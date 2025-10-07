Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả
GĐXH - Gián mang lại nhiều nguy hiểm với khả năng gây ô nhiễm môi trường cũng như dễ lây lan bệnh. Diệt gián bằng baking soda là một trong những cách phòng gián hiệu quả.
Tác hại của gián
Gây hen suyễn
Gián thường để lại các vết đặc trưng như phân, nước bọt, cánh gián. Chúng chứa các chất dị ứng có thể gây dị ứng trên da hoặc gây ra triệu chứng hen suyễn.
Chưa kể gián chứa rất nhiều bào tử nấm và đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ở người. Nhiều người tìm hiểu về cách diệt gián bằng baking soda hay diệt gián bằng dấm, chanh bởi lo sợ sự tồn tại của chúng sẽ lây lan nhiều bệnh hơn.
Gây tiêu chảy
Gián chính là trung gian truyền và phát tán một số bệnh như bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, dịch tả, dịch hạch. Trong gián còn có một số loại trứng giun đường ruột làm chúng ta bị ngứa, viêm da hay rối loạn hô hấp.
Bẩn và hôi nhà
Gián thường thích tụ tập ở những nơi ẩm ướt như nhà bếp, trong các hộc tủ. Sự tồn tại của chúng luôn đi kèm phân, cánh gián nên sẽ gây mùi hôi rất khó chịu.
Đặc biệt khi ta không kịp phát hiện, chúng sẽ sinh sản rất nhanh, với số lượng lớn chúng sẽ làm bẩn nhà và kèm theo mùi hôi rất khó chịu.
Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả
Sử dụng baking soda để diệt gián như sau: Bạn cho khoảng 2 thìa cà phê baking soda trộn cùng với bánh ngọt và hành đã phi thơm tạo thành một hỗn hợp đặc sệt.
Đây là hỗn hợp diệt gián sinh học an toàn và có tác dụng hiệu quả với côn trùng. Để hỗn hợp này ra đĩa và đưa đến nơi xuất hiện nhiều gián trong nhà. Sau khoảng 4-5 ngày bạn sẽ rất bất ngờ bởi lượng gián được tiêu diệt.
Hỗn hợp này có thể để liên tục trong 4 - 5 ngày mà không sợ bị hỏng. Bạn nên định kỳ thực hiện kiên trì khoảng 1 tháng 2 lần với hỗn hợp này, nếu nhà còn có gián. Ngoài ra, bạn cũng có thể phun thuốc diệt côn trùng định kỳ 2 năm/lần.
Cách ngừa gián tại nhà nên biết
Vệ sinh nhà cửa thường xuyên
Ngôi nhà càng sạch thì gián càng ít xuất hiện. Vậy nên bạn hãy dành thời gian để vệ sinh nhà cửa, thường xuyên thay thảm, hút bụi trong gia đình. Đặc biệt tại nhà bếp, các ngóc ngách tối trong nhà là nơi cần giữ thật khô ráo.
Ngoài ra, cũng nên thay nệm, chăn màn, vệ sinh giường sạch sẽ để tránh gián và đảm bảo sức khỏe.
Không để lại thức ăn thừa
Thực tế gián bị thu hút bởi thức ăn thừa, mà nhà bếp là nơi gián thường xuyên tập trung. Vậy nên bạn hãy hạn chế để lại thức ăn thừa hay bị rơi vãi ơ khu vực nấu ăn.
Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thểỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Âm khí là một dạng năng lượng tiêu cực có thể từ môi trường các địa điểm có nhiều năng lượng âm như nghĩa trang hoặc nơi bỏ hoang. Khi âm khí xâm nhập vào cơ thể nó làm mất cân bằng âm dương.
Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tửỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.
Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn 'chia tay Thúy Diễm', cặp đôi hiện sống ra sao?Ở - 8 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.
Bị ong mặt quỷ đốt phải làm sao?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dõi bài viết sau để biết biện pháp cần thực hiện khi bị ong mặt quỷ đốt và tìm hiểu về mức độ nguy hiểm của nọc độc loài ong này.
Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khíỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Cánh cửa trong ngôi nhà đóng vai trò là nơi tiếp đón tiền tài, tài vận vào trong. Do vậy, khi lắp đặt cuốn cần chú ý những nguyên tắc sau.
Cách bố trí nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy giúp sức khỏe tốt, đón may mắnỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.
Những điều phải biết khi dùng máy sấy quần áoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy sấy quần áo giúp chăm sóc áo quần bền lâu nên được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sử dụng đúng cách.
Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.
Từng được kỳ vọng 'kế nhiệm' Tăng Thanh Hà thành 'ngọc nữ' điện ảnh, nữ diễn viên - bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 lộng lẫy đón Trung thuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.
Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Gián không chỉ là những sinh vật gây phiền toái mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và không gian phòng ngủ của bạn. Cùng tham khảo một số cách đuổi gián trong phòng ngủ đơn giản, dễ thực hiện trong nội dung bài viết dưới đây.
Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhàỞ
GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.