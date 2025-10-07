Tác hại của gián

Gây hen suyễn

Gián thường để lại các vết đặc trưng như phân, nước bọt, cánh gián. Chúng chứa các chất dị ứng có thể gây dị ứng trên da hoặc gây ra triệu chứng hen suyễn.

Chưa kể gián chứa rất nhiều bào tử nấm và đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ở người. Nhiều người tìm hiểu về cách diệt gián bằng baking soda hay diệt gián bằng dấm, chanh bởi lo sợ sự tồn tại của chúng sẽ lây lan nhiều bệnh hơn.

Gây tiêu chảy

Gián chính là trung gian truyền và phát tán một số bệnh như bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, dịch tả, dịch hạch. Trong gián còn có một số loại trứng giun đường ruột làm chúng ta bị ngứa, viêm da hay rối loạn hô hấp.

Bẩn và hôi nhà

Gián thường thích tụ tập ở những nơi ẩm ướt như nhà bếp, trong các hộc tủ. Sự tồn tại của chúng luôn đi kèm phân, cánh gián nên sẽ gây mùi hôi rất khó chịu.

Đặc biệt khi ta không kịp phát hiện, chúng sẽ sinh sản rất nhanh, với số lượng lớn chúng sẽ làm bẩn nhà và kèm theo mùi hôi rất khó chịu.

Diệt gián bằng baking soda sao cho hiệu quả

Sử dụng baking soda để diệt gián như sau: Bạn cho khoảng 2 thìa cà phê baking soda trộn cùng với bánh ngọt và hành đã phi thơm tạo thành một hỗn hợp đặc sệt.

Bạn nên định kỳ thực hiện kiên trì khoảng 1 tháng 2 lần với hỗn hợp này, nếu nhà còn có gián.

Đây là hỗn hợp diệt gián sinh học an toàn và có tác dụng hiệu quả với côn trùng. Để hỗn hợp này ra đĩa và đưa đến nơi xuất hiện nhiều gián trong nhà. Sau khoảng 4-5 ngày bạn sẽ rất bất ngờ bởi lượng gián được tiêu diệt.

Hỗn hợp này có thể để liên tục trong 4 - 5 ngày mà không sợ bị hỏng. Bạn nên định kỳ thực hiện kiên trì khoảng 1 tháng 2 lần với hỗn hợp này, nếu nhà còn có gián. Ngoài ra, bạn cũng có thể phun thuốc diệt côn trùng định kỳ 2 năm/lần.

Cách ngừa gián tại nhà nên biết

Vệ sinh nhà cửa thường xuyên

Ngôi nhà càng sạch thì gián càng ít xuất hiện. Vậy nên bạn hãy dành thời gian để vệ sinh nhà cửa, thường xuyên thay thảm, hút bụi trong gia đình. Đặc biệt tại nhà bếp, các ngóc ngách tối trong nhà là nơi cần giữ thật khô ráo.

Ngoài ra, cũng nên thay nệm, chăn màn, vệ sinh giường sạch sẽ để tránh gián và đảm bảo sức khỏe.

Không để lại thức ăn thừa

Thực tế gián bị thu hút bởi thức ăn thừa, mà nhà bếp là nơi gián thường xuyên tập trung. Vậy nên bạn hãy hạn chế để lại thức ăn thừa hay bị rơi vãi ơ khu vực nấu ăn.