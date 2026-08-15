Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên điện lực để chiếm đoạt thông tin khách hàng

Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận phản ánh của khách hàng về việc xuất hiện đối tượng mạo danh nhân viên điện lực, sử dụng cuộc gọi FaceTime thông qua địa chỉ thư điện tử để liên hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp Căn cước công dân với lý do tích hợp vào hợp đồng điện. EVNHANOI cảnh báo đây là thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ làm lộ lọt thông tin cá nhân và ảnh hưởng đến quyền lợi, tài sản của khách hàng.

Theo phản ánh, đối tượng đã chủ động liên hệ với khách hàng bằng hình thức cuộc gọi FaceTime qua địa chỉ thư điện tử, thay vì sử dụng số điện thoại định danh của EVNHANOI. Trong quá trình trao đổi, đối tượng tự giới thiệu là nhân viên điện lực và đề nghị khách hàng cung cấp hình ảnh Căn cước công dân để phục vụ việc tích hợp thông tin vào hợp đồng mua bán điện.

Khách hàng dùng điên cần tỉnh táo để tránh nguy cơ bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.

EVNHANOI khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân thông qua số điện thoại cá nhân, địa chỉ thư điện tử hoặc các hình thức cuộc gọi không sử dụng số điện thoại định danh, kênh liên hệ chính thức của Tổng công ty. Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước những yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc thông tin cá nhân từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Việc đối tượng lấy danh nghĩa nhân viên điện lực để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân qua các kênh không chính thống có thể là bước đầu trong các thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hoặc chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng. Đáng lưu ý, khi có được hình ảnh giấy tờ tùy thân và các thông tin liên quan, đối tượng xấu có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu để thực hiện những hành vi gian lận khác. Do đó, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, không vì tâm lý lo lắng hoặc sợ ảnh hưởng đến hợp đồng điện mà cung cấp thông tin theo yêu cầu của người gọi.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ phía đầu dây bên kia, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không truy cập các đường link lạ. Trong trường hợp nghi ngờ, khách hàng nên chủ động ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI theo số 19001288 (phục vụ 24/7) để xác minh thông tin.