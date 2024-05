Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều người đã tận dụng kỳ lễ này để đi du lịch. Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dẫn đến mất an toàn thực phẩm. Du khách cần cẩn trọng với thức ăn đường phố, ẩm thực du lịch.

Một loạt vụ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố, ẩm thực du lịch trong thời gian gần đây ở nhiều địa phương đang gióng lên tiếng chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng như hiện nay.

Từ món ăn đến món uống, món nước, món khô, món nóng, món lạnh, thức ăn đường phố là một phần của đời sống ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngon, rẻ, đủ món, dễ chọn, nhưng hàng trăm món ăn, thức uống bày bán ngoài đường cả ngày lẫn đêm như thế này thường ít được quan tâm về sạch và an toàn thực phẩm. Một người dân qua đường, chủ quan cho hay: "vì đồ đã rẻ rồi nên tụi em không có đặt cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, còn ví dụ như đi nhà hàng thì tụi em sẽ đặt vấn đề này lên cao hơn"... Còn những người bán hàng thì luôn khẳng định hàng của mình luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm ô nhiễm, mất an toàn. Đặc biệt là thức ăn đã chế biến, nấu chín để lâu ngoài trời, không bảo quản đúng cách và món tái, món sống.

Thức ăn đường phố nguy cơ cao, nhưng món ăn trong quán xá, nhà hàng, khu du lịch, và cả thực phẩm trong gia đình cũng có nguy cơ mất an toàn trong mùa nắng nóng, oi bức. Kểu thời tiết này rất dễ khiến thực phẩm, thức ăn bị ôi thiu, nhanh hỏng nếu không bảo quản cẩn thận, lưu trữ đúng cách.

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 người dân cần ăn ngay khi thức ăn vừa được chế biến, nấu chín, ăn uống ở những địa điểm uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.