽ giúp đảm bảo sức khỏe, còn xông tẩy uế giúp các thành viên an tâm, nhẹ nhõm hơn. Khi nhà cửa thoáng đãng, không khí trong lành và tràn đầy năng lượng tích cực, vận may và bình an sẽ đến với gia chủ.

Cách vệ sinh và làm sạch nhà cửa sau ngập lụt

Với người dân miền Trung, việc dọn nhà sau lũ đã thành kỹ năng sống, nhưng ở khu vực thành phố, không phải ai cũng biết cách vệ sinh nhà cửa nhanh chóng sau ngập lụt.

Để vệ sinh đồ nội thất, đồ gỗ, mọi người cần cọ rửa toàn bộ bề mặt bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Đảm bảo vi khuẩn được tiêu diệt, cần cọ thật cẩn thận và làm nhiều lần.

Nhà bị ngâm nước dù dọn dẹp kỹ đến đâu cũng khó có mùi thơm như trước, cộng thêm mùi bùn và ẩm mốc càng khiến không gian khó chịu. Điều cần làm là mở hết cửa sổ và cửa ra vào để mùi hôi bay ra ngoài. Sau đó giặt sạch, tẩy rửa, lau chùi toàn bộ vật dụng bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Những vật dụng không thể làm sạch như gối, đệm, thảm… cần loại bỏ.

Ngoài ra, cần chú ý vệ sinh nguồn nước. Nước có ý nghĩa phong thủy và là yếu tố quan trọng trong sinh hoạt. Các bể, bồn chứa nước rất dễ bị nhiễm bẩn khi lũ ngập. Để làm sạch nguồn nước sinh hoạt, có thể dùng cloramin B. Hòa 1 viên cloramin B 0,25 g với 25 lít nước, sau 30 phút có thể sử dụng, nhưng vẫn cần đun sôi trước khi uống. Hoặc có thể dùng phèn chua cho vào bồn chứa, khuấy đều. Sau 30 phút, cặn lắng xuống, nước trong hơn và có thể sử dụng.

Một số cách xông nhà tẩy uế, thanh lọc không khí, xua xui rủi để đón sinh khí mới

Theo chia sẻ của chuyên gia phong thủy Phùng Gia, mọi người có thể áp dụng những cách xông nhà, tẩy uế để thanh lọc không khí, xua xui rủi dưới đây.

Dùng muối trắng để tẩy uế nhà

Trong phong thủy, muối trắng là nguyên liệu có tác dụng trừ tà hiệu quả, hấp thụ nguồn năng lượng xấu, đem lại năng lượng tích cực. Dùng muối để tẩy uế là cách đơn giản, dễ làm nhất.

Cách làm: cho muối vào chảo, đổ cồn ngập mặt, châm lửa đốt. Khi cồn cháy hết, mang muối bỏ ở ngã ba, rồi mở cửa đón khí mới.

Muối trắng có tác dụng thanh tẩy nhà cửa hiệu quả.

Dùng bột tẩy uế trừ tà

Bột tẩy uế thường làm từ thảo dược, nhưng nếu để tốt cần có chuyên gia trì chú niệm tụng mới có hiệu quả. Mọi người có thể tham khảo từ các chuyên gia phong thủy loại bột tẩy uế trừ tà này.

Đốt bột trong đĩa sứ, đi quanh nhà cho khói lan tỏa, sau đó đặt tại phòng khách cho cháy hết. Gia chủ bước qua khói (nam 7 lần, nữ 9 lần) để tẩy sạch uế khí.

Dùng bồ kết

Bồ kết dùng xông nhà rất tốt. Ảnh TL

Bồ kết có mùi hương tự nhiên. Từ xưa, bồ kết đã được dùng để tẩy uế nhà mới, xua tà khí. Đơn giản, nướng bồ kết trên than, cầm đi quanh nhà. Quạt nhẹ để than luôn đỏ lửa, khói lan tỏa khắp nơi. Lưu ý là mọi người cần đốt lượng bồ kết vừa phải để tránh bị ngạt khói, mang hơ xung quanh nhà từ trên xuống dưới.

Dùng bột trầm hương xông nhà

Trầm hương có thể giúp giải vía, thanh tẩy không khí và không gian thờ tự giúp giải trừ tà khí, xua đuổi năng lượng xấu, mang lại may mắn cho gia chủ.

Trầm xông nhà có nhiều loại như trầm hương bột, trầm hương mảnh, nụ trầm hương. Với trầm hương bột, mọi người cho trầm vào lò đốt trầm điện, hoặc đổ lên bếp than và quạt để khói lan toả khắp nhà. Trầm hương mảnh cho vào khay đốt chuyên dụng hoặc bếp than và bê đi quanh nhà để khói lan khắp không gian. Còn loại nụ trầm thì thường được đốt trên đĩa và để khói tự tỏa đi khắp nhà.

Dùng tinh dầu để xông

Để thanh tẩy nhà cửa, đẩy khí xấu, đón khí tốt, mọi người có thể dùng tinh dầu. Tinh dầu có nhiều loại và có nhiều mùi khác nhau. Các loại phổ biến như tinh dầu quế, tinh dầu bạc hà, tinh dầu sả chanh, tinh dầu hoa oải hương…

Dùng tinh dầu để xông nhà không chỉ giúp xua đuổi đi các công trùng, xả xui mà còn diệt khuẩn, giảm bớt ẩm thấp, giúp cho không khí trong căn nhà được tươi mới.

Cách xông nhà được thực hiện cực kỳ đơn giản, dùng loại tinh dầu ưa thích và chuẩn bị một chiếc đèn xông. Bạn đổ tinh dầu vào trong chiếc đèn xông cho tinh dầu tự khuếch tán trong không khí, lan tỏa xung quanh ngôi nhà.

Dùng các loại vỏ trái cây để xông

Để căn nhà sau mùa mưa lũ bớt đi mùi hôi, mọi người có thể dùng các vật liệu tự nhiên, dễ kiếm là vỏ của các loại trái cây như vỏ cam, vỏ bưởi, chanh… để xông trên bếp than.

Khi sử dụng các loại vỏ trái cây để xông nhà vừa giúp xả xui mà còn khiến thanh lọc nguồn không khí, xua đuổi đi côn trùng đang ẩn nấp trong ngôi nhà mới, cho căn nhà mùi hương dễ chịu.

Cách làm đơn giản, chuẩn bị một lượng ít các vỏ trái cây cho vào nồi nấu đun sôi lên. Khi đã đun xong đem bê quanh nhà, hương thơm tự nhiên từ các loại vỏ trái cây này được lan tỏa đều trong khắp ngôi nhà của bạn. Để tăng thêm mùi hương, bạn có thể cho thêm ít tinh dầu vào nồi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.